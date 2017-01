Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Cuide su ira para mantenerla caliente”: Robert Burns

• Suiza: jaque a corruptos

• Cancelan secreto bancario; revelarían podredumbre

• Echan más combustible a fuego; aumenta CFE tarifas

• Aumentan ingresos pero los consume la cleptocracia

• Incrementos a energía: pide CCE un plan emergente

• Protestas por el gasolinazo en al menos 13 entidades

• Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo versus medios

Ciudad de México, 2 de Enero de 2017.- La danza de los miles y miles de millones no termina, no acaba, sigue y va dirigida a todos los sectores en los cuales el gobierno federal tiene responsabilidades y abarca también a los estatales y a los municipales. Estos últimos, a decir del ex procurador Jesús Murillo Karam, se lanzaron a la corrupción a partir de contar con recursos propios, aprovecharon las adecuaciones constitucionales facultándolos para el cobro y la administración del impuesto predial para enriquecerse. La Federación, nos dijo, perdió todo control sobre las finanzas de la base del sistema político y, a partir de ahí, todo empezó a podrirse aceleradamente. Los próximos días serán de gran expectación a partir del anuncio hecho por Suiza cancelando el secreto bancario. A este punto le seguirán otros “paraísos fiscales” y si se contara con la o las voluntades políticas para resarcir al pueblo de México de tanto saqueo, podría tenerse alguna esperanza al inicio de un año al cual se le endilgan y acumulan los peores pronósticos.

Ahora sí dejaron a un buen número de funcionarios mexicanos de todos los niveles literalmente pegados a la pared. Si mueven sus capitales de los bancos suizos se verán detectados de inmediato, lo cual significa se enviarán todos sus datos, sus saldos, el movimiento y las inversiones de sus cuentas directamente a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la cual firmó un acuerdo de cooperación automático para eliminar el secreto bancario en los 38 países por los cuales está conformada. Considerado como el paraíso fiscal más seguro, quienes han lavado dinero producto de ilícitos marcados tanto por el narco como por el despojo a las arcas de gobierno o han recibido comisiones por beneficiar a distintas empresas, hoy es el punto de partida para muchos gobiernos dispuestos a combatir realmente a la corrupción y liquidar a la impunidad, males padecidos por México y otros países en este mismo Continente.

De acuerdo a la información proporcionada por distintas agencias internacionales, Suiza cuenta con 266 bancos en los cuales mantienen el depósito de la cuarta parte del patrimonio extranjero, o sea una fortuna inmensa en un solo punto. Es decir, de un aproximado de 6.1 billones de euros, el 25 por ciento tiene procedencia de otros países. Según las asociaciones de banqueros es el líder en la captación de dinero extranjero. El intercambio de datos iniciará en el 2018 de manera automática, es decir, sin mediar órdenes judiciales ni pedimentos gubernamentales específicos. Pero a partir de ayer finalizó el secreto bancario, el máximo galardón con el cual contaban los suizos para la captación de capitales y por lo tanto su gran orgullo desde 1934.

Transcurrieron 74 años para abrir esta gran caja fuerte en la cual se convirtió Suiza. En el 2008 la presión de los Estados Unidos para obtener datos de clientes norteamericanos los obligó a entregar los de cuatro mil 450 cuentahabientes. Se recuerdan los esfuerzos por obtener un mínimo de información relacionada con las cuentas de los hermanos Salinas de Gortari, del difunto –de quien se aseguró su muerte fue provocada por la disposición de revelar secretos económicos de familia-, y de Raúl a quien le devolvieron el dinero que, en su momento, fue reclamado incluso por su ex esposa Paulina Castañón y eso en razón de los renglones tributarios y nada más.

Esta determinación, dicen muy dolorosa para los suizos al depender 167 mil puestos de trabajo del manejo exitoso del secreto bancario, es para muchos otros países la mejor oportunidad de recobrar todo lo robado y entre ellos, por supuesto, el nuestro. Aunque habrá de tomarse en cuenta la existencia de esa organización norteamericana dedicada a incautar el dinero al cual se le relaciona o sella con el narco. Puede centrarse ahí el más grande saqueo y quedarse el vecino del Norte con las fortunas creadas por gobernantes de otros países cuyo retiro del poder no tenga acusaciones de por medio relacionadas con saqueos nacionales y, lo excelente de abrir la información, puede convertirse en otra gran fortuna pero para los EU y muy pocos escogidos dentro de la OCDE.

