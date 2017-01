Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”: Albert Einstein

• Sacan a escena a Slim

• Fallido intento por apuntalar a Enrique Peña Nieto

• México, sin plan ante los ataques de Donald Trump

• El Magnate acosa y acorrala al gabinete de México

• Declaraciones desafortunadas de tres ex presidentes

• Convienen DT y EPN no hablar del muro en público

• Bajo crecimiento en 2017, advierten los especialistas

• Trump, “ignorante e irresponsable”: Paul Krugman

Ciudad de México, 27 de Enero de 2017.- Lejos de crear certidumbre al expresar opiniones sobre la situación presente y futura de México en su relación con los Estados Unidos, Carlos Slim Helú, el empresario al cual se le ha querido de alguna forma comparar con el titular de la Presidencia estadounidense, bajo el denominador “hombres de empresas y negocios”, generó lo contrario ante el manejó de un vaivén de referencias en las cuales lo mismo alabó la mano de obra mexicana y a quienes la realizan al saber de su fuerza laboral, del rápido aprendizaje, que señaló las ventajas existentes de contar con salarios mucho más bajos a los ofrecidos por China, es decir, de hambre. Por un lado, sostuvo sería la creación de empleos masivos la relacionada con la tecnología, con los servicios, con el turismo y, por el otro, hizo hincapié en la ausencia de altos niveles de preparación, de educación, de servicios de salud en la actualidad. Así, lo expresado, de acuerdo con la realidad, deja fuera de toda oportunidad a millones de mexicanos.

Para el empresario receptor de la telefonía mexicana es muy importante la inversión nacional, misma superior en mucho a la extranjera al situarse en un 85 por ciento; por lo tanto el 15 por ciento es la foránea. Evitó señalar es sobre el primer porcentaje un 80 por ciento la representada por sus empresas, las cuales se han extendido al área petrolera, a la del acero, a la minera, a la de la construcción, hasta llegar a las panaderías El Globo. Según su opinión, Peña Nieto tiene que dialogar “de oído”, ir manejando la situación conforme se vaya presentando, lo claro es “no pueden negociar por Twiter”. Hizo pública su opinión sobre lo bien preparado del equipo del titular del Ejecutivo, “son técnicos”. Estas expresiones hicieron resaltar, como se ha visto, la serie de prebendas obtenidas a partir de su sociedad con Carlos Salinas de Gortari.

Una y otra vez puntualizó en la necesidad de mantener unidad y apoyo en torno a Peña Nieto, “que lo sienta de parte de empresarios, iglesia, políticos, partidos, trabajadores, desempleados, etcétera”, para poder llevar a buen término las negociaciones con Donald Trump. Manejando de manera eventual un sentido del humor con el cual se ocultan los temores existentes, marcó múltiples formas para regular la estancia de los connacionales en territorio vecino y presentó una oficina de servicios gratuitos para auxiliarlos, aunque sostuvo su incredulidad sobre acciones emprendidas por el gobierno de EU para repatriar a quienes ya tienen estudios superiores, “esos se van a quedar por allá, los prepararon y los necesitan”.

El intento de provocar certeza sobre la capacidad de negociación de Peña Nieto y su equipo fue notoria durante todo el tiempo que duró la conferencia de prensa ofrecida ayer al medio día, la cual fue posterior al desmentido sobre haber expuesto algunos conceptos en contra de Donald Trump. No se aprecia logró el objetivo deseado de crear certidumbre, confianza, de lograr renglones que justifiquen apoyar al Ejecutivo federal ante la ausencia de sugerencias, de estrategias reales para disminuir las alteraciones previstas no sólo por el levantamiento del muro y el regreso de migrantes, sino por la posibilidad de bloqueos y una mayor paralización económica con la respectiva carga por la disminución de créditos y cierre de muchas operaciones de respaldo industrial y empresarial de los bancos. En el terreno financiero sólo aportó la idea de estabilizar el tipo de cambio para evitar sigan encareciéndose las mercancías.

Generación masiva de empleos al tiempo de señalar la disminución de estos provocada por los avances tecnológicos actuales, ha sido otro motivo para advertir no se tiene ningún plan, ni siquiera dentro de los niveles de salvación para la macroeconomía. La explotación del campo, de los litorales, la recuperación de minas, promover inversiones para desarrollo de petroquímica, de construcción de refinerías, no mereció más allá de una ligera mención sobre apoyar la agroindustria y con ello se advierte un respaldo para los gigantes, para Gruma, Maseca, para los igualmente beneficiados con contratación y respaldo económico gubernamental.

Sin necesidad, Slim Helú puso en entredicho si su éxito, el llegar a ocupar uno de los tres lugares en los cuales se ubica a los hombres más ricos del mundo, hubiese sido posible sin la entrega de una empresa con clientela cautiva y por millones, con socios a nivel presidencial, con todas las cartas y los movimientos a su favor incluso para extenderse en el extranjero. Porque, por citar un ejemplo, una demostración de habilidad hubiese sido descubierta en su asentamiento en Cuba y no fue así.

Deberá, sin duda, dársele prioridad a la unidad, pero a la del pueblo, único con capacidad moral demostrada. Los llamados a ésta por parte de legisladores, líderes, de los propios integrantes del gobierno, tienen severas carencias morales, son quienes han ubicado al país no sólo bajo circunstancias adversas, sino como el campeón de la corrupción y la impunidad. No contar con estos elementos ha provocado la inexistencia de respeto y no necesariamente hacia los mexicanos sino hacia los interlocutores del Ejecutivo federal y a él mismo, con todo y que con Trump lo una habitar en una Casa Blanca.

Por cierto, todo estuvo basado en un libro escrito por el magnate inmobiliario y de esos textos extrajo lo que puede esperarse en cuanto a acciones y reacciones.

MÁS CLARO QUE EL AGUA

Si nos atenemos a expresiones: “en todos los negocios exitosos que he realizado, he tenido que hacer que mi oponente se lamente por lo que perdería si no hace el negocio conmigo”, se cuenta con una base para conocer el pensamiento del sujeto con el cual se intenta negociar. Para Donald Trump aparece una Presidencia a manejar como si se tratara de uno de sus negocios: “hay que ser duro como el hierro y estar dispuesto a golpear fuerte”. Eso y no otros son los ejemplos de la forma en la cual se ha dirigido a México. “Sé cuándo mi oponente es débil y cuándo debo arrasar con él”, esa y no otra ha sido la actitud para con los funcionarios del gabinete mexicano y para el propio Enrique Peña Nieto.

Justo en ese libro utilizado como punto de referencia por Carlos Slim, el magnate inmobiliario escribió: “mucha gente dice que un buen negocio es cuando ambas partes ganan, pero eso es falso. En un negocio bueno, ganas tú y no la otra parte. Acabas con tu rival y te llevas la mejor parte. En las negociaciones que realmente me gustan, siempre voy por el triunfo total”. Seguramente Peña, Videgaray y Guajardo no conocían estos conceptos y, por lo tanto, fácilmente expresaron llegarían a Washington por un gana-gana. Según El Secreto del Éxito, “si estás en los negocios, necesitas vengarte de las personas que te han perjudicado, no sólo para ajustar cuentas con esa persona, sino también para que los demás vean lo que les puede suceder si se meten contigo”. En estos renglones se encierra una alerta para Quintana Roo y para los Rosas; los fraccionadores y las autoridades le dieron al traste a una planeada inversión.

No se requería ser mago ni tener amistades cercanas a DT para preparar exposiciones rotundas, solamente que, como suele suceder frecuentemente, no iban los delegados –que no diplomáticos- suficientemente preparados para enfrentar: “tenemos negociadores académicos y bien intencionados, pero demasiado ingenuos que no saben cómo actuar en situaciones difíciles. Nunca se han enfrentado a negociaciones a muerte, donde hay que estar dispuestos a arrasar con adversarios crueles y despiadados”. De ahí lo dicho: “México se ha aprovechado de Estados Unidos” y la renuncia de sus funcionarios adscritos a Relaciones Exteriores.

Su decálogo para ser exitoso cierra; “no hay nada más importante para mí que la emoción de ir contra la corriente y hacer algo que nunca antes se había hecho. Tienes que actuar basado en tus instintos e ir contra la corriente”.

NO AYUDEN COMPADRES

Quien tuvo la genial idea de hacer público el pensamiento de los ex presidentes Fox y Calderón, debe salir de cualquier lugar en donde se encuentre cobrando sueldo, prestando servicios, lanzando ideas. El cazador fallido, el de las víboras tepocatas y los peces gordos, comparó a DT con los Kirchner, con Perón y lanzó todos los adjetivos que su corta preparación le permite para ubicarlos como hacedores del “espejismo petrolero”. Para el guanajuatense “somos chiquitos pero picosos” y considera “ya te dimos (a Trump) el primer golpe en los medios de comunicación. Te ganamos la partida y tuviste que recular”.

Felipe Calderón hizo referencias al tema doloroso de su sexenio: las drogas. Planteó la posibilidad de dejar de poner retenes del Ejército en carreteras a Estados Unidos y en lugar de tener batallones de soldados revisando tráiler en las carreteras sean los americanos quienes se encarguen, se preocupen. Consideró tardía la reacción de Peña Nieto porque “no hay que darle chance de los desplantes. Hay que tener siempre en cuenta las madrugadas de un tipo enfermo, las que está dando en Twitter. Con una profunda laguna mental sobre la Iniciativa Mérida impulsada en su gobierno, el ex presidente se manejó a la altura de un afectuoso marido con ambiciones de seguir controlando las habitaciones de Los Pinos y advirtió: “lo peor está por venir”.

Como en “cadenita de tres”, Ernesto Zedillo hizo lo propio y lamentó que aún y cuando los mexicanos seamos muy nacionalistas, la política gubernamental en contra de las drogas sea la impuesta por el vecino del Norte, lo cual significó un golpe directo a Felipe Calderón. “En el futuro los historiadores hablarán de nosotros como personas estúpidas que no se tomaron el tiempo de aplicar políticas regulatorias”, sostuvo al tiempo de respaldar la legalización de las drogas y para ello recurrir a la ONU. Debemos decirle a los EU, agregó, “tenemos que cambiar esto y ahora quiero tener mi propia política, la que sea dictada por los doctores y los economistas y no la impuesta por ustedes”.

NO HABLAR DEL MURO, ACUERDAN EPN Y DT

El presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump dialogaron telefónicamente durante una hora y “convinieron” por ahora ya no hablar públicamente sobre el pago del muro fronterizo. En un comunicado de cuatro párrafos, Los Pinos destacaron: “ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”.

Tras posponer un encuentro con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Peña Nieto se reunió con legisladores federales a puerta cerrada para analizar el tema de la relación con Estados Unidos y la nueva Presidencia de ese país, quienes exhibieron una vez más una lamentable lejanía de sus representados. Antes de iniciar la reunión, Fernando Herrera, líder del PAN en el Senado, adelantó: “México debe tener una postura de fortaleza, de dignidad, de inteligencia, no se trata de pelearse con Sansón a las patadas, hay que generar una dinámica de David contra Goliat y actuar con inteligencia”.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, señaló los panistas “tenemos grandes diferencias con el presidente Enrique Peña Nieto y con su gobierno en materia de economía, de seguridad, en materia social, pero ante una amenaza externa como ésta todos los mexicanos debemos hacer un frente común, sumar esfuerzos y debemos hacer una sola causa, la de defender los intereses de México, ante cualquier escenario como el que estamos viendo”.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República, subrayó la unidad nacional debe ser una estrategia a construir. “A eso venimos nosotros, a contribuir a que se construya una política de estado para asumir esta crisis por la llegada del gobierno de Trump. Es la unidad nacional frente a la estrategia, frente a los propósitos, no frente a las personas, venimos a una reunión de trabajo, si es una decisión política nos vamos a salir”, puntualizó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, manifestó los priístas “celebramos cualquier apertura al diálogo, pero de ninguna manera vamos a poner a negociación la dignidad del país y a negociación los intereses mexicanos bajo cualquier circunstancia”.

BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO

La confrontación con Estados Unidos apenas inicia y la economía mexicana ya lo resiente. El 2017 será el de menor crecimiento económico en la actual gestión de Enrique Peña Nieto, la cual se ha caracterizado por un desempeño mediocre en la materia. Los especialistas han reajustados sus perspectivas para México y, según ellos, apenas alcanzará el 1 por ciento del PIB. El sector externo no será un apoyo y el mercado interno está muy deprimido por medidas como el aumento de las gasolinas. La economía de los hogares mexicanos esta siendo impactada por la incertidumbre y el mayor incremento de los precios.

En medio de una marea de volatilidad, algunas instituciones son incluso más pesimistas. El Grupo Bursamétrica espera apenas 0.8 por ciento de crecimiento. “Hay pocos elementos positivos. Eso lo veíamos desde el año pasado, únicamente la inercia de crecimiento de años anteriores es lo que nos mantiene todavía con una expectativa de crecimiento positiva, de lo contrario estaríamos en números rojos”, explicó Ernesto O´Farril, presidente de Bursamétrica. Otros consideran México no crecerá. BNP Paribas anticipa que el PIB nacional simplemente se quedará en ceros.

Se esperan para este año precios mucho más elevados, los cuales frenarán en parte el consumo. Las estimaciones de los especialistas apuntan a un inflación cercana a 5 por ciento, que en el objetivo permanente del Banco de México es de 3 por ciento. BBVA Bancomer calcula la inflación de cierre de año en 5.97 por ciento y Citibanamex en 5.20 por ciento, una de las más elevadas desde la crisis.

Además, está la confrontación diplomática con Estados Unidos, la más severa desde la expropiación petrolera. La posición asumida por Donald Trump en temas como la construcción del muro, ha implicado un trato hacia México como nación subordinada, lo que le abre al país la oportunidad de repensar y reajustar el desarrollo nacional. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el presidente estadounidense planea imponer un impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT) de 20% a las importaciones, con el cual México, en particular, pagaría el muro.

Esa medida sería parte de un paquete más amplio de reforma tributaria contemplado en el Congreso de EU. “Cuando miramos el plan que está tomando forma ahora, se está usando una reforma tributaria integral como un medio para fijar impuestos a las importaciones de países con los que tenemos déficit comercial, como México”, dijo Spicer. “Si se establece un impuesto de 20% a importaciones (mexicanas) por 50,000 millones de dólares, que es, por cierto, una práctica que hacen otros 160 países, (…) la política de nuestro país es tributar las exportaciones y permitir que las importaciones fluyan libremente, lo cual es ridículo. Haciendo esto, podemos recaudar 10,000 millones al año y fácilmente pagar por el muro”, señaló Spicer.

IGNORANCIA E IRRESPONSABILIDAD

Para el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, la intención de gravar a las importaciones es “ignorante e irresponsable”. En su cuenta de Twitter, aseveró que la política comercial internacional se rige por normas, en donde una de éstas es que los países acuerdan no imponer unilateralmente nuevos aranceles o cuotas de importación, lo cual daría entrada a otros países a seguir el ejemplo de Estados Unidos, logrando que las barreras comerciales comiencen a subir por todo el mundo y la globalización se “movería rápidamente hacia atrás”.

Este incidente muestra “disfuncionalidad, ignorancia e incompetencia en múltiples niveles”, ya que al parecer, el equipo de Trump no entiende “la economía ni las reglas de comercio mundial”, subrayó Krugman.

DE LOS PASILLOS

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que abrirá un frente cívico en Estados Unidos. También criticó las medidas discriminatorias de Donald Trump. “Abriremos en EU frente cívico contra la xenofobia y seguiremos exigiendo que EPN denuncie a Trump en la ONU por violación a derechos humanos”, escribió el político tabasqueño…

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, sigue bajo la protección del presidente Enrique Peña Nieto. Tras ser vinculado a proceso por peculado y daño patrimonial, el ex mandatario priísta fue encarcelado, pero 19 horas después, en un giro legal, por la orden de un juzgado federal, fue liberado. El procurador Anticorrupción, Ernesto Canales, dijo que Medina continúa vinculado a proceso por los dos delitos señalados, y por el de ejercicio indebido de funciones, que le fue dictado en agosto pasado. El gobierno de Nuevo León adelantó interpondrá una queja ante el Tribunal Colegiado por la eliminación de la prisión preventiva. “La queja se emitirá al considerar que la decisión se encuentra fuera de la ley, pues la prisión preventiva como medida cautelar era lo correcto”….

Ante la Comisión de Procesos Internos del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza presentó su solicitud como precandidato a la gubernatura de esa entidad. Del Mazo confirmó que la estrategia del PRI para la contienda electoral será la unificación con la propuesta de un solo candidato… El grupo “atracomulco” se prepara a defender la plaza con todo.

