Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“La fortuna de la guerra es siempre dudosa”: Séneca Anneo.

• Amorales

• Credibilidad y moralidad inexistentes en política

• ¿Por qué hidrosina y gas avión no suben precios?

• Se derrumban: crecimiento, economía y moneda

• Ante embestidas de Trump, Peña ofrece “parches”

• Oleada de empobrecimiento general: especialistas

• Partidos ocupados en “llevar agua a sus molinos”

Ciudad de México, 12 de Enero de 2017.- Credibilidad y moralidad son dos grandes ausentes del gobierno, tanto del federal como de los estatales y ni que decir de los municipales, independientemente de ser también características de legisladores, de senadores, diputados federales y de los locales; ingredientes acompañantes de la aplicación de la justicia y de las investigaciones policíacas realizadas a diversos delitos: secuestros, desapariciones forzadas o no, rapiñas, fraudes, abusos de autoridad, desviaciones y hurtos de los fondos públicos, incumplimiento de la Ley en el ejercicio público, remates patrimoniales, conforman el perfil básico de los líderes tanto de partidos políticos como sindicales y de no pocas asociaciones civiles dizque “autónomas”; requisito indispensable para quienes son nominados al frente de paraestatales, institutos de salud y muy particularmente de aquellas en donde la recaudación se realiza bajo un esquema esclavizante.

Entre los renglones provocadores de la pérdida de toda, toda la credibilidad sobre las declaraciones de la administración federal actual, resaltan en el inicio las promesas de campaña emitidas por el entonces candidato del PRI y hoy inquilino provisional en Los Pinos. Aplicado al momento actual está la o mejor dicho las afirmaciones sobre el logro de beneficios ciudadanos para contar con ingresos dignos y la negación a más incrementos a las gasolinas. Si partimos de esos puntos y su incumplimiento ya sabremos no habría mucho más para agregar a no ser por los porcentajes de desarrollo emitidos por su gabinete económico y respaldados inclusive por algunas organizaciones internacionales, ambos han bajado la cabeza y reportado la inexistencia de crecimiento, aceptado el estancamiento y señalado la multiplicación de la pobreza y miseria.

No han transcurrido ni siquiera los primeros quince días de este año y ya el reporte de crecimiento está a la baja. Del 2.8% –de por si insuficiente para un país con una población joven conformando mayoría y, por lo tanto, con reclamaciones basadas en las oportunidades de trabajo- se advierte sólo podrá llegarse al 1.8 por ciento, si es que Donald Trump no dispone una reducción más. La depreciación del peso ha llegado a un 70 por ciento a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. En los últimos días no se ha visto una caída sino un auténtico derrumbe aún y cuando se ofreció reiteradamente fortalecimiento de la moneda y, más aún, afirmaron los responsables de las finanzas estar debidamente preparados para sortear cualquier movimiento surgido del exterior. Más mentiras o más leña para el “mal humor” ciudadano.

No se sabe con certeza si ya llegó el peso a su peor momento pero, mientras tanto, si se sabe ya ocupó el segundo lugar como “moneda con el peor comportamiento de las 32 más importantes en el mundo”. Ese es por ahora el reporte de una de las calificadoras de cabecera de la burocracia hacendaria, de la autora de los argumentos fallidos esgrimidos por el mexiquense y de los intentos de voltereta para terminar sacrificando a los mexicanos ajenos a la monarquía federalizada. Los datos de la inmensa mayoría no perteneciente a la macroeconomía sino todo lo contrario, revelan la invalidez de nuestra moneda. Con un peso no se adquiere absolutamente nada, ni siquiera una rama de epazote o de cilantro.

De los últimos eventos sobre los cuales descansa la nula credibilidad resalta el mentado Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, firmado por algunos líderes empresariales y sindicales, no aceptado por la Coparmex, y banquete al cual no invitaron a los gobernadores y mucho menos a organizaciones en donde se encuentran representaciones de “bajo nivel” como las de comerciantes ambulantes, trabajadores independientes, etcétera. Ahí se afirmó por el mismísimo titular del Ejecutivo Federal se sentaban las bases para impedir abusos e incremento en los precios a causa del gasolinazo, el resultado: los jitomates cuestan el doble en los mercados y un 110 por ciento más que en diciembre en los centros comerciales. La carne de res, los bisteces sin un corte para chef sino para prepararlos con salsa o encebollados, cuestan 159 pesos el kilo, es decir, el equivalente a dos días de jornadas de 8 horas de trabajo con el pago de salario mínimo.

Las tortillas ya se cotizan como en el mercado internacional y van desde los 14 pesos hasta los 18 por kilo. La importación de granos, dicen, también está a la alza. Ayer mismo Peña Nieto tuvo otra de esas histriónicas apariciones en donde reitera lo doloroso de las medidas pero la necesidad de aplicarlas aduciendo ahora nos estamos quedando sin petróleo. Citó Cantarell y su producción millonaria de barriles de crudo, afirmando ahora esa explotación solamente alcanza el 10 por ciento y ¡terror! se está acabando, no lo tendremos más, no es un bien renovable. Otro argumento más para sustentar el aumento a los combustibles, sin mencionar no se han hecho las inversiones necesarias para la explotación justo en esos puntos vendidos a la iniciativa privada extranjera con alguna participación de nacionales, principalmente de quienes autorizan su ingreso, en donde el interés despertado en empresarios del rubro habla por sí solo de la garantía de riqueza con la cual se aseguran todas las inversiones.

LAS INCONGRUENCIAS NADA RISIBLES

Con gran énfasis Peña Nieto refirió ayer se giraron instrucciones al IMSS para la aplicación de un millonario recurso destinado a más guarderías, a puntos de divulgación cultural y la construcción de otras unidades, independientemente de responsabilizar a su titular de gestiones frente a las farmacéuticas para que bajen el precio de los medicamentos. Si, hacen falta sin duda muchas guarderías, son millones de trabajadoras mexicanas solicitantes de un lugar en donde cuiden y enseñen a sus hijos. Pero las necesidades ya están registradas, más empleos no hay ni para las féminas ni para los señores y desviar recursos para actividades que ya cuentan con una Secretaría para su divulgación como es cultural, suponemos resultó un intento de revivir al viejo Seguro Social dueño de teatros y espacios deportivos.

¿Bajar los precios de las medicinas? Esa es una misión imposible hasta para los del IMSS y sus voluminosas adquisiciones. Solamente para ellos podría haber alguna reducción siempre y cuando se decidieran a rechazar las comisiones generadas por las autorizaciones de compra, de otra manera y para la generalidad, la que debe llegar a la farmacia a surtir la receta lo existente es la cada vez más cercana posibilidad de regresar a la herbolaria. Otra buena y larga dosis de verborrea la pronunciada, y no llegó a escucharse en ningún momento la posibilidad de no pagar los 161 millones de pesos erogados para pagarles el seguro médico, el de gastos mayores a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, sus esposas, hijos, padres y si tienen por ahí el guardado de una concubina con más de 5 años de convivencia, también entra, al igual protegen el ingreso de la pareja del mismo sexo. Por si fuera poco, en caso de “muerte accidental” los beneficiarios recibirán 10 millones de pesos. ¿Por qué no buscan la igualdad con los ciudadanos que dicen representar en este tipo de rubros y no la de la cintura para abajo?

MÁS POBREZA

México resentirá una nueva “oleada de empobrecimiento” como consecuencia del alza de precios tanto de combustibles como de alimentos, los cuales anulan el incremento al salario mínimo, advirtieron expertos. Ricardo Becerra Laguna, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD); Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, alertaron el incremento al precio de los combustibles traerá un “impacto negativo” en los bolsillos de la población, en especial en aquellos ubicados en los límites de la pobreza.

El aumento al salario mínimo de 9.6%, que lo situó en 80.04 pesos al día, se aplicó de manera tardía, puesto que antes de que se diera el anuncio el incremento a los precios de las gasolinas se preveía ya este aumento en diversos productos y servicios, observó Becerra Laguna, quien advirtió: dicho aumento “nació muerto prácticamente desde el principio”. Este aumento en los combustibles tendrá un impacto negativo en las familias ubicadas en los limites de la pobreza, debido a representar un insumo para trasladar muchos productos, por lo cual el efecto del incremento repercutirá en los precios de manera que si una familia antes podía tener acceso a la canasta básica, con el alza no podrá. Hay población en riesgo de caer en pobreza, la cual está en vulnerabilidad por los cambios de precios. “Yo creo que hay un universo de población que ronda los 10 millones, pero todavía es pronto para afirmarlo”, aclaró.

AMPARADOS EN LA IGNORANCIA

Diputados federales y locales siguen la línea de quedar atrás en los señalamientos por la aprobación hecha al incremento de los combustibles, a la fecha de la liberación de precios, a las consecuencias fatales de la reforma energética. Sabedores de ser los únicos con posibilidades y autoridad para retractar todas esas medidas, le dan vueltas en tanto sus partidos políticos deciden con quien acordar y a cómo o a cuánto vender el voto. Si como se advierte una y otra vez el precio responde a una carga impositiva, ningún ampara procederá y, por lo tanto, quienes hacen el llamado están engañando a la población una vez más. Hay dos renglones en la Carta Magna en los cuales se advierte, por una parte, es facultad del Ejecutivo fijar el precio de los combustibles y, por la otra, en las disposiciones tributarias ni la Suprema Corte tiene facultad de decisión, solamente los legisladores. De ahí la insistencia de Peña Nieto de recargar sus argumentos en el costo de la importación de gasolinas elevado solamente en su traducción a pesos, la escasez o el robo de combustible o esa alarma de terminación de las fuentes del crudo.

Es así como se ve llegar la invalidez de los amparos y la forma en la cual siguen comportándose quienes ocupan las curules y reclaman mayores ingresos para poder pagar el nuevo precio de las gasolinas, cuando empleados, trabajadores, dueños de pequeñas y medianas industrias, empresas y comercios, se abasten con recursos propios producto de sus salarios o diversas percepciones que nada tienen que ver con las aportaciones públicas o tributarias. Son suficientemente claras las posiciones de los partidos políticos al respecto: el PAN apoya todas con el inconveniente de las formas con las cuales tomaron las medidas; el PRI se refugia en lo doloroso pero necesario y presenta esquemas de distribución del precio marcando los impuestos como razón mínima frente al costo actual de los combustibles, aunque nunca dicen si estos informes responden a una paridad con los dólares o con los euros o con las libras esterlinas; Morena hace señalamientos basados en verdades muy dolorosas porque revelan la corrupción y los malos manejos reinantes al tiempo de advertir todo lo negativo de la determinación.

Por cierto, en Sonora, determinaron suspender cualquier ayuda a los diputados de la entidad relacionada con combustibles y se advierte la intención de cancelar muchas otras más, incluyendo los seguros. Allá no se andan con engaños sobre generación de amparos o buscando como acallar el reclamo de estudiantes ante la posibilidad de encarecer el transporte, actúan. Estas manifestaciones de inconformidad no parecen impactar como es debido a los legisladores porque hasta ahora no se ha escuchado una sola voz reclamando se transparenten los recursos enviados al sindicato de PEMEX, tampoco se reclama que el 80 por ciento de adjudicaciones las haga la paraestatal de forma directa, sin mediar ningún concurso público. Escasamente un 10 por ciento es llamado para licitar y con algunas excepciones se le “tapa el ojo al macho” en el terreno internacional.

DE LO INCREÍBLE O IMPOSIBLE

Una vez comprobado solamente Aeropuertos y Servicios Auxiliares puede vender combustible a los aviones, nos percatamos nuevamente de la amoralidad reinante entre los funcionarios. El aumento a los combustibles es, sin duda, producto de un alza tributaria y nada más. Y ésta responde a la falta de recaudación provocada por la paralización de la economía provocadora de cierre de empresas pequeñas y medianas, al desempleo, a la pésima enseñanza debido a la cual el mercado laboral se muestra ajeno a la contratación de profesionistas nacionales. Lo anterior aunado a la corrupción y a la falta de una administración adecuada, de la utilización óptima de recursos, ha formado un coctel explosivo dentro de las familias, de los hogares mexicanos y no tanto para un gobierno respaldado por la fuerza pública.

Tan es así que son dos tipos de combustibles los surtidos: turbosina y gas avión. Esos sí mantienen los precios internacionales, a ninguno de los dos les hicieron la carga tributaria aplicada a la Magna, a la Premium, al diesel. La razón bien podría iniciar en la cancelación de aterrizajes internacionales. Ya se sabía de la posición adoptada por las líneas áreas extranjeras al momento de tener que surtirse en los aeropuertos mexicanos y recibir un incremento no visto en ninguna otra terminal mundial. Tal vez y solamente para regresar a su punto de origen o destino, decidieran hacer una carga pero, no más. Esta medida, con ese solo ejemplo, se revela una realidad, como dice Peña, muy dolorosa pero cierta y, en ella, vemos frente al espejo a millones de mexicanos con una cara de pen…intencia.

DE LOS PASILLOS

De manera muy clara aunque para un selecto auditorio se supo: el tipo de cambio actual es reflejo del pesimismo que hay en torno de la capacidad de México para atraer inversiones, reconoció el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En las últimas semanas se han registrado cancelaciones de inversiones programadas, admitió el funcionario, pero a su vez hay otras que se han mantenido y se siguen planeando. Ante dicho escenario, destacó la Comisión de Cambios estará al pendiente para mantener liquidez en los mercados y evitar haya una depreciación adicional en el peso en los próximos días, sobre todo de cara a la toma de protesta de Donald Trump… Esta cuesta, cuesta…

De nuevo y en torno a la personalidad del magnate inmobiliario, cayeron como bombazos las advertencias a las farmacéuticas, sobre para los comerciantes de medicamentos a los cuales se les reclamaron las compras en el extranjero. Para no salirse de los temas impactantes y en respuesta, el mexiquense pidió buscar precios más baratitos, en este país solo se tiene derecho a lo similar, nada auténtico… Si Trump cumple con su amenaza de imponer nuevos aranceles a los bienes mexicanos si el país no ajusta sus términos comerciales, los gravámenes podrían compensar parcialmente la ventaja competitiva de un peso más débil, advierten los economistas. “Si se imponen aranceles, los exportadores mexicanos serán menos rentables”, señala Alberto Ramos, economista jefe para Latinoamérica de Goldman Sachs Group Inc…

Frente a Palacio Nacional, perredistas del Estado de México se manifestaron contra el gasolinazo. Los inconformes se mantienen en la exigencia de echar abajo los incrementos a los combustibles, además recriminaron la actitud “pasiva” del presidente Enrique Peña Nieto frente a todas las expresiones amenazantes del presidente electo de Estados Unidos.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios