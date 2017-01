Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“El castigo del embustero es no ser creído, aún cuando diga la verdad”: Aristóteles

• Cinismo y cerrazón

• Reformas de EPN empobrecen a la población

• Hartazgo popular ante abusos gubernamentales

• Partidos políticos coautores de los incrementos

• Legisladores negocian sólo discutir gasolinazo

• Manipulan redes sociales para generar miedo

Enero 6, 2017.- Es imposible de aceptar el grado de cerrazón y valemadrismo con el cual se presenta sin el menor rubor el titular del Ejecutivo federal. Carece de lógica su actuación y la referencia a la situación creada a raíz del anuncio de incrementos a los combustibles, la energía eléctrica y el gas, relacionándolos directamente con su antecesor, con Felipe Calderón, cuando, sabido es, los nuevos precios son simplemente la gota que derrama el vaso, la cereza de un pastel podrido, representan el límite para explotar. No son solamente estos tres aumentos los causantes de tanta irritación, es la suma de los abusos, de la desproporción salarial existente entre los hombres de gobierno y el pueblo, es la forma de dirigirse a la sociedad con argumentos propios para infantes o, en su caso, para débiles mentales. Es la percepción de la burla ante el silencio y el cinismo con el cual son resueltos los casos de enriquecimiento de su equipo y el personal, manejando en el discurso el ataque a la corrupción y a la impunidad y alimentándolas desde el mayor círculo de poder.

Enrique Peña Nieto se equivoca al pretender creer cuenta con credibilidad, no existe ni en el menor de los grados y se encuentra acompañada, según lo van revelando encuestas, de un crecimiento cada vez mayor de rechazo a cada una de sus iniciativas, de las propuestas y más radicalmente de las imposiciones. Las mentiras han venido multiplicándose dejando en entredicho las acciones en favor de la nación y de los mexicanos. A través de distintos medios de comunicación, pero multiplicadas a través de las redes, aparecen las confrontaciones entre lo dicho y lo hecho. A su lenguaje fuerte, firme, negando los incrementos mensuales a las gasolinas o un precio mayor por el servicio de energía eléctrica en hogares e industrias, se le presenta la cara de la moneda en donde queda exhibido al dictaminar –porque las propuestas hacendarias son por él autorizadas- todo lo contrario y en plena refriega recordar habrá más aumentos en los dos meses por venir.

A través de distintas voces intenta eliminar de responsabilidades sobre los incrementos a su reforma energética lo cual, para variar, esconde otra gran mentira. Al respecto un texto de Juan Villoro señala: “El alza de la gasolina es el corolario de la desastrosas reforma energética que permite a empresas extranjeras tener el control total para la explotación en aguas profundas y de una política equivocada que desmanteló las refinerías, renunció a la petroquímica y permitió la “ordeña” de los recursos. Con el mismo sentido depredador con que Peña Nieto transforma los parques nacionales en “áreas protegidas” en las que se puede invertir comercialmente, los hidrocarburos se han sometido a los caprichos del corto plazo”.

Pero, tal como se advierte al inicio de estas líneas, el error no ha sido sólo uno con tres consecuencias, sino que cada reforma de las aprobadas durante su mandato, han constituido un caudal de pérdidas en todos los aspectos para la clase trabajadora y en general para la población. En el caso de la laboral, la pérdida de prestaciones de los empleados y la exclusión de responsabilidades de los patrones fueron la parte toral sobre la cual construyeron nuevos negocios en donde, para no perder la costumbre, los beneficios y las utilidades son para un pequeño puñado y se recaudan sacrificando a millones de trabajadores.

No se han medido los montos de utilidad recibidos, por ejemplo, por las llamadas “pagadoras”, ni tampoco revelado la suma de ahorro de las empresas al establecerse pagos menores por la vía nominal compensados con la entrega de gastos sobre los cuales aún y cuando solamente se reduce un porcentaje impositivo para los contratantes del servicio de outsoursing, la eliminación en impuestos y en registros al IMSS y al Infonavit representan grandes ahorros. La falta de conocimiento sobre estas cifras no puede entenderse sin la existencia detrás de los telones de la complicidad oficial generada por el influyentísimo, las recomendaciones, el conocimiento sobre quiénes son los propietarios de tales prestadoras de servicios empresariales. Ha trascendido un par de ellas tienen como propietarios a los cachorros de los cachorros de la Revolución, o sea a los hijos de los hijos de quienes en tiempos pasados tampoco lograron pasar a las páginas de la historia de manera digna.

Las repercusiones de la fiscal se viven también en la energética. Las cargas impositivas han llevado a muchas empresas al cierre, se bajaron las cortinas de comercios medianos y pequeños alimentadores de un número mayor de empleos mejor pagados que los ofertados por los acaparadores de los grandes almacenes, de las tiendas de autoservicio, de las cadenas por estos días quejosas por los saqueos, mostrando su complicidad con el gobierno al poseer información sobre la manipulación hecha desde esas oficinas para generar un caos y, al mismo tiempo, crear rechazo a las manifestaciones de inconformidad provenientes de los ciudadanos temerosos de reacciones policiacas violentas o de la aplicación de la bota militar para mantener el orden y, por lo tanto, dispuestos a acatar todo tipo de ordenamientos bajo la consigna: “ni modo, habremos de trabajar más y de evitar cualquier gasto innecesario”. Aguantan incluso la burla bancaria promoviendo el ahorro.

Frente al incierto panorama actual se presentan las iniciativas de los partidos y de los propios empresarios en un afán de intentar contrarrestar los efectos del gasolinazo, las cuales resultan extremadamente pobres frente a la ira acumulada. Para los panistas, bastaría con reducir el 50 por ciento del IEPS y puede lograrse si la comisión legislativa responsable tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, realizan reuniones con Hacienda y Pemex para dar forma a un plan de acción. Según los perredistas debe de trabajarse en dos líneas: por un lado pedir la firma de un decreto presidencial para frenar aumentos, como si los dueños del dinero, los accionistas de las grandes cadenas comerciales fueran tan obedientes y actuaran bajo la presión de un papel al cual sólo le dan validez cuando tienen que enfrentar un amparo o el dictado los beneficia. Habrá de recordarse se carece de una dependencia autorizada para actuar con garras y dientes, de la Profeco cualquiera se burla o ¿se han visto letreros de clausurado en algún almacén de esos en donde a diario se abusa y se cambian los precios? O ¿han actuado en favor de quienes se quejan por la facturación errónea de la CFE o por la ubicación unilateral de considerar alto consumo?

La otra vía cae en esas horas dedicadas a intentar justificar un salario inmerecido: buscar un periodo extraordinario para discutir el gasolinazo. La redacción es lo suficientemente clara: discutir. No se advierte frenar o impedir, solo discutir y en esas reuniones de “discusión” se llega a la conclusión de la necesidad de votar y en esa acción quedan eliminados todos los partidos no pertenecientes al grupo aliado al tricolor, dejando muy en claro la supervivencia panista. En el peor de los casos pero, siguiendo la misma línea, pedirán un año de gracia antes de aplicar aumentos a los precios de los combustibles. O sea abren la puerta para, si no es ahora, será mañana, pero “Juan te llamas”. Como paliativo solicitarán otro aumento al salario mínimo el cual, con o sin los incrementos mencionados, es a todas luces insuficiente.

Movimiento Ciudadano se inclina solamente por cambiar el IEPS, por la disminución de su aplicación. Para los de Morena esta es una de las alternativas pero la de fondo es la total modificación de la Ley de Ingresos y eso solamente por lo que toca a los actuales momentos en las cámaras, porque en general han hablado sobre la necesidad de dar un cambio completo al sistema de gobierno y en él van incluidas todas las clases de privilegios actuales otorgados a la clase gobernante, a los pertenecientes a los Tres Poderes y a los titulares de paraestatales.

Según los empresarios las acciones son muchas y van desde garantizar un creciente superávit primario, evitar los impactos del gasolinazo en el transporte público, reducir la deuda gubernamental a menos 40 por ciento del Producto Interno Bruto, mantener la flexibilidad del tipo de cambio y realizar un severo ajuste a las tasas de interés. Al señalar se evite la repercusión en el transporte público es clara la intención de salvaguardar todos los gastos generados por sus tráileres, por la unidades en las cuales transportan la mayoría de sus mercancías, considerando paralelamente, sean únicamente los poseedores de vehículos particulares quienes enfrenten los incrementos. Porque nada dicen sobre la entrega de cinco mil 600 pesos al mes a los magistrados y de 3 mil pesos a los jueces para la compra de gasolinas, lo cual suma según los vales adquiridos a la empresa Efectivale 92 millones 840 mil pesos. Eso es parte de los privilegios a cancelar expuestos por los de Morena. Si la percepción de más de 144 mil pesos más bonos y prestaciones no les alcanza a estos “gatos de angora”, imaginemos lo que sucede con quienes están fuera del círculo de poder.

MODERNOS PILATOS

Si mal no recordamos fue precisamente en el mes de octubre del año pasado, es decir, del 2016, cuando los diputados del PRI, los panistas, los verdes, los perredistas y hasta los de Nueva Alianza y Encuentro Social se dispusieron a votar en favor de adelantar la liberación del precio de las gasolinas un año, es decir, de una aprobación anterior marcada para este efecto con inicio hasta el 2018, decidieron debería hacerse justo en este año sin especificar el mes y, por lo tanto, hacerlo desde sus inicios resultó lo más conveniente para generar ingresos suficientes para el gasto corriente del gobierno, entendido éste como los excesos de funcionarios y las entregas a las respectivas Cámaras y al mismo Poder Judicial para no tener que confrontarlos y seguir consiguiendo todo tipo de autorizaciones.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) lo aprobaron en 1980 y dentro de su aplicación aparecen bebidas embriagantes, tabaco, cervezas, bebidas energizantes, alimentos con alto contenido calórico y, se incluyeron gasolinas, diesel, combustibles fósiles y plaguicidas, entre otros. Se hace hincapié en la redacción del ordenamiento, el cual advierte debe cumplirse a la producción de ciertos bienes y determinados servicios que causan un perjuicio social o su consumo no es deseado. En ese montón metieron los combustibles hoy encarecidos. Y eso mismo adelantado lo aprobaron los diputados con 406 votos a favor y 43 en contra y todos ellos de Morena. Con los diputados consiguieron se adelantara el tiempo con 74 votos a favor y 15 en contra de los del PRD, PT y dos panistas a quienes calificaron de “despistados”.

Por lo antes expuesto es la insistencia de Morena en modificar la Ley de Ingresos en su totalidad. Los absurdos como el del artículo en el cual lo mismo se incluye a los embriagantes que a las gasolinas se reproducen en varios párrafos del texto. Aunque habrá de establecerse no sólo la responsabilidad del presentador de la iniciativa, es decir de EPN, sino dar por válida la elaboración de la misma con anterioridad y patrocinada por el PAN, ni que decir de los diputados y senadores, pero también de la existencia de un Pacto por México creado para legalizar los saqueos y los remates. Blanquiazules integrantes fueron: Gustavo Madero, Santiago Creel, Marco Antonio Adame, Adriana Díaz Lizama, Alejandro Zapata Perogordo y Juan Molinar Horcasitas. Las referencias: protector de “moches”; perdedor de elecciones y padre irresponsable amante de las relaciones extramaritales: gobernador con fama de narco; senadora antipática; potosino perdedor y el muertito, respectivamente.

Tricolores del Pacto: César Camacho Quiroz, Martha Tamayo, Raúl Cervantes, Héctor Gutiérrez de la Garza y Arturo Huicochea. Referencias: conocidos por las propiedades, los familiares, la corrupción, el agandalle y las fortunas personales. Todos con poca estatura, física y moral. Del grupo perredista aparecieron: Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Pablo Gómez, Eloy Vázquez, Alejandra Barrales y Guadalupe Acosta Naranjo. Referencias: todas relacionadas con el hundimiento del PRD, con la liquidación de los esfuerzos de construcción de una izquierda sólida y reconocidos por su paso de la pobreza y el Bacardi a los autos de lujo y el coñac, además de lograr comer tres veces al día.

Dentro de ese Pacto la participación del gobierno federal corrió a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Aurelio Nuño Mayer, Felipe Solís Acero. Una vez recordado ese grupito, poco más puede agregarse si en cada una de sus disposiciones al frente de las dependencia a su cargo no se han recibido sino acciones en perjuicio de todos los ciudadanos y si a ellos se agrega al hacedor de semejante esperpento sobre el cual sustentaron las aprobaciones de las reformas, a José Murat, con los antecedentes que de él se tienen sobre sus gestiones dentro del PRI, en las dependencias de medio pelo a las que fue asignado y la gubernatura de Oaxaca –heredada como pago a su intervención en ese pacto a su hijo Alejandro-, ya sabremos el enemigo no es uno sino son muchos y de ahí la necesidad de eliminarlos a todos. ¿No cree usted?

MANO NEGRA

La extensión de saqueos, protestas, bloqueos carreteros, y psicosis colectiva agravan la complicada situación de México donde se resiente ya una creciente inflación, desaceleración económica, devaluación del peso, incremento del servicio de la deuda, dificultades para reducir el déficit fiscal, recortes presupuestales, y en unos días más la llegada de la nueva administración de Estados Unidos. En suma, prevalece la incertidumbre y hay manipulación detectada a través de redes sociales para generalizar el miedo en la población. Se comprueba la participación de encapuchados quienes irrumpen, atacan manifestaciones, generan disturbios y se dedican al saqueo y la rapiña. La psicosis se generaliza y lleva a decenas de miles de comerciantes a cerrar sus establecimientos. Las autoridades y los legisladores federales ponen oídos sordos a las peticiones de gobernadores, legisladores de oposición, la Iglesia, académicos y organizaciones civiles para dar marcha atrás en el gasolinazo. Se hace evidente la aplicación de una estrategia de shock contra la población mexicana para consolidar los gasolinazos a resentirse a lo largo de todo este año.

Además de lo registrado en las calles, en las redes sociales se desarrollo una operación coordinada para generar miedo y psicosis colectiva. El grupo de analistas de Internet y del comportamiento de redes sociales llamado LoQueSigue, identificó que desde 485 cuentas falsas de Twitter se enviaron mil 501 mensajes con la etiqueta #SaqueaUnWalmart. Otros mensajes difundidos señalaban: “ya saben que cuando uno trabaja en gobierno, la información llega”, dice la voz de una mujer en mensaje de WhasApp. Agrega: “Tenemos fuertes rumores (…) de un inminente golpe de Estado. Por favor, no salgan tarde, no se alejen de sus casas, estos días la cosa se va a poner muy fea”. Otros más señalaban presuntos saqueos relacionados con el alza del precio de las gasolinas y convocaban a participar en protestas inexistentes. “Quieren evitar que la gente se manifieste legítimamente contra el aumento a los precios de las gasolinas”, consideran los analistas.

El director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Guerrero Martínez, también ve una acción coordinada detrás de la difusión de mensajes que llaman al saqueo o pretendían desinformar. “Fue una estrategia de miedo, que tendría como objetivo evitar que la gente proteste: si sales a protestar, se desencadena la violencia”. Esos mensajes tienen efecto en México donde “hay un vacío de la comunicación. El gobierno ha sido incapaz de contar con esa legitimidad”. Los mensajes que ha dado la administración federal son contrarios a la experiencia de la ciudadanía. “Lo hemos visto con la guerra contra el narcotráfico; nos han dicho que la vamos ganando, aunque en la experiencia inmediata de la gente no es así”. Ahora en el caso de los combustibles, el gobierno ha sido incapaz de explicar en términos claros la razón del gasolinazo. Nadie le cree a Peña Nieto.

Para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización con amplia presencia en el Estado de México y otras entidades del Centro del país, los saqueos y desmanes provocados en tiendas de autoservicio son una “provocadora estrategia gubernamental” para intimidar las protestas e inconformidad popular contra el gasolinazo. También la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) no descartó que los actos vandálicos perpetrados contra establecimientos comerciales supuestamente en protesta por el alza en las gasolinas se estén llevando a cabo por grupos de choque pagados por el propio gobierno para inhibir las protestas sociales.

DE LOS PASILLOS

Miguel Ángel Mancera busca presionar para llevar a Peña Nieto ante los gobernadores integrantes de la Conago. Dice sólo con esta asistencia se puede llegar a la toma de decisiones al ser el gasolinazo un tema federal, de otra suerte no están, por lo menos los opositores para perder el tiempo en reuniones técnicas, por llamarlas suavemente, pero de cualquier manera inservibles para ésta y para muchas otras causas… Vivillo para atraer reflectores se ha visto al veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. En Jalapa dicen obedece todo este movimiento a la pérdida de la conciencia, es decir, como que no parece muy consciente de contar solamente con un año y once meses de mandato y sin reelección, por lo tanto de nada le sirve andar como ajonjolí de todos los moles y meterse a las tiendas para meter orden o golpear los chalecos antibalas de los polis, o regalar vales de despensa para conductos de autos y algunos choferes de camiones. Antes les faltaban gobernantes honestos, ahora tienen a los carentes de cordura…

Todavía se desconoce lo tratado en relación a las alzas de los precios y a las acciones ciudadanas dentro de la reunión llevada a cabo a puerta cerrada en Los Pinos y a cuya cita asistieron Osorio, Meade y Videgaray o Videgaray, Osorio y Meade o como quiera acomodarlos dada la sensibilidad mostrada por aparecer en un primer sitio al ser nombrada esta terna calificada como “infernal” o de la multiplicación de Frankestein, con el inquilino sexenal Enrique Peña Nieto. La encerrona duró varias horas y en ellas se consumieron algunas botellas con diversos contenidos de distintas marcas con su respectiva carga de hielos y limón. Al final se sintieron como Reyes Magos, el día fue el quinta y estaban, dijeron: Melchor, Gaspar y Baltazar. No falto el niñito Dios…

El gobierno del Estado de México reportó la detención de 537 personas por su presunta participación en los saqueos y actos vandálicos registrados en los últimos días. Y en Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó la detención de 300 personas en diversos puntos del estado. Al puerto de Veracruz, arribaron elementos de la Gendarmería Nacional para tratar de controlar los saqueos que se realizan en la ciudad, tras el anuncio de incremento en el precio de la gasolina. También en Chiapas fueron detenidas 139 personas por actos vandálicos ocurridos en Tapachula, Huixtla y Reforma, donde fueron saqueadas por lo menos 20 tiendas y comercios por protestas por el llamado gasolinazo. La Procuraduría de Justicia de Chiapas reportó los detenidos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa por los delitos de robo y pandillerismo.

Es costumbre al inicio de cada año se recurra a las fuerzas ocultas para intentar conocer el futuro. El auto llamado “brujo mayor”, alienta al referir no habrá otra oportunidad para el PRI de encontrarse en la Presidencia, pero tampoco llegará el PAN. Tampoco se atreverán a militarizar al país y lo de Ayotzinapa no será resuelto ni en los próximos 50 años. Si el escenario está feo para México y sus habitantes, para los del vecino del Norte no está mejor al predecir actos terroristas apenas llegue Trump a la Casa Blanca, los cuales se verán multiplicados en Chicago y Nueva York. El republicano enfermará y será a consecuencia de la brujería realizada por quienes envían remesas porque habrán de descontarles un cinco por ciento como abono al pago de la construcción del muro.

DE ÚLTIMA HORA

Aún faltan dos semanas para la llegada del republicano a la Casa Blanca y ya se presentó un ataque: un hombre abrió fuego en las bandas del equipaje del Aeropuerto Internacional de Fort Laurderdale-Hollywood, al norte de Miami, Florida. El ataque dejó al menos cinco muertos y ocho heridos. El agresor fue arrestado y su identidad no había sido revelada, confirmó la alcaldesa del condado de Broward, Barbara Sharief, aunque otras fuentes lo identificaron como Esteban Santiago, un militar de poco más de 20 años, quien llevaba una camiseta Stars Wars y abrió fuego con una sola pistola. Fue alcanzado por un disparo de la policía cuando trató de recargar su arma, y fue puesto bajo custodia.

