Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas”: Publio Nasón Ovidio

• Saqueo y corrupción

• Cuesta de enero será doble de otros años por gasolinas

• EU: refinadores sacan provecho de situación en México

• Reforma energética: jugoso negocio de trasnacionales

• Arruinan Pemex; refina sólo la mitad de su capacidad

• SFP y Pemex investigarán los sobornos de Odebrecht

• Son “aterradoras” declaraciones de Trump: Chomsky

Ciudad de México, 23 de Diciembre de 2016.- A la vista está la cruda verdad de la reforma energética: convertir la riqueza del país en negocio privado, de unos cuantos. Las ganancias se privatizan; las perdidas se socializan. Pemex es arruinado por la administración de Enrique Peña Nieto y México pasó de ser un destacado productor de crudo a importador neto de petróleo de Estados Unidos; se hizo más dependiente de la energía producida en EU; el negocio de importación de gasolinas supera los 15 mil millones de dólares anuales para empresas como Valero, Marathon Petroleum, Exxon Mobil y Citgo Petroleum. La factura completa la pagan todos los mexicanos, no sólo los automovilistas y en las próximas semanas será más cara.

Los precios de las gasolinas subirán entre 15 y 20 por ciento, y los automovilistas pagarán entre 105 y 233 pesos más por tanque. La cuesta de enero costará el doble de otros años. Las casas de análisis trabajan a marchas forzadas para calcular el impacto sobre la inflación del incremento en el precio de las gasolinas. En años anteriores, los aumentos de un mes a otro era de algunos centavos, pero para enero de 2017 será mucho más complicado. Empresarios del sector energético, instituciones bancarias y diversos funcionarios han dejado entrever será de un peso hasta más de dos.

Mientras, en la costa del Golfo de Estados Unidos, los refinadores sacan provecho del sólido crecimiento de la demanda de combustibles en México, con un envío de volúmenes récord a su vecino del sur. El despacho de productos refinados superará el millón de barriles por día el próximo año, mientras aumenta la dependencia de México de la energía estadounidense. “El apetito de México por la gasolina y los destilados de Estados Unidos ha jugado un rol significativo para sostener los márgenes de refinación en la costa del Golfo”, confirmó el director de investigación de petróleo y productos de Morningstar, Sandy Fielden. Las exportaciones ayudaron a drenar la acumulación de inventarios en el mercado estadounidense, destacaron analistas de Barclays.

Datos de Thomson Reuters muestran: Citgo, propiedad de la estatal venezolana PDVSA, ha exportado este año cerca de 57 mil bdp de combustibles a México, mientras Marathon ha enviado unos 43 mil bdp. El año pasado, Valero Energy fue el mayor proveedor con casi 62 mil bpd. El volumen exportado por Citgo representa cerca de mil 400 millones de dólares y el de Marthon unos mil millones de dólares.

El repudio al mexiquense aumenta al mismo ritmo del alza a las gasolinas y al diésel, los cuales generan un rechazo popular, por el duro golpe a la economía de las familias, a los bolsillos de todos los ciudadanos, precisamente cuando la economía está en desaceleración y a un paso de la recesión. La reforma energética de Peña Nieto generó la escasez de combustibles en el país, y el incremento de su precio, cuyas ganancias son para unas cuantas empresas extranjeras. “De lo que se trata es de darles mayores utilidades a las trasnacionales”, destacó el senador perredista Mario Delgado. A su vez, el senador panista Héctor Larios resaltó en toda esta gestión el precio de las gasolinas se ha ajustado hacia arriba, pero durante muchos años el costo de los combustibles fue hacia abajo del precio internacional, es decir, “la gasolina tenía subsidio”.

Esta semana, Citibanamex advirtió: “en menos de dos semanas, cuando comience la liberación del mercado de gasolina, el precio del combustible se disparará”. Anticipó un incremento, a lo largo del año, de por lo menos 22.5 por ciento, lo cual llevará a los consumidores a pagar entre 17.12 y 18.14 pesos por litro, si compran el tipo Magna o Premiun. “El efecto sobre la inflación será de casi un punto porcentual adicional al nivel esperado, que ya se ubica por arriba del limite de la banda fijada por el Banco de México. Con la liberalización de precio impulsada por el gobierno, el incremento a partir del primer día de 2017 será de 13 por ciento, que irá en aumento hasta completar 22.5 por ciento en el año”.

En México, la brecha entre la oferta y la demanda de refinados se ha visto exacerbada por el recorte del gobierno federal al presupuesto de Pemex, quien enfrenta nuevos recortes por unos 5 mil 360 millones de dólares en 2017, lo cual limita su capacidad de producción de combustible. Es absurdo que Pemex tenga el sistema de refinación a menos del 50 por ciento de su capacidad de producción, criticó la coordinadora de Morena, Rocío Nahle.

Además, la administración federal escasea la gasolina para darla más cara en unas cuantas semanas. Así, en plena época vacacional no hay combustible en varias entidades del país y los funcionarios de Pemex sólo ofrecen pretextos, no explicaciones. Achacan la escasez a tres tomas clandestinas las cuales afectaron el ducto Salamanca-León-Aguascalientes, cuya operación ha sido intermitente. Antes, le echaron la culpa al mal tiempo el cual impidió el desembarco del combustible. Llaman “desfase de reparto” al desabasto resentido en Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato. Los automovilistas encuentran estaciones cerradas y largas filas donde sí hay inventarios.

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) reporta desabasto en algunas zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Durango. También en algunas áreas de Monterrey y Saltillo, presuntamente por labores de mantenimiento y revisión de las refinerías de Cadereyta y Madero. En Uruapan, Michoacán, no hay diesel desde hace tres semanas e incluso reportan faltantes de Premium. En Chihuahua, el abasto sólo es regular en la capital; igual sucede en Oaxaca. Hace apenas una semana la falta de combustible afectó a la propia capital de la República y la zona metropolitana de Guadalajara, presuntamente por el mal clima el cual impidió la descarga de Premium en Tuxpan.

En la Secretaría de Energía prevalece una política errática e irresponsable sobre la importación de combustibles, lo cual provoca el desabasto en diversas regiones del país, acusaron diputados de oposición. El desabasto, advirtieron, se produce por la caída de la extracción petrolera, lo cual impacta en la producción de gasolina, y por no estar aún preparados para la liberación de precios en el mercado interno, en enero. “Lo que está ocurriendo es que la falta de producción de Pemex está generando desabasto de gasolina, y está la falta de voluntad política del gobierno para que puedan empresas importar gasolinas.”, dijo el vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, quien acusó: “hay una voracidad para seguir controlando volúmenes de entrada y salida de los energéticos, y eso es muestra de que quieren seguir controlando los precios de los combustibles, quieren seguir controlando su “caja chica” a través del IEPS, lo que no se puede permitir”.

CORRUPCIÓN EN PEMEX

La Secretaría de la Función Pública y Pemex abrieron una investigación para atender los señalamientos sobre potencial corrupción, tras la revelación de los sobornos por 10.5 millones de dólares pagados por la constructora Odebrecht en México. Como parte de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos organismos federales decidieron atender los señalamientos sobre los presuntos actos de corrupción admitidos por Oderbrecht en México y otros países de América Latina y Europa.

En un comunicado conjunto señalaron: “derivado de las versiones periodísticas publicadas hoy, respecto de que la empresa ODEBRECHT y su subsidiaria BRASKEM habrían pagado sobornos a servidores públicos en países en tres continentes, entre ellos México, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Responsabilidades, en coordinación con Petróleos Mexicanos, iniciaron la recopilación de toda la información disponible, a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de estos señalamientos”.

Los sobornos de Odebrecht en México ocurrieron entre 2010 y 2014, de acuerdo a lo revelado por el Departamento de Justicia. En ese tiempo, la compañía brasileña sólo tuvo un contrato con Pemex Refinación por casi mil 795 millones de pesos. Dicha adjudicación fue para el acondicionamiento del sitio para un proyecto en la Refinería Miguel Hidalgo, de Tula, Hidalgo.

El contrato inició el 17 de febrero de 2014 y concluyó el 10 de agosto de 2015. En ese tiempo, Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin. Según el acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de EU, difundido el miércoles, Odebrecht aceptó sobornar a un alto funcionario de una paraestatal, el cual no fue identificado, con 6 millones de dólares, entre diciembre de 2013 y finales de 2014.

Cabe destacar la existencia de otros dos contratos obtenidos entre 2005 y 2008 por la empresa brasileña en concurso internacional con Pemex Refinación para obras en las plantas hidrodesulfuradora de gaóleos y recuperadora de azufre de la Refinería de Minatitlán. Esa empresa también participó en la construcción del gasoducto Los Ramones II, tramo Norte, con una inversión de mil millones de dólares. Aunque de ese contrato no se conocen los detalles, ni “los moches”.



DE LOS PASILLOS

Las afirmaciones en Twitter del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trmp, son “una de las declaraciones más aterradoras que he visto recientemente”, señaló Noam Chomsky, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts y crítico social… Trump escribió en su cuenta de la red social, @realDonaldTrump, que considera necesario que su país refuerce y expanda su capacidad nuclear… Chomsky advirtió estas declaraciones podrían impulsar un cambio en el Reloj del Juicio Final del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago –una representación simbólica del acercamiento de la humanidad a una catástrofe global-, el cual se debe actualizar a principios de 2017 y podría acercarse más a la medianoche… Como primer efecto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves reforzar en 2017 la capacidad nuclear rusa, con la ayuda de misiles capaces de atravesar cualquier escudo. “Hay que reforzar la capacidad militar de las fuerzas nucleares estratégicas, sobre todo con la ayuda de sistemas de misiles capaces de atravesar sistemas de defensa antimisiles existentes o futuros”, instruyó el líder ruso.

Aún no hay información concreta sobre el día y la hora de la posible llegada a México del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien este viernes saldría de la cárcel de Lexington, Kentucky, tras haber cumplido con una pena por lavado de dinero… La deportación podría tardar entre una y tres semanas, debido a que al salir de prisión va a ser entregado primero a las autoridades migratorias de aquel país… El jueves, la PGR emitió un boletín en donde subrayó que Villanueva Madrid sería puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cuanto salga del penal de Lexington. Asimismo, recordó, el ex gobernador tiene pendiente en México una condena de más de 20 años de cárcel por lavado de dinero y delitos de fomento al narcotráfico…

El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó este viernes la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, integrante de Los Porkys y acusado de agresión sexual en Veracruz en 2015. Este joven, de 21 años y doble nacionalidad mexicana y española, integraba una banda de cuatro cibernautas conocida como Los Porkys, cuyos integrantes abusaron de una niña de 17 años a la cual forzaron a entrar en un vehículo a la salida de un lujoso barrio de Boca del Río, en Veracruz, en enero de 2015.

