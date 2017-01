Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“La audacia sin juicio es peligrosa, y el juicio sin audacia es inútil”: Gustave Le Bon

• Encuentro de repudiados.

• Como en la conquista, vigencia de la servidumbre

• Sueños guajiros de ENP ante el gobierno de Trump

• Peña Nieto, el peor líder para renegociar el TLCAN

• Canadá enfocado en no resentir ”daños colaterales”

• Política fiscal espejo ante EU, proponen en el CEESP

• Sobre Borge, Duarte y Herrera, justifican incapacidad

Ciudad de México, 23 de Enero de 2017.- Dentro de una semana se llevará a cabo un esperado encuentro: Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Se presentan dos mandatarios sui generis, por hablar con galantería. Ambos han visto de cerca, muy de cerca, el rechazo de los ciudadanos del país que gobiernan. La publicidad excesiva al rechazo expresado contra el republicano tiende a demostrar la inconformidad contra los sistemas políticos del mundo, o sea, se intenta minimizar el tan escaso respaldo y popularidad sobre el mexiquense. Los dos hacen como si nada pasara. El magnate firma desde el primer día cancelación del TPP y nos muestra a los medios acusados horas antes de deshonestidad. El inquilino de Los Pinos usa medios de comunicación a los cuales brinda toda clase de beneficios tanto económicos como de penetración en cargos públicos y legislativos. ¿Quiénes están detrás de semejantes gobernantes?

Se encuentran en franca competencia para demostrar cual es más demagogo e insisten en mantenerse en campaña. El titular del Ejecutivo mexicano marcó como objetivos de política exterior a manejar con su homólogo de EU: marcar vínculos políticos y comerciales, de inversión, de turismo y de cooperación, incluyendo buscar tratados paralelos al cancelado, el TPP. Otro más: construir una nueva etapa de diálogo y negociación. Habló de principios a perseguir en el encuentro: soberanía nacional, respeto al estado de Derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norte América y negociación integral de todos los temas de la relación del comercio, la migración, la seguridad, la seguridad de frontera, las amenazas terroristas y el tráfico de drogas, armas y efectivo. Con relación al muro sostuvo: “México no cree en los muros, sino en los puentes y en el uso de la tecnología como aliados para una buena vecindad”.

Nuestro país tenía un vecino mandón y temible; ahora cuenta con un mandatario federal quien, después de cuatro años, no cuenta con un gabinete estable, firme, experimentado y mucho menos tiene en su persona esas características. Es esta una etapa difícil y de grandes definiciones en el rumbo nacional en prácticamente todos los órdenes, sin que esto se vistiera de alianzas derecha-izquierda, con personajes antisistémicos vistos como necesarios para lograr cambios y se le enfrenta con palabrería sin sustento. Para hablar de soberanía nacional se tendría que haber peleado por ella, garantizarla de cabo a rabo y se ha actuado en sentido totalmente contrario haciéndonos dependientes hasta en el renglón alimentario. Sobre el respeto al estado de Derecho, el renglón no tiene ningún antecedente de llevarse a cabo en México y el más reciente ejemplo es la extradición de Joaquín Guzmán Loera, cuando no ha cumplido la sentencia dictada en el país no solo de donde es originario, sino sede de todas las operaciones de las cuales es acusado por el vecino del Norte.

De prevalecer ese Derecho, tendrían que pasar muchas décadas para que fuera enviado a ser juzgado por otros delitos en territorio ajeno. Ningún acuerdo o tratado por muy internacional e importante que sea puede estar por encima de la Carta Magna y por ese salto es por el cual los abogados buscaban la intervención de la Suprema Corte, supuestamente garante del cumplimiento de la Constitución. ¿Visión constructiva y propositiva?, tal vez lo correcto sería definirla como esperanzadora. En lo referente a construir, todo sigue apuntando al muro y lo positivo será convencerlo de necesitar los productos mexicanos, las tortillas del Maseco, dejar operar como hasta ahora a los del Taco Bell, a los restaurantes de comida mexicana, que sigan comprando el mole poblano, porque en lo referente a las grandes industrias no parece existir un cambio de opinión en los objetivos del magnate inmobiliario.

