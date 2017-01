Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“El poder desgasta sólo a quien no lo posee”: Giulio Andreotti.

• Inician los “viernes negros”

• Imposible lograr acuerdos benéficos para México

• Desgaste presidencial da ventajas a Donald Trump

• La recesión favorecería a AMLO, estiman analistas

• Requiere México “estrategia de largo plazo”: Cepal

• Cancelan inversores proyectos en México: Moody´s

• Apresurada extradición de El Chapo es obediencia

Ciudad de México, 19 de Enero de 2017.- Sin optimismo alguno puede observarse al futuro inmediato, al iniciado este día al arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y, todo ello, en virtud de esta dependencia rechazada por el pueblo de México pero cada vez más fortalecida ante la ineptitud, la incapacidad y las indignidades demostradas por los gobernantes de las últimas décadas. Hoy, la extradición de Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos, da muestra de la disposición existente para obedecer ordenamientos en los cuales, inclusive, se vulneran las leyes mexicanas. Ningún tratado o acuerdo internacional puede estar por encima de las legislaciones de los países firmantes y, en el caso de quienes han sido juzgados y sentenciados, se obliga al cumplimiento del castigo en donde se cometieron los ilícitos y se emitieron los dictámenes y luego se envían a quienes solicitan su presencia. Las declaraciones de los defensores certifican lo ilegal de la entrega del sentenciado al encontrarse con un proceso sin concluir y abiertamente violado.

Hasta la llegada de El Chapo a tierras estadounidenses se hizo pública la extradición. Las autoridades proporcionaron datos e imágenes de los vehículos del traslado. Se multiplicaron las medidas de seguridad y se empezó a especular sobre los acontecimientos violentos de las últimas fechas, de la posibilidad de verse de nueva cuenta ensangrentado el país ante la inconformidad generada en el círculo de confianza y operación de Guzmán Loera. En el centro, en donde cabildean y deciden las autoridades federales, niegan exista alguna relación entre la salida del Capo y el retorno del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Con consecuencias del todo negativas se plantean escenarios en los cuales también aparecen los ataques a los inmuebles de gobierno y seguridad, como apenas el inicio de otros cruentos acontecimientos.

A la incertidumbre creciente sobre los próximos acontecimientos en el terreno económico, en el de seguridad, en el político y social, en donde se tiene conciencia de la ausencia de autoridades capacitadas para enfrentar sus responsabilidades, se une la postura de la Judicatura lanzando alertas a jueces, magistrados, consejeros e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el malestar social existente. Van uniéndose temas delicados y asuntos pendientes de resolución cuyos antecedentes datan de un buen número de años, a las acciones violentas de la delincuencia organizada, pero también a las de las otras organizaciones, las encargadas de ponerle gasolina al fuego afectando la economía familiar, disminuyendo considerablemente el poder adquisitivo de los ciudadanos, generando un visible descenso de la clase media e incrementando el porcentaje de pobres, de miserables y de los fallecimientos por hambruna, desnutrición, carencia de servicios de salud, condiciones de vida insalubres, etcétera. ¿Hacia dónde apuntan todos estos movimientos, alertas y el cumplimiento de solicitudes de EU?

FECHAS MARCADAS

Hoy comienza el desfile de quién sabe cuántos viernes negros para los mexicanos, independientemente de las columnas de repatriados haciendo su aparición en caminos y carreteras nacionales. Hasta ahora no se conoce de estrategias para salvaguardar los intereses de inversionistas norteamericanos al tiempo de dar un fortalecimiento singular a los nacionales, fundamentalmente a los pequeños y medianos en los cuales se concentra el mayor porcentaje de empleos.

Por otra parte, el gobierno federal ha dado muestras suficientes de debilidad al mantener silencio sobre la corrupción existente del otro lado de la frontera. El tan cuestionado muro, la parte ya construida, no ha logrado detener migrantes, droga, contrabando, por la simple y sencilla razón de la existencia de autoridades también coludidas en orden jerárquico con las mafias. No se cuestiona a su sistema financiero y las interrogantes sobre las firmas en las cuales logran lavar el dinero producto de la venta de estupefacientes a más de 30 millones de ciudadanos de EU.

Problemas fuera del territorio mexicano pero ligados a él, hacen ver la inseguridad reinante no sólo es aquella a cargo de la delincuencia organizada portadora de R-15, sino una mucho más grave: la alimentaria, producto de una responsabilidad aún sin cumplir por parte del gobierno. Las importaciones cada vez mayores de alimentos nos hacen sujetos a una dependencia sin explicación al contar nuestro país con campos productivos y millones de campesinos dispuestos a trabajar jornadas extenuantes en las tierras del vecino, en donde existe producción, orden, subsidios y paga para sacar adelante las necesidades familiares.

A manera de empezar a enfrentar la ola migratoria anunciada ya podrían haber puesto en marcha una estrategia para incentivar a los trabajadores agrícolas, a quienes todavía poseen alguna tierra o, en su caso, a los productores y propietarios de granjas avícolas, a los ganaderos. Reactivar las cadenas de producción a partir del producto emanado de la tierra genera empleo en las clases sobre las cuales descansan los saqueos de funcionarios de todos los niveles. Hace la diferencia entre dar de comer o enseñar a pescar.

No falta mucho tiempo para conocer de viva voz del republicano ya investido de figura mundial, las intenciones verdaderas -las anunciadas en tiempos de campaña bien pueden no ser definitivas- sobre la relación México-Estados Unidos, y de ellas lo relacionado a migración, vigencia de Acuerdos y Tratados, narcotráfico, seguridad, temas presentes desde hace muchas décadas y nunca llevados al cierre de expedientes.

SE SACUDE EL INTERIOR

El debilitamiento de la figura presidencial, por la falta de resultados palpables entre la población, y el agotamiento del actual régimen político, son un riesgo para el país, coinciden los gobernadores panistas de Chihuahua, Javier Corral, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. “La figura que históricamente se ha constituido como el vértice del poder en México está totalmente debilitada, vulnerada en términos de credibilidad y confianza”, sostuvo el mandatario de Chihuahua, quien explica no sólo se debe al gasolinazo, sino al acumulado de la irritación social ante ineficiencias y abusos. Si las cosas empeoran en materia económica, México podría caer en recesión conforme entra un año electoral. Eso aumentaría las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador, quien ya es el favorito para las elecciones presidenciales del 2018, estiman analistas.

A dos años de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, se agotó el régimen presidencialista. “Estamos ante la insatisfacción de un régimen que, por un lado, ya no es capaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales y, por el otro, es incapaz de combatir la corrupción y responder al reclamo del cese de la impunidad. ¿Qué es lo que sigue? Es el reto más importante y por ello la preocupación es mayor, no veo que estemos construyendo una alternativa, el modelo que sustituirá al régimen que se agotó”, planteó Corral.

Por su parte, el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, considera la baja calificación del presidente Peña Nieto es reflejo de la ausencia de resultados que la ciudadanía esperaba. “Con las reformas estructurales se han dado los instrumentos necesarios, pero en malas manos, porque no se han dado resultados que exige el país”.

A su vez, el ex dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, consideró su partido ha quedado a deber mucho a los ciudadanos, mientras el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, está del lado correcto de la ecuación en la coyuntura aparejada al gasolinazo. “Peña está noqueado. Ahorita López Obrador es el que está capitalizando esto, más por perseverante. Está de lado correcto de la ecuación, sin embargo no tiene los planteamientos sustentables para sacar adelante las cosas. Pero si está del lado de la empatía con los problemas de la gente. Eso le ayuda, y el PAN necesita ponerse en ese filo de la navaja: que sea empático y solidario con los problemas de las mayorías”, recomendó.

El PAN, señaló, necesita acercarse a los ciudadanos. “Porque nos tenemos que poner del lado de la gente, pero sobre todo en su falta de confianza en los partidos y su zozobra. Ahí es donde el PAN les queda a deber mucho”.

ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO: CEPAL

Más allá de la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México necesita una “estrategia fuerte”, de largo plazo, para mantener la inversión extranjera en la industria, sostuvo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en Davos. “Trump ya dijo lo que quiere, ahora hace falta que México diga lo que quiere”, subrayó. Pero el presidente Enrique Peña Nieto está pasmado. No ha pasado de señalar está trabajando para fijar puntualmente la posición de México y construir una relación positiva con la nueva administración.

