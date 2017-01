Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“La mayor desgracia es merecer la desgracia”: Jean de la Fontaine

• Trump un peligro para México

• Narco: otra guerra del país contra EU

• Turismo en riesgo por la inseguridad

• Q. Roo, en el ojo de mafioso huracán

• Gasolinazo por la reforma energética

• Política económica aumenta pobreza

Ciudad de México, 16 de Enero de 2017.- Más allá de situarse como simples amenazas, las declaraciones hasta el día de ayer del presidente electo de Estados Unidos revelan una realidad de la etapa en la cual se desenvolverán las relaciones en materia económica de ese país con el resto del mundo. La visión sobre la imposibilidad de romper las reglas de juego impuestas por ellos mismos basadas en la globalización, son parte de los argumentos para tranquilizar a los representantes de la macroeconomía mexicana, aunque sean éstos quienes poseen una información mucho más abundante a la proporcionada por los sesudos funcionarios de gabinete del inquilino de Los Pinos. Una y otra vez, Donald Trump habla de la red de protección pretendida para sacar adelante a su país, cercándolo al consumo y a la inversión interna en la mayoría de los terrenos. Sin embargo, son contadas las menciones a otra actividad, a la unida a la parte Sur de América e incluso a México: el narcotráfico.

Vista la exposición permanente de Trump sobre el regreso de las empresas norteamericanas a su punto de origen, no es imposible se lance ahora al llamado a la realización de un turismo nacional, sin ser suficiente, según su visión, lanzar alertas sobre la inseguridad que priva en el territorio mexicano. Una posición al respecto daña a los puntos generadores de empleos directos e indirectos, a entidades en las cuales, como sucede en Quintana Roo, no cuentan con otra actividad para sostener su economía. Los hechos registrados en la entidad no hacen sino dar la razón sobre los peligros advertidos en el exterior, los cuales han sido del conocimiento de las autoridades desde hace tiempo, cuando se hizo presente el derrumbe de una de las principales y más famosas puertas de entrada: Acapulco.

Hasta la llegada de nuevas autoridades se presenció la penetración de los grupos delincuenciales en la Zona Hotelera, en los puntos de reunión de grupos extranjeros, en el sitio seleccionado como sede para realizar eventos con fama internacional. La primera quincena del 2017 tiene ya registradas siete ejecuciones en puntos clave a los cuales se suman los seis fallecidos en la balacera ocurrida en una discoteca de Playa del Carmen, cabecera del municipio Solidaridad. La nota giró desde las primeras horas –tiempo de México- en los diarios e informativos internacionales. Y dos eventos no parecen ser circunstanciales: la mención por parte del mandatario estatal sobre los mercados ajenos a EU, sobre los cuales pretendió respaldarse ante una eventual ausencia de los integrantes del mercado principal, y la posibilidad de ser este acto la respuesta de las mafias a la designación de un militar como eje de los cuerpos de seguridad.

La balacera ocurrida en el centro turístico mexicano de mayor fama mundial, da pie a las intenciones de DT de ponerle fin a la entrega de recursos a través de la llamada Iniciativa Mérida y encauzarlos a la construcción del muro, según lo considera Alejandro Hope, analista de seguridad, en clara referencia a una intención de compartir responsabilidades sobre el combate al narcotráfico. La cifra hasta ahora supuestamente destinada suma mil 500 millones de dólares y si este monto es importante para quien a partir del 20 de enero ocupara una de las sillas de máximo poder mundial, el registro de cadáveres, de muertos, de desaparecidos en territorio mexicano no tiene, de manera alguna, comparación con cifras sustentadas en dinero.

En el tema existen posiciones en las cuales ya se revela la indisposición de otras naciones en apoyar a México frente a las amenazas vertidas. En el caso de Colombia, Michael Shiffer, presidente del Dialogo Interamericano, centro de influencia y consulta en Washington, señala la existencia de una gran incertidumbre sobre la política a seguir del nuevo gobierno norteamericano. “Las relaciones con México pueden pasar por momentos de tensión, debido a la expresada intención de Trump de renegociar el NAFTA y deportar a millones de inmigrantes. Su retórica dirigida contra México y los mexicanos ha sido muy ofensiva. Por el momento, el resto de América Latino no parece estar en el radar del nuevo presidente y puede que haya menos cambios de los que algunos esperan”. Así se presenta, con lo sucedido en Playa del Carmen, un punto de apoyo para seguir en este papel debidamente registrado en el extranjero de ataque directo a nuestro país.

Dentro de este panorama no aparece ninguna referencia del republicano sobre la forma en la cual, en su país, dentro de su territorio, se perseguirá a las mafias del narcotráfico, cómo evitarán se sigan lavando miles y miles de millones de dólares en sus instituciones bancarias y financiera. Solamente resalta la construcción del muro en referencia a la posibilidad de evitar la tráfico de estupefacientes, como si nadie estuviera enterado de las entregas por aire y mar o de las muy bien hechas construcciones de túneles. No habla el magnate de la forma en la cual actuarán en contra de los funcionarios aduanales, de las agencias como la DEA en donde se administra la droga, no se le combate.

No tardarán en lanzar nuevos calificativos sobre el país ante la mirada azorada de los jerarcas del gobierno. Donald Trump es difícil permanezca callado cuando se le ha presentado una oportunidad como la de la balacera registrada en donde el número mayor de muertos fue de extranjeros. La respuesta sobre la responsabilidad de los EU de vigilar sus fronteras para evitar la entrada de la droga; sobre el consumo entre sus ciudadanos el cual ha permitido la siembra ininterrumpida y hasta la creación de nuevas fórmulas para los adictos; los sistemas de lavado empleados en cantidades estratosféricas; la inversión de estos capitales; la falta de estrategias de prevención, la nula presencia de clínicas o grupos de desintoxicación y rehabilitación, revela la disposición de seguir lanzando culpas a México sin aceptar son ellos causa y base de la expansión de mafias y del éxito operativo de éstas.

Por lo pronto, se ha abierto un nuevo renglón en el cual el desplome de ingresos, la generación de desempleo, las afectaciones económicas a nivel nacional y local principalmente, le da a Trump argumentos y a México le abre otra puerta de derrumbe económico y de ninguna manera es ficción. En plena campaña el magnate inmobiliario prometió terminar con el reino dl crimen, terror y horror del narco “tendrán un final muy hermoso y demoledor”, al tiempo de dirigir una severa mirada a esta Nación, o mejor dicho a “muchos políticos ofertantes de refugios seguros para narcos”, ejemplificando en las actividades de Los Zetas en Coahuila.

A PUNTO DE TIRO

Las versiones sobre los orígenes de la inseguridad vista en los últimos meses en Quintana Roo, así como los calificativos adjudicados al gabinete de seguridad y su incapacidad demostrada para combatir a las mafias, van multiplicándose conforme pasan los días y se comprueba no se cuenta con los funcionarios aptos para llevar a cabo estas tareas. Hace apenas unos días –tiempo tan corto que podría señalar son horas-, fue nombrado un general cuya misión anterior se llevó a cabo en Aguascalientes. Se trata del militar retirado Eduardo Baena Pineda, de quien no se ha dado ni siquiera el nombramiento correcto, el oficial. Se dice es jefe del gabinete, sin aclarar si solamente del de seguridad, porque el otro se supone está a cargo de Francisco López Mena. Otras informaciones señalan es el coordinador. El Fiscal Miguel Ángel Pech se refirió a una asesoría, muy útil, dijo, porque es un hombre con experiencia y puede hacer sugerencias para recuperar la seguridad.

La capacidad del general está ahora a prueba si es que logran reunir a ese gabinete de seguridad y se ponen en práctica los consejos del militar. Las exigencias de los diferentes grupos, sectores, cámaras, están a la orden del día ante las versiones cada vez más socorridas del enfrentamiento entre mafias en disputa por plazas como Cancún y Playa, generadoras de mucho dinero a través del narcomenudeo y de la protección a comercios, plazas, centros de diversión, etcétera. Seguramente el primer reconocimiento será sobre lo entrampado que se encuentran las autoridades. Ahora ya no solamente se trata de impedir se sienten en la mesa los curas o los militares, según el dicho del pasado en el cual se advierte la imposibilidad de quitarlos después, sino que se ubica a un tercero, al narco, porque las consecuencias las estamos viendo.

Por lo pronto, el primer golpe para Quintana Roo va directo para los consumidores locales, seguido por el turismo nacional, sector salvador en el lugar de las temporadas de bajo registro de llegada de visitantes extranjeros. Posicionan al lugar dentro de las entidades en donde el peligro es permanente y en las zonas y los lugares en donde se ha generado su fama mundial. La discoteca Blue Parrot es la más famosa en Playa del Carmen, la receptora de todo tipo de recomendaciones, la más visitada por los jóvenes de la localidad. Para no fallar en contar con todos los elementos para las fuertes críticas, la balacera tuvo lugar justo cuando se clausuraba un evento famoso, el del festival BPM.

La conferencia dictada por el Fiscal Miguel Ángel Pech reportó el número de muertos y heridos, el nombre de ellos y la versión de una persona solitaria como ejecutor, sin dar a conocer el arma con la cual pudo hacer tantas afectaciones. Seguramente se sabrá si los 20 casquillos encontrados corresponden a una sola arma. Lo más importante de la información gira en desmentir se trate de un acto terrorista. Esta negativa debe ser ampliamente difundida para evitar una ausencia mayor de visitantes norteamericanos y una radicalización del gobierno, tanto actual como entrante, sobre la inseguridad existente tanto para los mexicanos como para los visitantes.

Sobresale el hecho de ser los vigilantes fallecidos parte del equipo de seguridad de los organizadores del festival BPM, extranjeros todos. Esto lleva a reflexionar sobre las declaraciones del gobernador Carlos Joaquín González, resaltando un enfrentamiento entre dos particulares cuyo colofón fue la masacre. Además, y en apoyo a la falta de un equipo con capacidad suficiente para la prevención, vigilancia, seguridad de los ciudadanos y de la ausencia de quienes puedan manejar situaciones de crisis, encontramos versiones similares a las vertidas por el gobierno estadounidense cuando se registró un evento en el cual resultaron acribillados un par de decenas de ciudadanos. Dijeron casi lo mismo: tirador solitario y fuera de cualquier esquema parecido al terrorismo internacional. El hecho tuvo lugar en un punto de gran atractivo turístico: Orlando.

En este renglón, en el de seguridad, no es válida ninguna reducción en presupuestos. Al tiempo de dar los apoyos deben exigirse resultados aunque, sin duda, la corrupción y la delincuencia ha permeado en diferentes sectores y encontrado disposición de entrar en ella aún a costa de la propia vida. La cereza la puso, de nueva cuenta, Enrique Peña Nieto al exaltar la puesta en marcha del número telefónico 911 como la salvación. Lástima se realizara el anuncio ayer y no el domingo para checar si hubiese servido de algo. Aunque también falta el llamado para evitar “matar a otra gallina de los huevos de oro”, o sea al turismo, actividad que lo ha salvado de contar con porcentajes y números mucho mayores de desempleo.

De nuevo los reflectores apuntan a Quintana Roo y no de la mejor manera, más aùn cuando trasciende la ausencia del mandatario estatal durante un fin de semana en el cual se llevaría a cabo la clausura de este festival, el cual siendo de orden internacional requería se le prestara máxima atención, la permanencia en alerta de los cuerpos de seguridad con el fin de evitar tener que lamentarse y enviar condolencias rechazadas severamente por los familiares de los fallecidos. De darse a la tarea de recabar el sentimiento de los dolientes ya se vería el grado de rechazo previsto en breve y en contra del destino turístico.

REPUNTA INSEGURIDAD

El 74.1 por ciento de la población mayor de edad aseguró en diciembre pasado que vivir en su ciudad era inseguro, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es el mayor porcentaje desde iniciar la recopilación de información en septiembre de 2013.

La última lectura supera el 71.9 por ciento registrado en septiembre de 2016 y al 67.7 por ciento de diciembre de 2015. Se incrementó el porcentaje de personas que se sienten inseguras en los cajeros automático ubicados en las vías públicas, en el transporte, en el banco y las calles que usa habitualmente así como el atestiguamiento de robos o asaltos y disparos frecuentes con armas.

Las ciudades con mayor porcentaje de individuos que consideran vivir en su ciudad es inseguro durante el último mes del año fueron: Villahermosa, Chilpancingo, la región oriente de la Ciudad de México, Ecatepec y Fresnillo, con 97.5, 96.2, 95, 94.9 y 90.7 por ciento, respectivamente. Mientras, las ciudades con percepción menor de inseguridad fueron: Mérida, Puerto Vallarta, Durango, Tepic y Piedras Negras, con 33.8, 40.5, 42.2, 44 y 47 por ciento, respectivamente.

Para los próximos doce meses, a nivel nacional, las expectativas sobre las condiciones de seguridad se deterioraron pues el 34.7 por ciento de la población considera que la seguridad pública seguirá igual de mal y para el 37.4 por ciento, empeorará.

Lo peor de todo es que ya no causa asombro hechos como el hallazgo de cabezas humanas o la ejecución de personas o balaceras en lugares públicos, sucesos convertidos en cotidianos en los últimos años. Así, en las últimas horas se reportó la localización de 4 cabezas humanas en Chilpancingo, en la prolongación de la calle Nicolás Bravo, en el toldo de una camioneta Eco Sport color vino, a tan sólo un kilómetro de la 35 Zona Militar y a seis metros de la Autopista del Sol.

ALERTA ECONÓMICA Y ENERGÉTICA

Los incrementos a los combustibles y la liberalización del precio de las gasolinas forman parte de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, confirmó la principal calificadora de inversiones del mundo, Standard and Poor´s (S&P). Este hecho, junto a la depreciación del peso frente al dólar y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, incrementará la pobreza en el país, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). No hay expectativas de mejora en el corto plazo: la economía mexicana se seguirá desacelerando èste y el próximo año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus expectativas de crecimiento para la economía de México para 2017 y 2018 a 1.7 y 2.0 por ciento, respectivamente, 0.6 puntos porcentuales debajo de su pronóstico publicado en octubre pasado.

Las recientes movilizaciones contra el gasolinazo, las cuales unieron a diversos sectores y grupos de la sociedad, fueron impulsados por el hartazgo de la corrupción y el manejo de los recursos públicos, sostuvo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los aumentos en los precios de la gasolina: el elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos en México; el clamor para que haya un cambio efectivo y a fondo en ese sentido”, señaló y agregó: por tanto, este año debe ser el despegue de una “verdadera” cruzada nacional para abatir la corrupción y la impunidad, y de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otra parte, hasta el 3 de febrero el gobierno fijará un precio máximo para la gasolina. Después, el precio máximo se fijará cada dos semanas hasta el 18 de febrero, fecha a partir de la cual se fijará diariamente. La introducción de precios que fije el mercado empezará en los estados del norte, Baja California y Sonora, donde la liberalización del precio empezará el 30 de marzo. El proceso concluirá el 30 de diciembre de 2017, con la introducción del precio de mercado en los estados del sur, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

DE LOS PASILLOS

Este lunes, en las sucursales bancarias de la capital de la República, el dólar libre se ofertó hasta 22.10 pesos, 14 centavos más respecto al cierre anterior, y se adquirió en un mínimo de 20.91 pesos. El Banco de México fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 21.6643 pesos…

El gobierno de la Ciudad de México presentó un amparo en contra del cobro diferenciado de los precios de la gasolina en la capital. Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico del gobierno capitalino, hizo entrega del documento en la Oficialía de Partes de la sede del Poder Judicial de la Federación. El amparo denominado heteroaplicativo tiene la finalidad de que la Federación, a través de la Comisión Reguladora de Energía, homologue el precio de combustibles en la ciudad y no se mantenga la división en cuatro zonas…

Los jueces federales eluden los amparos contra el gasolinazo. Sólo uno de los 18 jueces de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha admitido a trámite dos amparos relacionados con el tema, de más de cien que se han promovido. De acuerdo a los registros oficiales, al menos cinco de los 16 jueces administrativos “ordinarios” se declararon incompetentes para llevar los amparos, y los turnaron a las dos juezas administrativas Especializadas en Telecomunicaciones y Competencia Económica. De estas, la Jueza Primera, Rafaela Reyna, ya resolvió que tampoco le tocan los amparos, lo que provocará un conflicto competencial el cual los mantendrá en el limbo durante meses…

Otro escándalo en Coahuila se deriva de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR): el ex gobernador Humberto Moreira fue señalado por un ex mando de Los Zetas de recibir hasta dos millones de dólares al mes por permitir la venta de drogas y alcohol, así como de colaborar en forma directa con Juan Manuel Muñoz Luévano, acusado de ser enlace del grupo criminal en Europa. El nombre del ex mandatario estaba en una lista de pagos que el ex mando tenía, de acuerdo a una declaración ministerial rendida el 10 de septiembre de 2016 en el penal federal del Altiplano. “El gobernador Humberto Moreira nos permitió poner más de 400 tienditas para tirar droga y vender alcohol en Saltillo y áreas conurbadas, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales, a cambio él recibía dos millones de dólares mensuales”, de acuerdo a un testigo cuyo nombre no fue revelado…

En un mal momento se abrió la información sobre la separación de la yucateca Ivonne Ortega de la curul en la Cámara de Diputados en busca de convertirse en candidata del tricolor a la presidencia de la República en el 2018. Cámaras y micrófonos apuntaron hacia otros lados, incluyendo el económico y de nueva cuenta los increíbles argumentos del titular de Hacienda intentando, sin conseguir, reunir elementos suficientes para justificar la errática política económica de ayer, de hoy y sus siguientes aplicaciones en los próximos meses. Ojala mañana se pueda abordar el tema.

