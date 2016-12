Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“El apresuramiento es padre del fracaso”: Herodoto.

• A horas de la reacción social

• Al fracaso económico le siguen derrumbes políticos

• Devaluación y gasolinazos, incrementan la inflación

• Precio futuro de la gasolina: 30 pesos avisa UNIDEM

• Compra de combustibles a particulares, un negociazo

• Petrolización de las finanzas públicas en nueva etapa

• Zedillo desapareció ferrocarriles e inicio esta debacle

Ciudad de México, 29 de Diciembre de 2016.- Al factor económico llevado al extremo de causar miseria en millones de hogares mexicanos; de ser el causante –con las cargas impositivas y de registros hacendarios- del cierre de tiendas, reparadoras de calzado, vulcanizadoras, salas de belleza, de muchos otros mini comercios en donde se da empleo a cientos de trabajadores de la más escasa educación, además de erigirse en los salvadores de miles de familias; provocador de un reagrupamiento de empresarios protegidos en alerta y de no menos crisis ante la paridad peso-dólar, se gesta en el presente un movimiento social con su respectiva carga de exhibición política. Ahora se entienden las urgencias de militarizar al país, de imponer miedo a la población y, de ser necesario, poner a funcionar el terror.

A la derrota anunciada para el PRI, debe sumarse el derrumbe hasta el fondo de los panistas, desde la aprobación de la reforma energética, orgullosos de ser “padre y madre” de los cambios de los cuales unos y otros aseguraron grandes beneficios para los ciudadanos hasta ahora no vistos ni lejanamente. A estas complicidades se sumaron sin el menor rubor los perredistas quienes ocultaron su respaldo negándose a esta autorización pero votando en favor de la reforma fiscal. Ninguna de las tres fuerzas políticas puede decir o siquiera insinuar cuenta con el apoyo poblacional, menos aún pueden afirmar han logrado mayorías.

Estamos a unos días de comprobar hasta donde ha madurado la sociedad mexicana y puede imponerse, hacerle frente a los abusos y demandar al gobierno un auténtico cambio, fuera de banderas de partidos políticos porque, visto está, ninguno de los mandatarios de reciente ingreso ha hecho honor a su palabra de manejarse de manera distinta a como lo hacían sus antecesores a quienes, por cierto, les han venido endilgando cualquier número de adjetivos sin presentar ninguna prueba fehaciente de la comisión de delitos. Si acaso la línea se ha seguido directa hacia el veracruzano Javier Duarte de quien, se afirma, ya tuvo su dosis de cirugía. Tanto el sucesor de Fidel Herrera como Tomás Yarrintong siguen prófugos y si acaso se asomó una pequeña rendija para ver voluntad política para lograr una seria revisión e investigación sobre las denuncias presentadas, el paso del tiempo la ha venido cerrando.

Si a lo anterior se le agrega la disposición del gobierno federal de seguir gastando a raudales, de continuar haciendo grandes negocios, de mantener en una nómina de muchísimos ceros a una caterva de funcionarios incapaces, inútiles y corruptos –tal y como los necesitan para las fechorías-, se hace indispensable mostrar de manera personal la inconformidad y no solamente utilizar las redes, métodos escandalosos pero de poco resultado cuando se trata de obtener decisiones de gobierno en contra de las disposiciones ya hechas o para frenar los abusos cometidos y comprobados.

Dicen los expertos y el gobernador del Banco de México será en el cuarto trimestre del 2016 se siga desacelerando la economía mexicana tras revelar las minutas de su última reunión de política monetaria. Los riesgos a la baja para el crecimiento económico es el posible impacto de una menor inversión extranjera directa, la disminución de remesas y el menor comercio exterior asociados a políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos, así como la menor producción manufacturera en ese país, y un deterioro adicional en la confianza de los consumidores y productores de México.

El balance de riesgos para la inflación sigue deteriorándose, avisó el Banco de México. El peso experimenta depreciaciones adicionales, las cuales afectan las expectativas de inflación y el comportamiento de los precios. La persistencia de la depreciación cambiaria y las expectativas de una mayor debilidad de la moneda en el futuro podrían aumentar el traspaso a la inflación, la cual se verá afectada por la liberalización gradual del precio de las gasolinas. Otras repercusiones surgen con la decisión de política monetaria tomada el pasado 15 de diciembre cuando decidió elevar en 50 puntos base la tasa de referencia, para ubicarla en 5.75 por ciento, con el fin de contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales.

Prevén, desde ahora, el costo de la gasolina podría llegar a los 30 pesos en el mediano plazo. La advertencia fue lanzada por la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), quienes dijeron el problema de desabasto de combustible se agudizará en enero y febrero, por lo cual hicieron un llamado al gobierno federal para que tome medidas de emergencia y evite aumentos desmesurados.

Como agregado a lo anterior, la Junta de Gobierno del Banco de México, a cargo de Agustín Carstens, decidió por unanimidad incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, con el fin de contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales y reforzar la contribución de la política monetaria al proceso de convergencia, y tomando en cuenta el incremento de 25 puntos base en el rango objetivo para la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Banxico dijo seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios. Asimismo, se mantendrá vigilante de la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, sin descuidar su evolución de la brecha del producto. Todo esto suena más a justificación de las tareas asignadas y no a encontrar una solución pronta para la mayoría afectada por cada uno de los renglones citados.

La inflación general anual aumentó en noviembre, al ubicarse en 3.3%, destacaron los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico, quienes consideraron este resultado es producto tanto de la gradual tendencia al alza de la inflación subyacente, la cual ha respondido sobre todo al efecto de la depreciación cambiaria, sobre el subíndice de precios de las mercancías, como del impacto que han tenido sobre la inflación no subyacente los incrementos en algunos productos agropecuarios y de las gasolinas de la frontera norte. La inflación general y la subyacente se ubicarán ligeramente por arriba de 2.0% hacia el cierre de este año, mientras que para el 2017 estimaron que tanto la inflación general como la subyacente, registren incrementos adicionales. Como puede apreciarse, por términos conocidos y utilizados por economistas no se detienen los de la Junta, aunque en los bolsillos de decenas de millones de mexicanos esos índices inflacionarios sólo se vean en el papel, porque la realidad muestra una situación totalmente distinta y agravada con la pérdida del poder adquisitivo.

También el balance de riesgos para el crecimiento de la economía sigue deteriorándose. En el tercer trimestre del año mostró una reactivación después del bajo crecimiento registrado en el trimestre previo. El resultado del proceso electoral de Estados Unidos ha incrementado el riesgo de la adopción de políticas las cuales pueden llegar a incidir negativamente en la relación bilateral de México con dicho país. La incertidumbre provocada por el triunfo del republicano Donald Trump tiene un impacto en la inversión privada de México, a través de las expectativas de los productores.

Por la incertidumbre sobre el programa económico de la nueva administración estadounidense, es muy difícil hacer una evaluación del panorama para 2017 y años posteriores. En el entorno resentido por la economía nacional es especialmente relevante que las autoridades fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país. Es importante se persevere en los esfuerzos de consolidación fiscal, en particular reduciendo el cociente de deuda pública del PIB, y continuar realizando ajustes a la política monetaria a un ritmo oportuno, señaló Banxico

La situación de las finanzas públicas representa la principal fuente de nerviosismo en los mercados, destacando algunos integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico el deterioro observado en los indicadores de solvencia del país, el cual ha sido mayor al registrado en países con calificación crediticia similar a la de México. Solamente con la aceptación del deterioro en la solvencia del país, el señor Carstens revela uno de los motivos por los cuáles huye y dice acepta otro trabajo: no quiere entrar dentro de esa etapa de juicio de la historia en donde cada gramo de su voluminosa persona irá en su contra.

GASOLINAS, NEGOCIO DE PARTICULARES: AMLO

La reforma energética se aprobó, entre otras cosas, para entregar el “jugosísimo” negocio de la compra de gasolinas a empresas particulares, sobre todo extranjeras, aseguró en un video transmitido por facebook Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, quien señaló a eso debe agregarse “el ingrediente de la ineficacia” y la corrupción. El principal líder opositor del país sostuvo se trata de un negocio de 20 mil millones de dólares al año. De lograr el triunfo en la elección presidencial de 2018, López Obrador aseguró someterá a consulta ciudadana si se mantiene la reforma energética o “recuperamos para el dominio de la nación el petróleo y la industria eléctrica”. También afirmó construirá más refinerías para producir la gasolina en México.

El sector industrial del país está preocupado por las tendencias de producción interna e importación de combustibles, pues son totalmente desfavorables para México, no están tomando medidas para ajustarse a esa nueva realidad, señaló Francisco Cuevas, Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM). “Si el precio del petróleo sube a los niveles por encima de los 100 dólares por barril, por los efectos de la devaluación y la falta de producción, podríamos ver gasolinas con costos por arriba de los 30 pesos en el mediano plazo”, advirtió. Por el frío y la reactivación de la demanda por la temporada vacacional, el problema puede aumentar en enero y febrero, señaló. Y esos no son planes ni deseos sino realidades.

“El problema de fondo es que a pasos agigantados nos convertimos en importadores de combustibles y actualmente el país no cuenta con las infraestructuras necesarias para poder recibir, almacenar ni transportar los combustibles de manera sistemática y coordinada”, apuntó y adelantó la afectación inmediata para los industriales por el alza de gasolina y diésel impactarán en el sector del transporte e industria que tienen reparto al menudeo, en el cual sus costos totales subirían en corto plazo entre un siete y un 2.5 por ciento, respectivamente.

La UNIDEM sostuvo es necesario el gobierno reagende los tiempos para la liberación de los precios de las gasolinas, ya que los primeros estados en acceder a esta modalidad, son justamente los más alejados de las terminales y las refinerías. Podríamos sentarnos a mirar a los transportistas beneficiados al momento de tomar Ernesto Zedillo Ponce de León la determinación de desaparecer los ferrocarriles. Llegar a este punto ha sido labor de varios ex presidentes quienes buscaron desde el primer día de su mandato garantizar sus propios patrimonios y hacer multimillonarios a sus familiares, amigos, compadres y no pocos cómplices.

GASOLINAZO RECAUDATORIO

El próximo año, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) fijo cobrado a las gasolinas Magna, Premium y diésel, generará una ganancia de más de 73 mil millones de pesos, casi 40 por ciento más de lo que la Secretaría de Hacienda programó recaudar por este impuesto en 2016. La Ley de Ingresos para 2017 para este IEPS federal es de 257 mil 466 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 73 mil 28 millones de pesos, en comparación a lo programado para todo 2016: 184 mil 438 millones de pesos. Y eso va en contra de la afirmación de no seguir por el camino de la economía petrolizada, cuando visto está, ni siquiera han iniciado algo distinto ante la cerrazón de no incrementar los apoyos a la industria, al comercio, al campo, a la producción y el consumo nacional en conjunto.

El titular de la Unidad de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Camero, señaló en relación al anuncio del gasolinazo: “no debilita la situación financiera del gobierno federal. Con la combinación de factores y por mayor precio del crudo tenemos más ingresos, el efecto neto es positivo, no tenemos ningún faltante de ingresos para el próximo año. Nos permite también tener una fuente eficiente y estable de recaudación”. Seguramente esperará, como Peña Nieto, aplausos. Ellos no tienen problema mientras sigan refugiados detrás de su escritorio, alimentándose en los mejores restaurantes, viajando en aviones privados y gastando ese dinero recaudado con tanto orgullo.

Para el próximo año, las tasas del IEPS federal aplicables serán de 3.18 pesos por litro de Magna, 3.59 pesos para la Premium y 3.58 pesos por litro de diésel. Pero a la gasolina no sólo se le carga el IEPS federal, también se incluye el IEPS estatal que es aplicado y recaudado para otorgar recursos a las entidades federativas, la cuota por litro para la Magna en 2017 será de 38 centavos, 46.37 centavos para la Premium y 31.54 centavos por diésel. También se cobrará el IEPS ambiental, equivalente a 11.41 centavos para las gasolinas y 13.84 centavos por diésel, además del IVA. O sea, paquete tributario completísimo.

Con los 73 mil millones de pesos extraordinarios recaudados por el IEPS este año, se podrían construir 41 hospitales, como el nuevo Hospital General de la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (mil 524 mdp) previsto para 2017. Esos ingresos extra también son 2.7 veces más que el presupuesto asignado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por 27 mil mdp para el próximo año, y son 935 veces más a los recursos asignados para el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa en pueblos y comunidades indígenas (77 millones de pesos). Sin embargo, ya veremos no serán realidad.

También los dueños de las franquicias de Pemex en nuestro país ganan un margen de 6.5 por ciento por cada litro de combustible vendido, más del doble que en otros países como Estados Unidos, en donde es de entre uno y tres por ciento, señaló Jesús Berumen, miembro de PA Energy Consulting, firma especializada en dicho sector. Sabido es, para la percepción de utilidades muy convenientemente el gobierno deja todo a esa ley no escrita de la oferta y la demanda y así sigue alimentando a los buitres hasta sólo alcanzar a consumir su propia carroña.

DE LOS PASILLOS

Abuso militar en Ostula. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedena y al Gobierno de Michoacán por uso ilegitimo de fuerza pública contra habitantes de Santa María Ostula, en julio de 2015, el cual derivó en un niño muerto y 10 personas heridas… Un menor de 12 años de edad falleció por disparos de elementos del 65 Batallón de Infantería del Ejército el 19 de julio de 2015, en hechos suscitados por la detención de un dirigente de autodefensas…

Por el efecto del incremento en las tasas de interés, las cuales encarecen el valor de una vivienda comprada con crédito, el próximo año el precio de renta en colonias céntricas y con alta demanda de la Ciudad de México podría incrementarse… Actualmente las rentas se ubican en promedio en 0.4 por ciento del valor de la vivienda, pero podrían llegar a 0.7 por ciento… El incremento del costo de financiar una vivienda se refleja a su vez en los costos de alquiler, dado que éste se fija en base en el primero, explicó Leonardo González, analista de Real State de Propiedades.com, especializado en el sector inmobiliario…