URGE CAMBIO DE GOBIERNO

La nave de México va a pique y para evitar su naufragio necesita un cambio de gobierno, de administración federal y de políticas económicas. A pesar de todo, los trabajadores y los contribuyentes han hecho su parte en esta gestión: la recaudación de impuestos tuvo un crecimiento anual de 11%, lo cual impulsó el ingreso de recursos presupuestarios y éstos alcanzaron una cifra sin precedentes. Pero un voraz clase política, convertida en una verdadera cleptocracia, se agencia de forma ilegal e inmoral los recursos públicos. Ejemplos abundan y para muestra un botón: los diputados federales recibieron además de su dieta, apoyo para atención ciudadana y bono navideño, un bono extra, en total 613 mil pesos cada uno en diciembre. Este oscuro bono se trata de una tajada extra por 54.6 millones de peso, adicional a los 75 millones de pesos del bono navideño.

La economía mexicana enfrenta un panorama devastador este 2017, los expertos coinciden: la inflación se desatará, habrá menos empleos y el crecimiento económico desacelerará hasta alrededor de 1% del PIB. Adicionalmente, el próximo viernes 20 empezará la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y viene dispuesto a cumplir sus promesas de campaña contra México. Y para ponerle más presión a la complicada situación nacional se aplica ya un gasolinazo, el cual empieza a incendiar al país. Y en lugar de resolver la situación, la administración del presidente Enrique Peña Nieto le mete más combustible, pues la Comisión Federal de Electricidad informó aumentarán las tarifas para los sectores industrial y comercial hasta de 4.5 por ciento a partir de enero.

La CFE avisó: las tarifas para el sector industrial aumentarán en enero entre 3.7% y 4.5%, en comparación con diciembre de 2015. Para la actividad comercial se incrementarán entre 2.6 y 3.5 por ciento y las tarifas para uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) tendrá un aumento de 2.6 por ciento. Las tarifas eléctricas para los clientes de bajo consumo se mantendrán sin aumento en enero de 2017, frente a las registradas en el último mes del año pasado.

El nuevo programa de aumentos a las gasolinas y al diesel –y ahora también a la electricidad- es una presión adicional a la economía interna, por esa razón el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), solicitó medidas de aplicación inmediata en materia fiscal, gasto e ingresos para evitar afectaciones a los bolsillos de los mexicanos y enfrentar los obstáculos económicos.

A través de un comunicado, el organismo agrupador de cámaras, asociaciones y confederaciones, subrayó: “necesitamos una estrategia conjunta –sociedad y gobierno- para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, con un crecimiento sólido, equitativo y permanente para todos los mexicanos”. Planteó: reducir el gasto en consumo corriente del gobierno, mantener la flexibilidad del tipo de cambio y, “en la medida necesaria”, ajustar la tasa de interés. Exhortó además a complementar el paquete de medidas con “una verdadera apuesta por la transparencia, una rápida y eficaz implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y acciones concretas que demuestren el compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho”.

El CCE se pronunció por establecer como meta una reducción de la deuda del gobierno federal, manteniéndola en niveles menores a 40 por ciento del PIB; definir un mecanismo para que los ingresos adicionales a los aprobados por el Legislativo no se traduzcan en más gasto, sino se destinen a la reducción del déficit; racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado para 2017; dar prioridad al presupuesto autorizado, y sin incrementar los egresos ni el déficit; revisar las opciones fiscales para contrarrestar las modificaciones impositivas que pudieran tener lugar en Estados Unidos; y accionar un mecanismo de generación de empleo a través de contratación de mano de obra para la construcción de infraestructura, con la participación del sector privado.

También propuso establecer una política de estímulos fiscales: “se recomienda valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al 100 por ciento del gasto de inversión, bajo un esquema similar al del impuesto especial a tasa única, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales”, señaló el CCE.

HAY DINERO: RECAUDACIÓN SIN PRECEDENTES

El informe de las Finanzas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela: a pesar de la baja en los recursos provenientes de la actividad petrolera, los ingresos públicos registraron un nuevo récord. De enero a noviembre de 2016, los ingresos generados por el pago de impuestos, derechos, venta de petróleo, aprovechamientos y remanentes del Banco de México a causa de un mayor valor en el precio del dólar, entre otros, sumaron 4 billones 210 mil millones de pesos, un monto sin precedente. Esto es un crecimiento anual de 9.2 por ciento, el más alto registrado para un periodo similar desde 2008, cuando crecieron 11.7 por ciento.

Fue precisamente la recaudación de impuestos la impulsora de los recursos presupuestarios. Registró un crecimiento de 11.5 por ciento real anual. En ese periodo, los ingresos tributarios sumaron 2 billones 458 mil millones de pesos, cuando la meta en la Ley de Ingresos para 2016 fue de 2 billones 400 mil millones de pesos. Los impuestos que más incrementaron su recaudación fueron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con 12.3% y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 17.3%, especialmente impulsado por la venta de gasolinas y diésel.

Pero, a pesar de los recortes, el gasto neto total del gobierno creció tres por ciento y sumó 4 billones 520.2 millones de pesos. Entre los mayores crecimientos destaca 16.8% en los intereses que se pagan por la deuda. Este gasto paso de 282 mil 951 millones de pesos en enero-noviembre de 2015 a 339 mil 773 millones de pesos en 2016. En tanto, las pensiones y jubilaciones aumentaron en 7.1% real y el gasto de capital 8.9%.

DESPILFARRO OFICIAL

Sin embargo, gran parte de los recursos federales va directamente al bolsillo de la clase política. El ejemplo más claro lo tenemos en la Cámara de Diputados. Además de un aguinaldo de 140 mil pesos a cada diputado, recibieron un bono navideño de 150 mil pesos y el “apoyo” para atención ciudadana de 141 mil peso, a lo cual le agregaron un bono extra por 109 mil 400 pesos. Este último representó una erogación de 54.6 millones de pesos -adicional a los 75 millones de pesos del gasto por el bono navideño-. De los 54.6 millones de pesos, al PRI le correspondieron 22.8 millones de pesos; al PAN 11.9 millones de pesos; al PRD, 6.6 millones de pesos; y al PVEM, 4.6 millones de pesos. A Morena, 3.9 millones de pesos, a Nueva Alianza, 1.2 millones de pesos, y a Encuentro Social, 1.1 millones de pesos.

Otro caso más de despilfarro de los recursos públicos lo encontramos en el Instituto Nacional de Elecciones (INE): cada uno de los 11 consejeros integrantes del pleno del Consejo General del INE recibieron 177 mil 466 pesos de sueldo neto; 427 mil 742 pesos de gratificación de fin de año, es decir, un total de 650 mil 208 pesos. El INE destinó 7 millones 150 mil pesos para el pago de sueldos y aguinaldos de los 11 consejeros. Otros funcionarios del organismo electoral receptores de cuantiosas prestaciones fueron el secretario ejecutivo, Edmundo Jacob Molina, y el titular de la Contraloría General, Gregorio Guerrero, cuyas gratificaciones ascienden a 410 mil 238 pesos y 396 mil 685 pesos, respectivamente. Además, los seis directores ejecutivos y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización alcanzaron cada uno un monto de 389 mil 416 pesos. Otros ocho funcionarios más, entre titulares de otras Unidades Técnicas –como la de Contencioso Electoral o Planeación- y directores de área, alcanzaron 310 mil 244 pesos cada uno.

VER, OÍR Y NO CALLAR

Día con día se hacen revelaciones sobre los manejos con la prensa de los gobernadores de moda, de los involucrados, según sus sucesores, en todos los actos de corrupción conocidos y de los inimaginables. Al respecto, en Quintana Roo se dieron a la tarea de divulgar los montos de los convenios de publicidad celebrados con algunos de los medios locales, con unos cuantos nacionales y con una cifra altísima de desconocidos. Satanizar a los medios resultó ser el objetivo; la selección de los publicados reveló todas las intenciones y se desinflaron las presiones una vez hecho del conocimiento público la celebración de otros en los cuales aparecen involucrados quienes, dentro del gobierno estatal actual, han tenido empresas dedicadas a la comunicación y a la publicidad.

Se citan cifras fabulosas en este renglón, en el de los convenios con los medios de comunicación. En Veracruz, por ejemplo se citan cifras de más de 400 millones de pesos anuales y, en pláticas con periodistas de la entidad, se habla de las carencias familiares y de los pocos ingresos recibidos. A decir del nuevo gobernador, el pasivo con medios es de nuevo altísimo, alcanzan las deudas 378 millones, la lista presentada no cita a un solo impreso o estación televisiva o comunicador conocido. Dice Miguel Ángel Yunes, una de las costumbres de Javier Duarte fue “becar” a muchos periodistas y mandarlos, principalmente, a Europa. Según nos informamos esto fue cierto, pero se trató de vacaciones y de asistencia a Ferias, en donde a los seleccionados se les permitía quedarse unos días más.

Con una suma aproximada de 575 millones de pesos, el otro Duarte, César, adquirió compromisos para la divulgación de publicidad oficial. Solamente existe en la información proporcionada un par de empresas conocidas, el resto son de muy pobre circulación, otras totalmente desconocidas, algunas más son portales cuyas visitas son “compradas” y aseguran la existencia de centena y media de reporteros, periodistas y columnistas en la nómina de la dirección de Comunicación Social. Sin embargo, y de nueva cuenta, surge la inquietud sobre la veracidad de todos esos datos supuestamente extraídos de la documentación oficial heredada.

El caso en Quintana Roo no es del todo diferente. Hablan de un gran dispendio en gastos efectuados con la prensa. Pero, al igual de lo registrado en otras entidades, en esta no hay periodistas millonarios, sin problemas económicos, de los que pueden darse el lujo de no trabajar durante años. Quienes han logrado tener un medio propio ha sido con grandes esfuerzos y siempre en el extremo económico. Ha llevado décadas contar con un patrimonio familiar digno. De esta forma pueden establecerse, por lo pronto, tres versiones: las grandes sumas detectadas se fueron a los periódicos de circulación en la capital del país, mal llamados “nacionales”, cuyas tarifas son excesivas y suponen los gobernantes las opiniones de sus columnistas son superiores a las de los locales quienes cuentan con todos los elementos y conocimientos para el análisis verdadero.

En una segunda apuesta aparecen las empresas “fantasma”, y de ellas, la de los portales es tal vez la más efectiva para extraer dinero y llevarlo a las cuentas particulares, por lo tanto bien harían en, antes de lanzar acusaciones a diestra y siniestra, investigar realmente el destino de fondos cuyos montos suman decenas de millones de pesos. La tercera resultaría una invención más, de las muchas realizadas y poco comprobadas, para forzar a las empresas a realizar su trabajo gratuitamente o al más bajo costo en momentos en los cuales todos, absolutamente todos los insumos para la prensa están por los cielos y muchos de los costos de los medios electrónicos andan en esa misma órbita. ¿Hubo dispendios? Tal vez… sólo tal vez.

SIGUEN PROTESTAS CONTRA GASOLINAZO

En diferentes puntos del país –al menos en 13 entidades- continuaron las manifestaciones de descontento por el aumento de las gasolinas. En Chihuahua, transportistas tomaron carreteras y vías férreas. En Morelos, unos mil transportistas tomaron la terminal de almacenamiento y reparto de Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex). En Colima, ciudadanos clausuraron la sede estatal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En Guadalajara, Jalisco, un grupo de personas marcharon en contra del incremento a la gasolina. Asimismo, más de 50 personas bloquearon dos de tres carriles de la carretera México-Toluca, en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 44, justo en la entrada hacia el municipio de Ocoyoacac.

Tráileres y tractocamiones se utilizaron en Chihuahua para bloquear las vías del ferrocarril de los municipios de Delicias, Jiménez y Cuauhtémoc. También se detuvo la salida de pipas de la estación de Pemex. En Cuernavaca, Morelos, transportistas de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) se plantaron en la entrada de la central de distribución de combustible de Pemex. Los manifestantes portaban una manta en uno de los camiones donde se leía: “”Peña Nieto repudiamos el gasolinazo. Joder a México. “Ya lo logré”. Cientos de ciudadanos clausuraron la sede estatal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en reclamo por los aumentos a los combustibles.

Permisionarios de transporte de carga y civiles bloquearon ingresos a la Ciudad de México, por las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, y Naucalpan-Toluca. La protesta en la autopista México-Toluca, se centró en el acceso a la nueva autopista Lerma-La Marquesa, conocida como el segundo piso de la México-Toluca, el cual fue cerrado totalmente a la circulación. La protesta provocó un severo asentamiento vial en la salida de Toluca hacia la Ciudad de México. Transportistas estacionaron sus unidades de carga, antes y después, de la caseta de peaje de Tepotzotlán y bloquearon los carriles de la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del país. En Tlalnepantla, a la altura de San Juanico y con dirección a Insurgentes Sur, civiles organizados y choferes de transporte de carga bloquearon la lateral de la autopista México-Pachuca.

Vendedores de autos de Actopan, Hidalgo, y la agrupación Impulsora Social AC cerraron ambos sentidos de la carretera federal México-Laredo, frente a la central camionera de Actopan. En Oaxaca, militantes del PT y del PRD protestaron por separado, en las instalaciones del SAT y en una gasolinera que administra el Sistema DIF estatal. En Yucatán, el gremio de transportistas bloqueó una de las principales avenidas de Mérida. El cierre de la avenida Itzaes comenzó desde la entrada al aeropuerto internacional de Mérida y hasta bloquear los principales acceso al centro histórico meridiano.

Transportistas, estudiantes, productores y ciudadanos bloquearon carreteras que comunican a Apatzingán con Tepalcatepec y con Aguililla, así como en la glorieta Cuatro Caminos, en Nueva Italia. También pararon actividades en Morelia, Uruapan, y Pátzcuaro. En Guerrero, ciudadanos, maestros y militantes de Morena protestaron en la gasolinera del DIF. En Acapulco, integrantes el PRD se manifestaron en el asta bandera, frente al Parque Papagayo. Petistas hicieron lo propio frente a la Glorieta de la Diana.

Ciudadanos en el municipio de Huehuetan, en al región de la costa de Chiapas, bloquearon la carretera costera del estado por lo cual se mantiene parado el tránsito en la vía que comunica a México con Guatemala. En Tapachula, un grupo de presuntos estudiantes encapuchados atacaron y regalaron gasolina en una estación de servicio en protesta por los altos precios.

En la capital de la República, inconformes con el alza se manifestaron en una gasolinera ubicada en el cruce de Avenida Insurgentes y Manuel Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc, en donde impidieron a conductores cargar combustible. Y en Guadalajara, Jalisco, un grupo de personas realizó una marcha de la Glorieta de la Minerva a la Plaza Liberación.

MEXICANOS CASTIGADOS

Los precios de los productos de la canasta básica ya acumularon suficiente presión durante el 2016. La fortaleza del dólar frente al peso durante el año fue una de las causas del incremento de los alimentos, pues México importa 60 por ciento del total de su alimentación. Y ahora se suma el incremento a la gasolina y a la energía eléctrica. El rubro de las frutas frescas fue de los que registró uno de los mayores aumentos en su precio al consumidor, de 15.11 por ciento, donde destacó el aguacate, con un alza de 58.77 por ciento, en la primera quincena de diciembre de 2016, respecto al mismo periodo del año anterior. Otro producto con un cambio considerable fue el azúcar, pues subió 28.92 por ciento durante el mismo periodo.

El año pasado, los mexicanos gastaron hasta 40 por ciento más por la compra de un kilogramo de frijol en comparación con el año previo; su valor pasó de 26 a 36.4 pesos, mientras el kilogramo de azúcar se disparó poco más de 30% de 16 a 21 pesos, y el arroz aumentó 16.2 por ciento, de 18.50 salto a 21.50, en mercados de la Ciudad de México.

Y para este año los especialistas hablan de ajustes en los precios de la canasta básica de entre 15 y 30 por ciento por la liberalización del precio de la gasolina y la depreciación del peso frente al dólar.

DE LOS PASILLOS

Curiosamente, a diferencia del establecimiento de nuevas tarifas para el transporte terrestre, en el caso del aéreo se mantiene oculto el porcentaje del incremento. Sobre turbosina y gas-avión tampoco se tiene información sobre el porcentaje que corresponde a impuestos lo cual habla del interés del gobierno por mantener una imagen internacional que no corresponde a la realidad. La recarga de combustibles para las líneas aéreas extranjeras es claro no puede alcanzar los precios saturados de tributos que nos imponen a los nacionales y a la transportación por tierra. Las modificaciones a las tarifas del boletaje aéreo se incrementaron por la temporada y habrá que ver en los próximos días si ya entregan información completa, además de captar en medios de comunicación de otros países las reacciones de distintas aerolíneas tanto americanas como europeas y asiáticas. Por lo pronto, y con las ruedas sobre la tierra, una distancia de 120 kilómetros correspondiente al trayecto Ciudad de México-Toluca tenía un costo, hasta la semana pasada de 62 pesos. Hoy, pagan 68 pesos.