Respecto a la integración de Norte América, es de apuntarse no aparecen los grandes enfrentamientos con Canadá, ni tampoco se conoce de un respaldo abierto, completo y público del vecino del Norte de EU hacia México y si dentro de esos renglones se abordará el tema de migración, seguridad, seguridad en la frontera y amenazas terroristas, la percepción de sentirnos además de sabernos y no querer reconocerlo, ser el patio trasero y la zona de protección de Gringolandia pasará a convertirse en certeza. La repatriación tanto de mexicanos como del resto de latinoamericanos, ha sido constante y sin una Ley migratoria favorecedora poco o nada puede hacerse en el tema que no sea suplicar no los manden por miles, en bola, porque no hay empleo ni lugares en donde albergarlos y otorgarles mínimos de sobrevivencia, ni en este país ni en los que los vieron nacer a partir de nuestra frontera Sur, por lo cual veremos a muchos ingresar a este territorio e incrementar con la falta de empleos, la delincuencia.

Con relación a las amenazas terroristas, México mantenía orgullosamente el no contar con enemigos de tal calibre, con extranjeros dispuestos a causar daños tanto materiales como humanos. Convertirse en un servidor más de los EU podría colocarnos con ese inmerecido enfoque, porque son los gobernantes quienes hacen pactos no siempre respaldados por los pueblos. En la práctica veremos recrudecer medidas de seguridad en aeropuertos, puertos, terminales, etcétera y, a la inseguridad reinante a causa de las mafias del narco, entre otras, tendremos alertas ante la posibilidad de ataques al vecino efectuados desde esta tierra, las consecuencias todavía no aparecen previstas. Sobre el tráfico de drogas, armas y efectivo, tendrían que ser muy claros, porque sobre los estupefacientes, el mayor número de consumidores está del otro lado de la frontera, sin ellos no habría ni siquiera siembra.

En relación con las armas, vienen de allá para acá y sus industrias armamentistas se han visto beneficiadas con las operaciones de la mafia porque, para una vergüenza más, el Ejército mexicano y las diferentes corporaciones mexicanas han manifestado reiteradamente no cuenta con el armamento sofisticado y ultra moderno para enfrentarlas. El más reciente registro habla del operativo Rápido y Furioso, con el cual internaron a México miles de armas largas vendidas al narco en un supuesto afán de localizar a los líderes de los cárteles. Tal plan fue oficialmente reconocido por el gobierno ni lanzar ni siquiera el consabido “usted disculpe” y con esos artefactos se dio muerte a decenas de mexicanos y de migrantes. Finalmente y sobre el efectivo mencionado, hacendarios y desde el despacho de la Secretaría de Gobernación se generaron leyes contra el lavado de dinero ausentes en las legislaciones y operaciones bancarias y de inversión del país de Trump. Y, sobre los bienes de los narcos extraditados, habrá de verse quién se queda con las fortunas acumuladas.

¿Con esos llamados principios de negociación se va a enfrentar Peña a Trump? De nuevo resulta más fácil creer recibirá instrucciones, sobre todo al mencionar la creencia de los puentes en lugar de muros, porque sería mucho más real hablar de túneles, de esos sí que saben y se han beneficiado los del otro lado en tanto aquí se ha regado sangre y dolor más que en ninguna otra guerra entre naciones. Para muestra de lo previsto en ese encuentro de nuevo vale la pena citar la entrega de El Chapo, una carta sobre la cual podría haberse generado alguna negociación; el sinaloense sabe tanto de la corrupción en policías, políticos y banqueros mexicanos, como de la existente con quién hoy, sin decirlo abiertamente, reconoce el borde del fin de un Imperio.

Ya se verá como en lugar de establecer defensas y hacer acuerdos dignos, demostrar la inconformidad ante los calificativos endilgados y la puesta en marcha de medidas afectando a los mexicanos, se envía al “cuate”, al acompañante de francachelas, a quien puede dar nalgaditas haciéndose el simpático, a Luis Videgaray, a lograr limosneros tratos. Bien ha escrito Galeano, no podremos avanzar hasta en tanto siga vigente la servidumbre mostrada desde los tiempos de la Conquista.

LO VISTO EN EU

Contra lo esperado por sus críticos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el cumplimiento de sus promesas de campaña. Este lunes firmó documentos para iniciar el retiro del propuesto Acuerdo Transpacífico, entre varios países de la Cuenca del Pacífico, promovido por Barack Obama y el cual no llegó ser ratificado por un Congreso de mayoría republicano. Al escribir estas líneas se esperaba también la firma de una orden ejecutiva para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA).

Antes, el mandatario estadounidense había convocado al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a fin de discutir la renegociación o anulación del TLCAN, la construcción de un muro en la frontera entre EU y México, y la deportación de millones de mexicanos. violencia creciente; y expedientes de corrupción abiertos a su administración en donde ha imperado la impunidad.

El gobierno de Trump podría convertirse en la mejor oportunidad para cambiar el modelo económico y político del régimen mexicano, pero la clase política actual carece de altura de miras para ese efecto, por lo cual la oportunidad histórica podría desperdiciarse. Peña Nieto y sus funcionarios, Luis Videgaray en la Cancillería y, en la práctica, en funciones de jefe de gabinete, e Idelfonso Guajardo al frente de Economía, no cuentan con el respaldo de la población para hacer un renegociación de la trascendencia del TLCAN. Analistas prevén que Peña Nieto irá a Washington sólo a recibir instrucciones y sin margen de maniobra para negociar nada. Así se espera la cancelación unilateral del NAFTA, la construcción del muro fronterizo con la factura a cargo de los contribuyentes mexicanos; la implementación de impuestos o cuotas a las remesas hacia México; la expulsión de millones de connacionales, acciones todas en contra del interés de México.

Para el caso de iniciar una renegociación del TLCAN deberá existir una discusión trilateral para definir las modificaciones al acuerdo, la cual tendría una duración indefinida. Pero si se busca la salida de EU del NAFTA, se comenzaría a intercambiar bienes y servicios bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, Estados Unidos cobrará un arancel de 5.2 por ciento a las exportaciones mexicanas de productos agrícolas y un arancel de 3.2 por ciento a productos no agrícolas. Mientras México cobrará 15.6 y 5.7 por ciento, respectivamente, para productos agrícolas y no agrícolas.

Los planes de la administración Trump colocan a la economía mexicana en terreno difícil, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una actualización de las perspectivas económicas de América Latina, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, señaló: “las perspectivas (para México) están empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas, frenará la actividad económica”.

Durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, la economía mexicana, ya en franca desaceleración, fue impactada por el triunfo electoral de Trump. Desde entonces el peso se ha depreciado y la inflación se ha incrementado, mientras los inversionistas se han visto frenados por la incertidumbre, ante las amenazas del nuevo gobierno estadounidense, particularmente la de aplicar un impuesto a las importaciones mexicanas para garantizar la seguridad y el empleo de los estadounidenses. Ante este panorama, el FMI recomienda: “para mantener la confianza del mercado y situar la deuda pública firmemente en una trayectoria descendente, es importante preservar en la consolidación fiscal” y agregó: “el endurecimiento de la política monetaria debería ayudar a mantener bajo control las expectativas inflacionarias”.

CADA QUIEN PARA SU SANTO

De acuerdo al embajador de Canadá en Estados Unidos, David MacNaughton, el gobierno canadiense considerará medidas de comercio bilateral durante la renegociación del TLCAN, el cual podría seguir adelante, pero sin México. Funcionarios del gobierno del ministro Justin Trudeau se reunieron el domingo por la noche en Calgary, para analizar la política del nuevo gobierno de EU hacia su nación. El gabinete canadiense apunta a evitar que Canadá sufra “daños colaterales” en acciones comercial dirigidas a China y México. Los funcionarios canadienses mantienen las esperanza de no ser ellos el objetivo de Trump. Canadá es el mayor comprador total de productos de Estados Unidos y el máximo comprador de 35 estados individuales. Cerca de un 70 por ciento del comercio canadiense se realiza con Estados Unidos.

No obstante, temen que ciertos aranceles u otras medidas aplicadas generalmente los puedan golpear. Trudeau se ha preparado para la era Trump al promover a su ministra de Comercio, Chrystia Freeland, a ministra de Asuntos Exteriores, y su principal enlace para negociar con Trump. Ha reorganizado a su equipo para centrarse en los vínculos con Estados Unidos.

EU SERÁ AFECTADO

Un análisis del Grupo Financiero Banorte, titulado “Administración Trump, un paso atrás para el libre comercio de Estados Unidos”, advierte: las medidas proteccionistas que aplicará el presidente estadounidense, en términos de recaudación, empleo e inversión doméstica y extranjera, atentan contra la estabilidad económica de su país, porque provocará mayores tasas de interés y se incrementará el riesgo de una recesión.

Las medidas del nuevo presidente republicano impactarán a México, pues “incrementarán” la incertidumbre económica y financiera la cual tendrá “un impacto negativo” en el crecimiento económico en 2017. En caso de que la administración de Trump aplique el llamado “ajuste fronterizo” o Border Adjustment Tax (BAT), los sectores afectados serán la industria del vestido, automotriz, de metales básicos, computadoras y electrónicos en los cuales Estados Unidos es importador neto, mientras la aeronáutica, publicaciones y minería se verán beneficiadas.

POLÍTICA FISCAL ESPEJO

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) considera implementar una política fiscal espejo con Estados Unidos para ayudar a compensar los efectos de una decisión adversa como el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Es momento de tomar decisiones contundentes y en línea con la fortaleza de la economía; “responder en los mismos términos no es una idea descabellada”, en realidad su propuesta fiscal –sin el ajuste fronterizo- es similar al IETU, ahora desaparecido, señala. Bajar la tasa del ISR y elevar o generalizar el IVA pueden ser medidas necesarias. “Es hora de que en conjunto el gobierno y el sector privado se concentren en realizar propuestas que contribuyan tanto a enfrentar la situación que se avecina como combatir corrupción e impunidad”.

A su vez, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, reportó la creación de un grupo para delinear estrategias ante las amenazas de Trump y dijo el gobierno mexicano debe anteponer al país y defender con todo a las empresas mexicanas y connacionales. Ante la nueva realidad exterior, subrayó, México deberá fortalecer el mercado interno y mirar hacia otros países. Por su parte, el líder de la CTM, Carlos Aceves, demandó incluir a los sindicatos en la renegociación del TLCAN. Recordó los trabajadores se sienten excluidos, y habrá paz social hasta que éstos tengan suficiente comida en su mesa y dinero en su bolsillo.

DE LOS PASILLOS

La organización Alto al Secuestro reportó: el delito de secuestro aumentó 79 por ciento en los primeros cuatro años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, se denunciaron 4 mil 937 plagios, mientras que de diciembre de 2012 a diciembre de 2016 fueron 8 mil 833, de acuerdo de un reporte de la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace…

En el Estado de México el PRI se apresta a defender la plaza ante el riesgo de perder la próxima elección por la gubernatura. Ya acordó una alianza con el PVEM, Panal y PES, en la jornada del 4 de junio próximo. Entre los aspirantes para encabezar esta alianza se encuentran Alfredo del Mazo Maza, ex presidente municipal de Huixquilucan e hijo del ex gobernador mexiquense Alfredo del Mazo González; Carolina Monroy del Mazo, diputada federal; Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación del gobierno de Eruviel Ávila; y José Manzur, secretario general de gobierno de la administración estatal. Del lado del PAN, se perfila la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien aún no aclara a satisfacción lo relacionado con el dinero –cientos de millones de pesos- entregado para una organización de apoyo a migrantes. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, adelantó será difícil para los perredistas del Estado de México aceptarla como su candidata. “Yo apostaría por un candidato de izquierda”, subrayó…

“Cartel de Cancún”: nombre es lo que hacía falta, líder han tenido. Ahora ya se sabe existe un grupo numeroso y fuerte como para hacerle frente a otras organizaciones del mismo corte. En eso se avanza y muy rápidamente fortaleciendo a los llamados por investigadores: “cuatro jinetes del Apocalipsis turístico”: enfermedades contagiosas –influenza, entra las ya experimentadas-; desastres –huracanes-; crisis políticas –en marcha frente a los vacíos de poder generado y la presencia de algunos funcionarios sin experiencia para gobernar y otros con suficiente experiencia para abusar-; terrorismo, por fortuna todavía ausente. De 4, tenemos 3, por lo tanto es de extrema urgencia llenar el vacío de gobierno existente…

Seguramente los reportes sobre la promoción de Quintana Roo en la FITUR tendrán muchas lagunas. No se ve pretendan quienes encabezaron la delegación turística hablar sobre la respuesta de los empresarios hoteleros españoles al verse señalados como gigantes depredadores. Aunque detrás de esta acusación quedan al descubierto las corruptelas de funcionarios de los tres niveles de gobierno quienes son los verdaderos culpables de todas estas acciones en contra de la naturaleza de manera inmediata y a mediano y largo plazo contra la humanidad… El 40 por ciento de los centros de hospedaje en este punto del Caribe se construyeron con capitales provenientes de España y se tiene el registro de lugares en donde tal levantamiento tuvo como estructura el fraude… En otro orden, andan tan mal las autoridades municipales que ni siquiera se dedican a la revisión de las instalaciones hoteleras, sobre todo de las conocidas y regionales palapas. Los supervisores de todas las áreas, desde fiscalización hasta protección civil están en lo suyo: aceptar aportaciones económicas y no levantar multas. De noche pasó el incendio en el hotel Bahía Príncipe hace unos días… Si a lo anterior se le suma la auto exculpación de la autoridad municipal sobre los hechos del Blue Parrot, ya ni para donde hacerse… Aunque siempre se tiene otra vela prendida en el renglón negociaciones. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral se cuenta con dos nuevos cargos no vistos en el organigrama autorizado, aprobación otorgada a cambio de mantener vigente al líder estatal del PRD, quien a su vez preside la Comisión legislativa en donde se avala la solicitud del TEQROO…

Las últimas denuncias presentadas en contra de Roberto Borge, Javier Duarte y Fidel Herrera por sus sucesores, son graves en extremo. Señalar al quintanarroense de promover las acciones de la delincuencia organizada por el revés dado a “su paquete de impunidad”, no es cualquier tema, más aún si hay muertos y heridos de por medio. Carlos Joaquín está obligado a presentar pruebas o a retractarse si los nuevos funcionarios integrantes del gabinete de seguridad encuentran a los “particulares enfrentados”, es decir, a los líderes de las mafias, de las de antes y de las de ahora… Sobre Duarte y Herrera ya se tienen consecuencias. El primero está prófugo y el segundo ha renunciado al consulado de México en Barcelona…

El asunto de los medicamentos, de los adulterados, de los aplicados en quimioterapias denunciado por Miguel Ángel Yunes lleva una carga mediática con la cual se pretende justificar la paralización veracruzana de los últimos meses, desde la presencia del ex priísta en campaña lanzando acusaciones no probadas en su mayoría. Para llegar al extremo de tales acciones en contra de vidas humanas existe toda una cadena: laboratorios, funcionarios, responsables de adquisiciones, médicos, enfermeras. No es fácil probar lo dicho, aunque el daño a las reputaciones está hecho bajo la certeza de ser creíble ante la ira, el enojo ciudadano existente en contra de los abusos y la riqueza de los ex gobernadores… Yunes se declaró desde hace muchos años, enemigo de Fidel. La causa, el rescate político hecho por el ex gobernador cuando los reflectores apuntaban al hoy gobernador en contra… Miguel Ángel tiene el signo de la traición y éste va unido a la incapacidad demostrada siendo presidente del PRI en la entidad perdiendo presidencias municipales y curules. Herrera ganó, desde siempre, todo y se caracteriza por ser leal.

