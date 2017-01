Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”: Pitágoras

• Sin chicha y sin limonada

• México, sólo ante los embates de D. Trump

• Pierde EPN alcanzar respaldo de la CELAC

• Visualizan 3 futuros panoramas en nueva era

• Deberán buscarse otros modelos económicos

• Ifetel: ignorantes en el Decreto Ley mordaza

Ciudad de México, 26 de Enero de 2016.- El correo público e internacional sostenido por Enrique Peña Nieto y Donald Trump deja a los ciudadanos con un grado mayor de desconcierto. Es cierto, la posición del mexiquense es tan débil que se encuentra en el mismo terreno de los coheteros: si le truena, malo; si no le truena, también. Si fue primero el Ejecutivo mexicano quien amenazó no presentarse a la reunión con el republicano provocando la respuesta de éste con su respectiva eliminación del acercamiento es la parte frívola y de características de personalidad de sus protagonistas. Lo de fondo es la visión mucho más clara de lo señalado ayer en estas mismas líneas: estamos solos y en una etapa sobre la cual no se tienen antecedentes y mucho menos experiencia. Inesperada resultó la exposición del otro poder, del Judicial, surgido desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, frente a la paralización vista en el Legislativo, en donde lejos de establecer pronunciamiento claros se fueron por la fácil: “consulta”.

“No podemos tolerar que nadie nos venga a decir lo que debemos hacer, ni podemos tolerar lo que otras personas quieran hacer de nosotros. Somos un país con soberanía, con independencia, y con el respeto a la ley y las instituciones”. El ministro presidente de la Corte, Luis María de Aguilar Morales, reiteró la solidaridad del Poder Judicial de la Federación con el país ante cualquier embate y aseveró que el eje para hacer frente a cualquier vicisitud es la Constitución y las instituciones que derivan de ella. El escenario para este pronunciamiento fue el edificio de la Antigua Escuela de Medicina y el pretexto, marcar el respaldo a lo propuesto por la ONU sobre la Carta de Derechos Humanos y Principios en Internet, y la protección de datos personales.

Debiera ser altamente preocupante y motivo de una severa autocrítica el contar con el menor número de respaldo y simpatías a un presidente mexicano justo en el año en el cual sus antecesores han presumido el aprendizaje y mantener el control político y económico del país, lo cual les permitió gozar del poder absoluto. Una patente y clara debilidad y las investigaciones sobre conductas y trayectorias, fueron el antecedente de las expresiones de Donald Trump hacia los miembros del gabinete del mexiquense. El muro ya levantado en por lo menos la tercera parte de los kilómetros fronterizos, ha sido el pretexto para buscar una intervención mucho más profunda ya puesta de manifiesto con palabras con las cuales nada lograron ocultar. Esa llamada “cooperación”, se transforma en dictados a los cuales han prestado no solamente oídos sino puntual cumplimiento.

Se reciben las agresiones del vecino del Norte al tiempo de haber pateado a nuestros hermanos del Sur, lo cual deja a México sin aliados. En la Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Punta Cana, se marcaron propósitos y acuerdos: consolidación de América Latina y el Caribe como zona de paz; apoyo a países bajo el principio de respeto a la no intervención en los asuntos internos de los Estados; eliminación total de armas nucleares; rechazo al terrorismo; rechazo a medidas coercitivas unilaterales –como las de EU- contrarias al derecho internacional; exhorto a EU a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba; establecimiento de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y combatir la corrupción; cooperación mutua para combatir a la delincuencia transnacional organizada; implementación del plan de seguridad alimentaria; cooperación en materia tributaria, implementación de políticas públicas regionales, entre otros renglones de importancia para el área.

En uso de la palabra, Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, sostuvo su país y los Estados Unidos pueden vivir en armonía y bajo el respeto, “pero Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia” e instó a Trump a respetar a la región. Nicolás Maduro, a quien le negaron el respaldo pretendido para elaborar una condena por supuesta injerencia de EU en su país, sostuvo: “nuestra región unida logrará revertir cualquier decisión que pretenda alterar la vida de nuestros pueblos. Juntos, presentándonos y comenzando a practicar una nueva solidaridad, nos haremos respetar por el ejemplo moral de los años que están por venir”. Para México, en otros tiempos, mantener un liderazgo siendo frontera con la Nación sobre la cual prevén se hagan los más temerarios dictados, hubiese sido lo esperado y óptimo. Hoy, con las reacciones tardías y la aceptación de tantas ofensas, la visión es contraria.

TODOS PIERDEN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra México y lo lleva a una guerra comercial en la cual todos pierden. La rabia del magnate contra México parece irracional y horas después de referir una cancelación a la reunión con Pena Nieto, en Filadelfia, señaló que trabaja en hacer cambios fiscales para provocar México pague el muro fronterizo. La Casa Blanca señaló buscará una nueva fecha para reprogramar la cancelada entrevista entre Peña Nieto y Trump. “Buscaremos una fecha para programar algo en el futuro”, dijo el portavoz de Trump, Sean Spicer. “Mantendremos las líneas de comunicación abiertas”, explicó mientras su jefe viajaba a Filadelfia a una reunión con miembros del Partido Republicano. Por su lado, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, informó el Congreso buscará la manera de financiar la construcción de un muro en la frontera con México, lo cual podría representar un gasto de entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. El muro será muy costoso y no concuerda con la realidad de la migración, consideró The New York Times en un editorial titulado “El costo real del muro de Trump”, en donde asentó: “como ocurre a menudo con Trump, los hechos no están de su parte”.

En los últimos años, la inmigración indocumentada ha ido a la baja, a pesar de que el gasto en seguridad fronteriza se ha disparado. Entre 1983 y 2006, un promedio de 1.2 millones de personas al año fueron aprehendidos tratando de entrar ilegalmente en el país, mientras que el año pasado poco más de 415 mil fueron capturados tratando de ingresar, la mayoría ciudadanos centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza, subrayó el rotativo. Mientras tanto, los fondos destinados a la seguridad fronteriza han aumentado de 263 millones de dólares en 1990 a tres mil 800 millones de dólares en 2015. El muro incrementaría significativamente ese gasto, debido a la insistencia de Trump de ser México el quien costee el pago del muro, lo cual es una propuesta “engañosa o delirante”, califica el diario neoyorkino.

De acuerdo al The New York Times, Trump ordenó a las agencias federales calcular el monto de ayuda exterior de Estados Unidos hacia México, lo que parecería ser una amenaza para retener la futura asistencia a iniciativas contra el narcotráfico y para impulsar programas judiciales. México obtuvo sólo 142 millones de dólares de asistencia en 2016, lo cual no se compara con el costo de millones de dólares por el muro, el cual podría causar graves daños ambientales y conducir a demandas por invasión de propiedad privada.

AISLADOS Y SIN TRATADO

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) admitió la posibilidad de salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Cuando uno entra en una negociación tiene que contemplar un espectro de alternativas. Evidentemente (la salida del Tratado) es una alternativa que no nos gustaría tener, si es necesario la tendremos que tomar y diversificar nuestros mercados”, aceptó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

Haciendo eco de lo expresado por Peña Nieto, el representante empresarial dijo: “los empresarios construimos puentes, no muros, me parece que debemos estar concentrados en la negociación comercial y migratoria pero en el ámbito de los negocios, las empresas junto con los trabajadores estamos enfocados en tener una negociación exitosa”, señaló. No obstante, cuando se inicia una negociación deben contemplarse todas las alternativas, incluso la salida del TLCAN.

El comercio bilateral México-Estados Unidos, de enero a octubre de 2016, ascendió a 395 mil 826 millones de dólares. México será afectado con cualquier modificación a las reglas aplicables al comercio realizado con Estados Unidos, pero también las entidades del vecino del norte, cuyas exportaciones se concentran en buena medida en el mercado mexicano. Si se llega a un escenario extremo de poner fin al TLCAN algunos estados de los EU tendrían impactos mayores, como los casos de California y Texas, quienes tienen una gran relación comercial con México.

Esas dos entidades exportaron a los mexicanos aproximadamente 124 mil millones de dólares en productos, de un total 255 mil millones de dólares que vendieron al exterior durante 2014. Es decir, casi la mitad de sus envíos dependen de las compras hechas por los mexicanos. También millones de empleos podrían verse afectados, advierte un estudio de la US Chambers of Commerce. Asimismo, un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE), realizado antes de las elecciones, en California y Texas, alerta: la materialización de la política comercial de Donald Trump provocaría la pérdida de hasta 640 mil y 394 mil empleos, respectivamente.

Bajo las propuestas de Trump, el análisis incluyó tres escenarios de represalias posibles: en el primero, en una guerra comercial total, Estados Unidos impondría un arancel de 35% para México. En este escenario, México respondería recíprocamente; en el segundo, se plantea una guerra comercial abortada, en la que los aranceles se imponen por sólo un año, tanto porque México sede a las demandas de EU, el Congreso estadounidense anula la acción, el presidente Trump pierde en tribunales o el clamor público es tal que la administración se ve obligada a cancelar las medidas; en el último caso, una guerra comercial asimétrica, México no responde con un arancel general, pero toma represalias para otras ramas industriales específicas.

Sin el TLCAN, la relación comercial entre México y Estados Unidos sería normada por los acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo cual erosionaría las ventajas actuales para exportar hacia el norte, advierte el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados. De perder la participación en el mercado de EU, se tendrían que buscar otras alternativas para los productos agroalimentarios, tales como China, India, la Unión Europea y Japón, entre otros. Otra opción es incentivar la demanda interna para compensar el mercado perdido con el país vecino.

CIUDADES SANTUARIO

Las llamadas Ciudades Santuario, como Nueva York y Los Ángeles reconocieron las aportaciones de los inmigrantes, incluidos los indocumentados, “son más un activo que una carga”, señalaron. “El valor de los líderes locales puede ayudar a frustrar el enfoque equivocado de Trump”, concluyó el editorial de The New York Times.

Luego de que el presidente Trump firmara decretos contra los migrantes, Nueva York y Los Angeles, las dos mayores “ciudades santuario” de Estados Unidos, prometieron resistir el castigo del nuevo presidente y seguir protegiendo a sus inmigrantes sin papeles. “Protegeremos a nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Trump decidió cortar fondos federales a la policía de las cerca de 300 “ciudades santuario” del país. La medida será “contraproducente” y las tornará menos seguras, consideró de Blasio. “Separar a las familias y cortar financiación a cualquier ciudad –especialmente Los Angeles, por donde entra el 40% de las mercaderías estadounidenses, y por cuyo aeropuerto viajaron más de 80 millones de pasajeros el año pasado- pone la seguridad personal y la salud económica de toda nuestra nación en riesgo”, advirtió el alcalde Eric Garcetti.

El alcalde angelino aseguró su ciudad seguirá siendo tolerante y dará la bienvenida a todas las personas “sin importar lo que suceda en Washington DC”. En un comunicado conjunto, los alcaldes de otras cuatro ciudades californianas, San Francisco, Oakland, San José y Bekeley, también denunciaron el decreto de Trump. “No cederemos ante amenazas o grandilocuencia política. Junta, el Área de la Bahía seguirá siendo fiel a los valores de inclusión, compasión e igualdad, unidad contra cualquier y todos los esfuerzos para dividir a nuestros residentes, nuestras ciudades y nuestro país”, dijo el alcalde de San Francisco, Ed Lee.

SE VACIA LA CANCILLERÍA DE EU

En medio de un éxodo de funcionarios de alto rango en el gobierno estadounidense quienes no quieren permanecer en el cargo en la era Trump, todo el personal directivo de alto nivel de la Cancillería de EU renunció. The Washington Post informó que cuatro altos funcionaros directivos del equivalente estadounidense de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron su dimisión a Rex Tillerson, nuevo secretario de Estado, cuando visitó las oficinas del Departamento en Washington.

Patrick Kennedy, subsecretario de Estado Administrativo; Joyce Anne Barr, subsecretaria de Estado AdminIstrativa; Michele Bond, subsecretaría de Estado para Asuntos Consulares; y el embajador Gentry Smith, director de la oficina de Misiones en el Exterior, quienes habían servido tanto en administraciones republicanas como demócratas, presentaron su renuncia el viernes pasado al subsecretario de Estado para la Seguridad Diplomática, Gregory Starr, y la directora de la oficina de Operaciones de Edificios Ultramarinos, Lydia Muniz.

OTRO INTENTO DE MORDAZA

Se guardaron la Ley del derecho de réplica, pero buscaron la forma de aplicar mordazas a los medios de comunicación sin necesidad de recurrir a los legisladores quienes, temerosos de sufrir los embates de críticas personales, a sus gestiones, ante la posibilidad de investigar a fondo el origen de sus fortunas, no avanzaban en ese renglón, le fueron dando evasivas. Pero sacaran de la manga los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias la cual con gran sigilo, a las calladas publicaron en el Diario Oficial de la Federación justo en la temporada de vacaciones, tres días antes de la fecha de celebración navideña. De padre y madre de este engendro aparecen los integrantes del Ifetel, quienes sin tener conocimientos suficientes sobre las labores periodísticas se dieron a la tarea de obstaculizarlas, de censurarlas, de ir en contra de la libertad de expresión.

En 68 artículos más 6 transitorios, disponen de derechos y defensorías de las audiencias, marcan códigos de ética, advierten sobre alfabetización mediática y señalan causantes de suspensión precautoria de transmisiones sin dejar de establecer sanciones. La ignorancia sobre los términos periodísticos y de exposición obligan, en el decreto de referencia, a los conductores de programas a identificar con cortinillas o audios lo que sea información y lo relativo a las opiniones en todos los temas, incluyendo la farándula, la moda, etcétera. Con estas cortinillas debe indicarse el inicio y la terminación de los cortes comerciales utilizando las palabras “vamos” y “termina corte con publicidad”. Si se llegase a mencionar una marca sin aclarar se trata de publicidad se sancionará.

Lo primero visto en estas disposiciones es la calificación otorgada a las audiencias: incapacidad, ignorancia, falta de criterio para diferenciar lo que son comerciales, de la información o de las opiniones. Resulta difícil imaginar si se citan marcas para emitir una opinión y éstas son referencias y no comerciales, ¿qué debe decirse? De presentarse una queja ciudadana, una denuncia sobre un comunicador olvidadizo haciendo pasar por alto estas separaciones, el castigo va a fijar una multa económica o a sacar del aire el programa del violador a las reglas del Ifetel. Son los consejeros de este Instituto los censores, son quienes definirán con discrecionalidad y subjetividad si la información de los medios es oportuna y veraz o se dio en tiempo y forma conveniente a las audiencias.

El Ifetel nombrará o mejor dicho impondrá a los medios a los defensores de la audiencia y con ello eliminan la participación existente en ese renglón de las radiodifusoras y televisoras. Nada parecido se había visto en muchos años y ya se recibieron tanto amparos como manifiestos de inconformidad en los cuales se solicita la anulación de tal decreto por parte de la CRIT. Habrá de verse si la Corte y sus ministros hicieron referencia a la privacidad en las telecomunicaciones digitales, con el afán de encontrar una reglamentación en Internet sujeta a las normas establecidas para los medios de comunicación tradicionales.

DE LOS PASILLOS

Tras manifestarse en la Secretaría de Gobernación, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron un mitin en el Hemiciclo a Juárez. En su recorrido por la avenida Bucareli, gritaron consignas contra los presidentes Enrique Peña, de México, y Donald Trump, de Estados Unidos. “¡Trump culero, tu muro no lo quiero!” y “¡Que lo venga a ver, que lo venga a ver, eso no es presidente es una puta de cabaret!”, corearon los inconformes. Los electricistas se manifestaron contra el aumento en el precio de la gasolina, la electricidad, el gas para uso doméstico y productos de la canasta básica. Además, exigieron la reinserción laboral de más de 16 mil trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la movilización participaron miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y del Movimiento Urbano del Poder Popular (MUPP)…

La madrugada del jueves, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue internado en el penal del Topo Chico como medida cautelar, luego de ser vinculado a proceso por los delitos de peculado y daños al patrimonio del Estado, a fin de evitar una posible evasión de la justicia. La prisión preventiva fue dicada a pesar de que la defensa de Medina alegó contar con una suspensión provisional de amparo que protegía su libertad. La Fiscalía argumentó que la suspensión presentada por el ex gobernador sólo era para efectos de que no fuera detenido para ser llevado a las citas de la audiencia y no para la implementación de medidas cautelares derivadas de la vinculación a proceso que determinó el juez. Este criterio fue compartido por el juez de Control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien determinó la prisión preventiva.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios