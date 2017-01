Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“La violencia acostumbra a engendrar violencia”: Esquilo

• Bajo fuego

• Cooptan mafias principal centro turístico del país

• Indolencia de autoridades frente a la emergencia

• Q. Roo: sin inteligencia, sin personal, ni equipos

• Pobladores exigen seguridad a nuevas autoridades

• Violencia repercutirá negativamente en visitantes

• EPN empuja una vez más la militarización del país

Enero 17, 2017.- Los hechos registrados en Playa del Carmen ocuparon espacios de primera plana en diversos medios de comunicación. Se captó la atención desde el punto más sensible para la población: masacres organizadas por las mafias, según puede apreciarse hasta el momento en el cual gobernantes y corporaciones policiacas se decidan por informar actuaron “asesinos solitarios” o los hechos responden a “conflictos de intereses entre particulares”, como resultó ser el boletín oficial emitido por el gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González. Nada mejor para dejar ver la realidad que la crueldad de los sucesos. Los solitarios y los de los intereses se apersonaron en Cancún e iniciaron un caos al rafaguear los edificios de la policía, de la fiscalía, del Palacio Municipal, con su consecuente saldo rojo, mismo no dado a conocer al cierre de estas líneas, cuando ya habían transcurrido más de seis horas de haberse generado el primer desorden.

Eventos similares se suscitaron en la plaza comercial más visitada de esa Ciudad y, al mismo tiempo, otro comando hacia de las suyas agrediendo el edificio en donde se alberga el Ayuntamiento; otro punto de ataque resultó ser el kilómetro cero. Los ciudadanos permanecían conectados a las redes y apanicados ante el permanente ulular de patrullas y ambulancias. El caos vehicular se hizo presente y no pocos conductores dieron fe de la presencia de sujetos a bordo de camionetas y autos con los cristales abajo y mostrando armas largas. Las versiones sobre los ataques y la revuelta generada versaron sobre la recuperación de un líder o lideresa de los narcotraficantes, cuya base se ubica dentro del municipio Benito Juárez. Aunque otra de las interpretaciones generalizadas advierte el lanzamiento de un fuerte mensaje de los narcos a las autoridades y no solamente a las locales sino a nivel nacional.

Situaciones como la registrada durante muchas horas el día de ayer, dejan al descubierto muchos errores, fallas, ausencias. No se cuenta con policías debidamente entrenados para brindar seguridad y para enfrentar a la delincuencia organizada y esto no sólo en cuanto a lo personal sino también relacionado con el equipo, con las patrullas, con las armas, con entrenamientos y adiestramientos. Se carece de un grupo de inteligencia para prevenir acciones de la mafia, para tenerlas identificadas y, por lo tanto, poder actuar eficazmente en su contra. Es inexistente un cuerpo de investigadores especializados e incluso del material con todos los adelantos tecnológicos del presente para poder sustentar acusaciones y concluir investigaciones. No hay un grupo de reacción inmediata, prueba de ello fue el ir y venir de patrullas y ambulancias atendiendo todos los llamados sin hacer la comprobación necesaria.

Desaparecida se encuentra la voluntad política de hacer frente a este flagelo, a las actividades convertidas en panteones de los lugares de mayor prestigio turístico nacional, como en su momento lo fue Acapulco. Difícilmente lograron en Puerto Vallarta cambiar la imagen generada por balaceras en los centros de reunión, para Cancún y la Riviera Maya se lanzan ahora los peores augurios ante esa apatía mostrada por las autoridades. Los policías municipales argumentan ser preventivos y nada más, por lo tanto se encuentran impedidos de muchas acciones. Habrá de resaltarse no cuentan, pese a las afirmaciones hechas en los medios de comunicación, con el adiestramiento para conservar sin alteración los sitios en donde se cometen delitos. Siguen siendo los mismos mal pagados y ahora hasta con descuentos injustificados en sus recibos de honorarios, quienes se trasladas en patrullas rentadas de las cuales tienen que rendir cuentas más claras que si se tratara de sus propios vehículos, corriendo por su cuenta, como siempre, el mantenimiento.

Para los últimos gobernadores quintanarroenses la inteligencia se traduce en centros ocultos en donde se instalan aparatos sofisticados para escuchar las conversaciones de los considerados enemigos políticos, para saber de sus debilidades, para el espionaje marital, para dar con el lado flaco, el débil, sin importar si se trata de los hijos y con esa información llegar a los “acuerdos” que se requieran en el momento necesario. Nada de contar con tecnología para la persecución de la delincuencia y esto sólo se explica si al aplicar estos medios dan una vuelta en círculo para caer exactamente en sus personas.

Transcurrieron las horas y el gobierno del estado no atinaba a salir a dar explicaciones a la población. La comunicación establecida y dada a conocer fue primero la del alcalde Remberto Estrada y sin dar la cara sino a través del multi-servicial Twitter. Son acciones provocadoras de muchas interrogantes sobre la capacidad de quienes ocupan los cargos públicos cuando no son capaces de contar con argumentos para apaciguar la incertidumbre, el pánico, la zozobra sembrada en la población a causa de sus descuidos e irresponsabilidades por no hablar y señalar abiertamente a las complicidades con las mafias. Hizo el munícipe verde un llamado a esperar la información oficial y a mantenerse tranquilos desde un punto seguro, con la decisión de no moverse pese a contar con un cuerpo de seguridad envidiable para quienes no contamos ni con el matute de la esquina.

Si una salida para generar empleos y, por ende, lograr mayor captación tributaria a través de inversiones millonarias en Quintana Roo y su potencial turístico, no es lógico se hicieran durante tanto tiempo de la “vista gorda” en la Federación para dejar multiplicarse las actividades del narcotráfico y para convertir los lugares de recreación en centros de distribución y venta de estupefacientes. Las denuncias con nombres, con pelos y señales, se han lanzado desde hace mucho tiempo a través de los diarios POR ESTO!, emitiendo las respectivas advertencias sobre los sucesos por venir de no ponerse atención al tema seguridad y seguir permitiendo operación, ingreso y disputa de plazas codiciadas por la mafia. Se dijo a tiempo y en su momento, habrían de recrudecerse las acciones delincuenciales al tenerse información de la penetración de capitales en eventos ligados a lo electoral. No atenderlas cobró ya víctimas y funestas consecuencias.

RIDÍCULOS PRESENTES

Rodolfo del Ángel, ex responsable de la seguridad de Solidaridad, Playa del Carmen, en fechas recientes, ocupa ahora la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Este personaje, en una ocasión víctima de atentado, informó a las 20 horas con 25 minutos “la ciudad de Cancún y el estado, están en calma”, cuando lucía totalmente vacía después del caos generado. Otra vez se intenta tapar al Sol con un dedo y se llama a esperar la información oficial de la fiscalía, misma en la cual se exaltarán las líneas de investigación con la afirmación de contar con más datos que lleven a los autores de las masacres y balaceras en el menor tiempo posible. Esto lo inventé yo, aunque puede ser esté muy cerca de los pronunciamientos a escuchar.

No es difícil adelantar no hay duda de quienes protagonizaron todas las balaceras, crímenes y ejecuciones de los últimos días: narcotraficantes. Y en franco y abierto reto a las autoridades presentaron mantas en Playa de Carmen en donde se adjudicaban la responsabilidad de los hechos en la discoteca Blue Parrot. También va cobrando fuerza el pretendido -¿o logrado?- rescate de uno de sus principales integrantes. Estar ciertos de ver tras las rejas a los autores materiales está muy lejos de hacerse realidad y mas lejana todavía aparece la posibilidad de conocer a los autores intelectuales.

La presidenta municipal Cristina Torres afirmó no se permitirá se lleve a cabo de nuevo otro festival como el BPM. ¿Creerá quisieran los organizadores volver? Porque resulta ser, desde el momento de presentar las respectivas solicitudes de permisos, fueron abiertamente “asaltados”. Uno de los organizadores, a quien hicieron responsable de conseguir las autorizaciones, se mostró reacio a pagar las millonadas exigidas y, según se supo, el monto liquidado alcanzó el millón 800 mil pesos. Este personaje es uno de los fallecidos. Para colmo ahora corre como reguero de pólvora es Playa del Carmen el lugar en donde se expenden grandes cantidades de droga, se cometen todo tipo de excesos, las libertades están a plenitud y todo puede hacerse, inclusive lo ilegal, siempre y cuando se tenga dinero para enfrentar a la autoridad. Ya no es un sitio famoso por la belleza de sus playas y eso ¿creerán nos beneficia?

Repartir culpas es un esfuerzo inútil, deben tomarse muy seriamente las responsabilidades de gobernar.

REPERCUSIONES

Las alertas comenzaron y en el territorio al cual son lanzadas. Hoteleros y en general los prestadores de servicios turísticos han sido los primeros en mantenerse atentos a las consecuencias de la violencia registrada en las zonas de mayor captación turística del país. Informativos internacionales han dado cuenta de los hechos y, en el caso de los españoles, haciendo hincapié en los millones de euros invertidos en la hotelería, señalando la posibilidad de hacerse presente una temporada baja mucho más larga a la generada por el cambio de estaciones.

El señalamiento sobre la descomposición existente en los desarrollos turísticos y en particular en los quintanarroenses, en donde se ha establecido una red de tráfico de drogas impresionante, en donde se extorsiona a los empresarios, se cobran cuotas de seguridad o como lo llaman pomposamente “derecho de piso” a los comerciantes para dejarlos trabajar, ha sido permanente ante la indolencia de las autoridades y tal vez con la complicidad de las mismas. Se conoce de las disputas por las plazas, lucha en la cual como sucede en todos los cambios de gobierno, el estira y afloja es por el “quítate tu porque sigo yo”, y eso sucede en los ganadores de todos los partidos políticos, de otra manera no se explique lleguen a contar con fortunas cuyos montos son superiores a sus presupuestos de operación quienes se encuentran al mando de las entidades.

Con todo, aún nos falta otro trecho en contra. La posición adoptada por el presidente electo de EU, Donald Trump, tendiente a impedir el ingreso de inmigrantes mexicanos y de Centro y Sudamérica, tendrá como consecuencia la estadía de ellos en territorio nacional y es claro serán las puertas de entrada, las débiles fronteras del sur de México, los lugares en donde se llevará a cabo el mayor número de asentamientos. Con los atractivos referidos a Quintana Roo no será nada difícil ubiquen al estado como el lugar ideal para asentarse. Y, en este como en cualquier otro punto, lo faltante es el empleo y por ende la multiplicación de grupos de delincuentes se verá llegar.

Hasta ahora sólo se habla de quien pagará el muro, la certeza de un lado y la negativa del otro, pero nada se dice de las responsabilidades de las autoridades de migración de ambos países y mucho menos de la corrupción reinante en uno y otro lado de la frontera México-EU, la cual, se ha empezado a dar a conocer, ni siquiera está marcada de manera correcta y aquel país es el verdadero abusador, el invasor de territorios ajenos. Así pues las prevenciones habrán de multiplicarse si en verdad desean salvar al destino turístico generador de una importante cantidad de divisas.

MILITARIZACION, RIESGO PRESENTE

Los hechos de las últimas días en diversas regiones del país confirman la falta de control de las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre la seguridad pública, eso sin mencionar la debacle económica, el crecimiento de la pobreza y los recortes presupuestales, los cuales reducen el margen de maniobra del Poder Ejecutivo Federal. De ahí la urgencia del presidente Enrique Peña Nieto por militarizar el país, el cual se le está escapando de las manos. Este martes, el inquilino de Los Pinos insistió en dar certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En las instalaciones de la Secretaría de Marina, el mexiquense respaldó nuevamente la petición de las fuerzas armadas de contar con un marco legislativo que norme sus labores de seguridad pública. Destacó las aportaciones de los institutos armados “de gran dimensión“ para luchar contra los grupos criminales, principalmente contra los narcotraficantes, y reivindicó el “trabajo esencial” de las fuerzas armadas para garantizar el orden y la seguridad donde más se necesita. Por ello celebró se haya dado el primer paso en el Congreso para iniciar el análisis jurídico de los cuatro proyectos en materia de Ley de Seguridad Interior turnados al Poder Legislativo. En este proceso, dijo, desde la administración pública existe el compromiso de ayudar a construir los consensos para tener una ley a la altura de los desafíos y necesidades de estos tiempos.

Pero los riesgos de este cambio para el país son muchos, como lo han advertido diversos especialistas, señalando “que un cambio jurídico haría omnipotentes a los militares”. La iniciativa de ley del PRI –y del presidente Enrique Peña Nieto- para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública, como el narcotráfico o la corrupción, “es inconstitucional y peligrosa” porque dota de un poder omnipotente a los militares para investigar “delitos” de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno, advierte el politólogo y diplomático Víctor Flores Olea, el constitucionalista Elisu Artega y el experto César Gutiérrez Priego.

Esos especialistas coinciden en la necesidad de establecer un marco jurídico para proteger los derechos individuales de los militares, pero no por la vía señalada por el PRI, porque este camino lleva indefectiblemente a abusos y arbitrariedades por parte de las fuerzas militares, inadmisibles en un régimen que se propone como democrático. Advierten es inconstitucional la iniciativa porque es violatoria del artículo 129 Constitucional, el cual dispone “que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense”.

ÚLTIMA HORA

Alrededor de las 9 de la noche, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, decidió lanzar un mensaje a la población grabado con cámaras y micrófonos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en el cual dijo, afirmó, los hechos de violencia registrados son consecuencia de sus antecesores. Sus palabras denotan que, pese a ser ya cuatro meses los transcurridos a partir de su llegada al mandato estatal, no ha logrado tomar las riendas de la entidad y es menester regresar al pasado para justificar el presente y la violencia cuyo combate, al igual que el que debería existir contra la delincuencia, ya son de su absoluta y total responsabilidad, misma compartida con los funcionarios nombrados por el mismo o, en el caso de la fiscalía, en acuerdo con los legisladores locales.

Los hechos en Playa del Carmen, los antes ejecutados por un solitario, los de los conflictos de intereses entre particulares, ahora son ataques provocados por haber revertido el paquete de impunidad creado por el ex gobernador Roberto Borge y por la presentación de demandas contra ex funcionarios a los que les abrió auditorías a fin de castigar a los presuntos responsables de desfalcos. “El ataque a la Fiscalía es una muestra de que vamos en el camino correcto, ya que éste se emana dentro del contexto de impunidad que antes eran tolerados, pero que desde ahora, nadie estará por encima de la ley”. Fue el argumento para evitar, nuevamente, hablar de la penetración de las mafias del narcotráfico. ¿Osorio Chong le aconsejó dar esa versión en una intentona de salvar al destino de las críticas y las certezas existentes en el extranjero sobre quienes hacen en esa entidad y en muchas otras del país las ejecuciones? Es pregunta para saber exactamente a quien calificar.