Bárcena recomienda una política industrial más a largo plazo, como la de China, para América Latina, cuya economía se contrajo a 1.1 por ciento del PIB en 2016 y debería crecer solamente 1.3% en 2017. “Casi todos los países de esta región apostaron por el libre comercio y ahora está en cuestión su futuro y los acuerdos de libre comercio, fundamentalmente con Estados Unidos. Si la primera potencia económica decide no participar activamente en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) o en otros acuerdos, ¿serán otros países como China los que tomen ese papel?”, cuestionó.

El comercio de bienes entre América Latina y China se multiplicó 23 veces desde 2000 y hasta el 2013. Ha presentado dos años consecutivos de caídas, pero ese país desplazó a la Unión Europea como el segundo socio comercial de la región. China está sustituyendo las manufacturas que antes importaba por manufacturas ahora producidas en esa nación, en una estrategia industrial de largo plazo. Y eso es lo que le falta a América Latina, dijo Bárcena. “Lógicamente no vamos a dejar la minería, porque las mayores reservas de plata, cobre y oro están aquí. Pero hay que diversificar el terreno, abrirnos hacia un mayor valor agregado. Un sector de enorme potencial es el agroindustrial, es decir no la soya en bruto, sino procesada, los alimentos procesados, etc., incluso con industrias chinas que vengan a invertir a América Latina. Pero debe ser una inversión con reglas claras en el terreno del empleo”, subrayó la secretaría ejecutiva de la Cepal.

Por su parte, el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, se pronunció por apuntalar los acuerdos de la Alianza del Pacífico y fortalecer la situación de los países participantes. “Si las demás economías de la Alianza del Pacífico, como Colombia, Chile y Perú, logran avanzar en cambios similares de su estructura productiva, podrían generarse motores internos de crecimiento, los cuales favorecerán la integración comercial y el desarrollo económico regional”.

CORREN INVERSORES

La firma calificadora Moody´s advierte: los inversores con intereses en México “se encuentran en modo de espera y en algunos casos cancelando sus proyectos”, por un incremento de los riesgos externos que enfrenta el país. “En 2016, la falta de confianza estaba más asociada a factores internos, como el aumento del déficit fiscal y la deuda y el ruido político. Hoy la naturaleza de los riesgos que enfrenta México ha cambiado y el foco está en los choques que vengan de afuera”, sostuvo Jaime Reusche, analista para México de esa firma.

Moody´s redujo en marzo del año pasado de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda avalada por el Estado mexicano. Una de las grandes limitaciones para mejorar la calificación de dicha deuda es la “debilidad” de las instituciones políticas en temas como transparencia o lucha contra la corrupción, destacó Reusche, quien subrayó: aún cuando las autoridades fiscales han sido consistente en mantener la reducción del déficit fiscal, la perspectiva de la calificación de la deuda pública de México se mantendrá en su actual estatus de negativa por los siguientes seis o 12 meses.

Este año es probable que los riesgos para México sigan latentes y “debemos ver si influyen sobre la consolidación fiscal”, esto es, la reducción de la deuda respecto del tamaño de la economía, señaló Moody´s.

TÁCTICAS Y ESTRATEGIA

Las amenazas vertidas por DT contra México deben verse en un amplio contexto y podrían resultarle contraproducentes. A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las compañías estadounidenses están acostumbradas a un trato más que amable en México. El aumento del comercio bilateral ha convertido a México en el segundo mayor mercado exportador de EU, al mismo nivel que los mercados chino, japonés, alemán y británico, combinados. México y Estados Unidos colaboran estrechamente en la migración, la lucha contra las drogas y en cuestiones de seguridad.

Los vituperios de Trump amenazan con acabar con esta cooperación. Ya se han provocado daños: el peso ha sido llevado a su nivel más bajo en dos décadas; se ha aumentado la inflación, provocando cinco subidas de las tasas de interés el año pasado. Si las cosas empeoran, México podría caer en recesión conforme entra en un año electoral, lo cual aumentaría las posibilidades de ganar en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, un político nacionalista y populista de izquierda, señalan analistas del exterior.

México podría optar por relajar la vigilancia de su frontera sur, provocando una oleada de inmigrantes centroamericanos hacia el norte. La cooperación en la lucha contra el terrorismo podría detenerse, al igual que la confiscación de drogas. México también podría amenazar a las compañías estadounidenses como lo hizo recientemente Trump. Si el presidente de EU lanza una guerra comercial con el alza de aranceles, sin duda habría represalias. Los agricultores estadounidenses ya han advertido de las “devastadoras” consecuencias si se interrumpe el comercio internacional. La agricultura estadounidense emplea dos veces más trabajadores que el sector automotriz.

Los sectores industrial y comercial del país propusieron el establecimiento de una zona económica preferente en toda la franja fronteriza para enfrentar las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense, a efecto de crear beneficios fiscales y reducir barreras arancelarias y no arancelarias para los empresarios de esa zona. En total, hicieron 23 propuestas para enfrentar presiones inflacionarias y un ambiente de volatilidad por el tipo de cambio, entre las cuales incluyeron eficientar el gasto público, impulsar compras de gobierno a Pymes y lograr algunos beneficios fiscales.

Los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), Enrique Solana y Manuel Herrera, respectivamente, hicieron un llamado para consumir productos hechos en México.

Entre sus propuestas, resalta el impedir que el sector financiero realice variaciones de sus tasas superiores a las que aplica el Banco de México; restablecer la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales; establecer estímulos o subsidios para las empresas altamente sensibles a los incrementos de las tarifas eléctricas; apoyos especiales para las gasolinas en la zona fronteriza; y asignar 175 mil millones de pesos de las adquisiciones federales de bienes y servicios a las Mipymes.

DE LOS PASILLOS

Al iniciar una presidencia percibida como grave peligro para una multitud de sectores sociales y defensores de los derechos y libertades civiles dentro y fuera de Estados Unidos, cientos de marchas, actos de protestas en plazas y calles, bailes de resistencia y hasta un festejo con mota, marcaron los días previos. Destaca “La marcha de mujeres en Washington”, el acto más grande de protesta programado para este sábado. Habrá más de 600 marchas paralelas en ciudades de cada uno de los 50 estados y en más de 57 países como parte de esta iniciativa…

Este viernes, cerca de 28 mil uniformados formarán un masivo dispositivo de seguridad durante la toma de posesión de Donald Trump. Entre éstos se cuentan unos 7 mil 800 elementos de la Guardia Civil, 5 mil del Departamento de Policía de Washington y otros cuerpos locales, así como 10 mil que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, como el Servicio Secreto, la Administración de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera o la Policía de Parques. El primer perímetro de seguridad encerrará en su interior a un centenar de manzanas del corazón de la capital estadounidense que dejará cerrados el tráfico de cerca de siete kilómetros cuadrados y blindados sus principales puntos neurálgicos…

A la hora de buscar cantantes que actuasen en la ceremonia de la toma de posesión del republicano, quedó patente la gran brecha existente entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la comunidad de actores y artistas, demócratas en una aplastante mayoría. Según medios de comunicación, llovieron los rechazos a participar en este evento de conocidos grupos como los Beach Boys y The Dixie Chicks, además de la cantante Rebecca Ferguson, la leyenda del country Garth Brooks

o el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli, entre otros…

Cuando se hacen críticas sobre la desaparición de valores, las graves ausencias de convivencia familiar, se lanzan misiles en contra de padres y madres criticando la falta de atención, debe tenerse muy presente la culpabilidad que de ello tiene el gobierno mexicano, sea cual sea el color del partido que representa.

Generar, crear, formar, fomentar, una economía debilitada, llevar a la crisis la sobrevivencia de los ciudadanos, propiciar el desempleo y amanecer con esas calladas ganas de jodernos de los gobernantes, produce necesidades.

Para poder irla pasando, reduciendo gastos, negándose cualquier tipo de distracción o afición o hasta la práctica deportiva en instalaciones especiales, ha obligado a las mujeres a realizar aportaciones monetarias al hogar y con ello su ausencia en las épocas clave de formación, de educación de los menores.

No es de admirarse se concluya con la desintegración familiar y las consecuencias se ven claramente en el presente. La televisión, los videojuegos en donde la reina la violencia, son las nanas actuales. Se cierra el círculo con la apertura total al Internet a través de lo cual tienen los menores acceso a toda clase de escenas.

Los dictados gubernamentales, los “apretones de cinturón”, tienen consecuencias y lo visto en la escuela ubicada en Monterrey, Nuevo León, es muestra de hasta donde se ha llegado. Nunca será tarde para rectificar, aunque Peña Nieto ha demostrado no tener remedio.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook.com/LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios