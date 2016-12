Estado de los ESTADOS

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano.

“Hoy, la distancia más corta entre dos puntos es el dinero”: Santiago Genovés

• ¿Terror o suspenso?

• Trump ”neutraliza” y lima asperezas con Carlos Slim

• Inició acercamientos con magnates latinoamericanos

• ¿Será extraño retorno de Luis Videgaray al gabinete?

• Claudia Ruiz Massieu perdida en nebuloso panorama

• Gasolinas detonarán más inflación al arrancar 2017

• Alcaldes del PVEM en Q. Roo ambicionan el Congreso

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2016. – Para Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, el gobierno de Donald Trump será una “película de terror para México”, tras adelantar su huida a Suiza y dejar el barco del banco central prácticamente a la deriva. De hecho, México busca un buen navegante de las turbulentas aguas financieras internacionales para llegar a puerto seguro a final del sexenio. Sin embargo, la reciente reunión del hombre más rico de México, Carlos Slim, con el seguro próximo presidente de Estados Unidos, abren un panorama distinto, con un entorno difícil, complicado, de ajustes para lo cuales parece no estar preparado el gobierno de Enrique Peña Nieto en el arranque de la próxima administración estadounidense. El presidente del Senado mexicano, Pablo Escudero, consideró se trataría de “una película de suspenso, no de terror”.

La cena de uno de los hombres más ricos del mundo, un “mastodonte financiero”, lo llaman algunos, con quien será seguramente el hombre más poderoso del orbe, en un club de golf de Florida, abre otro panorama para los hombres de negocios en México, pero no para la administración peñanietista. El encuentro en el exclusivo club de golf Mar-a-Lago, propiedad del magnate republicano en Palm Bech, se efectuó con la intención de “neutralizar” a Slim, constituyó un viraje en la relación entre ambos y sirvió para limar asperezas entre los dos multimillonarios. Trump y su equipo están forjando un mejor entendimiento de intereses económicos entre ambos países, refirió Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana de México, citado por The Washington Post. “Lo que el presidente electo Trump quiere hacer al acercarse a la comunidad de negocios mexicana busca un impacto no sólo nacional, sino regional con América Latina, y busca abrir las puertas para las buenas relaciones de negocios en general”, dijo Rubin, uno de los candidatos de Trump para ocupar el cargo de embajador en México.

Desde la semana pasada se verificó una reunión entre una delegación de los hombres más cercanos a Trump, con Corey Lewandowski –otro posible embajador en nuestro país- a la cabeza, con un grupo de empresarios mexicanos, encabezados por Carlos Slim, quien mostró la colección de cinco mil pinturas y otras obras artísticas que hay en los sótanos del Museo Soumaya. Slim por supuesto no es diplomático, pero es un hombre de negocios con grandes empresas al cual no le conviene estar enemistado con el nuevo presidente de Estados Unidos.

Trump y Slim se confrontaron durante la campaña electoral, en la cual el mexicano había advertido: un eventual triunfo de Trump tendría efectos negativos en la economía de Estados Unidos debido a su propuesta de elevar los aranceles comerciales a países como China y México. Donald Trump contra atacó al dueño de América Móvil, quien es también el principal accionista de The New York Times, después de que éste diario publicara las declaraciones de mujeres quienes acusaron al republicano de abusar sexualmente de ellas en el pasado. “El mayor propietario del Times´ es Carlos Slim. Y Carlos Slim, como saben, es de México. Ha dado muchos millones de dólares a los Clinton y sus iniciativas”, dijo en octubre Trump, quien aseguró no fue cierto lo publicado y justificó ser víctima de un complot orquestado por Hillary Clinton con la complicidad de la prensa local para descarrilar su campaña.

Un vocero de Slim sostuvo que a éste “no le interesa en lo más mínimo la vida personal” de Trump, pero a pocos días de los comicios lanzó una crítica contra las posturas proteccionistas con la cuales el empresario inmobiliario de 70 años se impulsó a la Casa Blanca. Entre las más sonadas promesas de campaña de Donald Trump sobresalen construir un muro en la frontera con México y salir o revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); bloquear las remesas y la implementación de aranceles. Ante éstas, Slim recordó: Estados Unidos “importa bienes de consumo de todo el mundo”, y si Trump llegara a gravarlas con un impuesto estimado en 35 por ciento, “todas las compras aumentarían un 15 o un 20 por ciento, lo que destrozaría la economía estadounidense con una inflación brutal”.

Pero tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Slim matizó su tono hacia el mandatario electo: “si Trump logra hacer crecer la economía estadounidense y los empleos, eso sería fantástico para México”, dijo el cuarto hombre más rico del mundo según la revista Forbes durante su participación en un foro en la Ciudad de México.

Tras la reciente cena, Trump describió la velada como “cena agradable con un hombre maravilloso”, según reportó el diario The Washington Post, quien cita un comunicado del presidente electo.

“Hasta el momento no hay una mesa de negociación para discutir el TLCAN con la próxima administración estadounidense”, confirmó Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte. “Mientras la elección de Trump ha presentado retos para México, el gobierno se mantiene cautelosamente optimista” acerca de los prospectos para la relación bilateral, reportó The Washington Post.

Como siempre, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se encuentra perdida en este nebuloso panorama para México. Realiza reuniones con funcionarios del gobierno de Obama, quienes ya están de salida, y con legisladores estadounidenses quienes están redefiniendo posturas frente al Trumpismo o paseando con dreamars, a quienes sólo brinda apoyo moral. Tal vez sea el ex secretario de Hacienda. Luis Videgaray, quien recomponga la política oficial del peñanietismo con el próximo presidente de Estados Unidos. Videgaray podría regresar al gabinete de Enrique Peña Nieto al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el titulo de “visionario” o como embajador de México en Washington, por su cuestionada capacidad de negociar asuntos bilaterales.

MÁS INFLACIÓN EN 2017

A partir de la liberación del mercado de gasolinas, el precio se disparará advierte Citibanamex, quien anticipó un incremento, a lo largo del año, de por lo menos 22.5 por ciento. Esto llevará a los consumidores a pagar entre 17.12 y 18.14 pesos por litro, si compran el tipo Magna o Premium. El efecto sobre la inflación será de casi un punto porcentual adicional al nivel esperado, que ya se ubica por arriba del limite de la banda fijada por el Banco de México.

Analistas de Citibanamex explican: el incremento esperado en el año se deriva de la fórmula con la cual determinan el precio; ésta incluye dos variables que se han movido al alza en los días recientes: el peso continúa con su depreciación y la cotización del petróleo ha subido en los mercados internacionales.

El 30 de marzo de 2017 en Sonora y Baja California comenzará la liberalización de los precios de las gasolinas. Habrá una apertura escalonada por estados en función de la competencia e infraestructura, establece el calendario de flexibilización de precios aprobado el martes por el pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La flexibilización se dará el 15 de junio del próximo año en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango. El 30 de octubre se contemplan los estados de Baja California Sur, Durango y Sinaloa. Para el 30 de noviembre seguirán Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y, finalmente, el 30 de diciembre del próximo año, seguirán Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Los precios ya no serán establecidos por la Secretaría de Hacienda sino responderán a condiciones de mercado. Las fechas establecidas por la CRE concuerdan con la temporada abierta de ductos y almacenamiento de Pemex Logística, la cual permitirá a terceros reservar capacidad para gasolina y diesel.

Las más de 10 mil 800 estaciones de servicio diseminadas en todo el territorio nacional se mantendrán como cajas recaudadoras del fisco debido a que el impuesto a las gasolinas y el diésel se ha convertido en una fuerte importante de recursos. En el periodo enero-octubre de este año el IEPS en gasolinas y diésel ascendió a 240 mil millones de pesos, con lo cual superó la meta planteada para todo el año, que era de 209 mil 386 millones de pesos.

RETO PARA AFANOSOS

En tanto los legisladores priistas y los verdes hacen camino para lograr aprobaciones unánimes a las iniciativas presentadas por el gobierno estatal: mayores impuestos, reemplacamiento, eliminación de un Fiscal con todo y determinación en favor de su nombramiento emitida por la Suprema Corte de Justicia, entre otras, los presidentes municipales presentan otro rostro en un intento de permanecer con un pie adentro y el otro afuera, tan lejano como para permitirles ambicionar estar en el Congreso federal en el menor tiempo posible, para el 2018, en septiembre. En este proceso participan tanto Remberto Estrada como Laura Fernández, ambos del Partido Verde, de la organización cuya pretensión en Quintana Roo es absorber y controlar al PRI.

Sabido es, los verdes han estado presentes en estas tierras desde el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz. Juan Ignacio García Zalvídea fue quien, con la exhibición hecha a través de un video de un acto de corrupción de Jorge Emilio Martínez, dio origen al término “chamaquear” utilizado por el entonces líder no moral de esa organización. Iniciaron el trabajo y a través de algunos personajes desconocidos y, por lo tanto, en esos momentos confiables lograron posiciones. A ninguno se le hizo, se le fabricó el camino como sucedió con el alcalde de Benito Juárez. De su primera aparición como regidor al cargo actual apenas si pasaron dos trienios. La de Laura Fernández fue una adopción debidamente pactada, solamente si se cambiaba de partido podían aceptar su candidatura en alianza. Ahora, son ellos, los verdes, fuera de nombres, quienes encabezan esta franja, la más rica y productiva del estado.

Ambos alcaldes publicitan cada una de sus acciones y procuran mantenerse lejos de los escándalos. Se abstienen de opinar sobre las acciones del gobernador, toman determinaciones, como es el caso de la eliminación de Aguakan en Puerto Morelos, para contar con el apoyo de quienes demandan la eliminación de la concesión otorgada a esa empresa, es decir, la voluntad fuera del terreno en el cual se gobierna. Remberto tiene en la mesa puesta la sugerencia de “adoptar” el inmueble de la Huayacán, pensado para albergar oficinas de hasta ocho dependencias estatales, y con esa posesión poder brindar un servicio completo a los cancunenses, agilizar los trámites de largas e incómodas filas en el palacio municipal actual. Puede lograr el objetivo con el respaldo de los diputados federales de su partido quienes prometieron hacer llegar los recursos necesarios para la realización de una excelente gestión del alcalde con el sello partidista por delante.

Hasta donde se sabe el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha solicitado ninguna reestructuración o renegociación de deuda, tampoco ha pedido dinero prestado a la Hacienda estatal como asegurara Juan Vergara: “todos los municipios se han acercado, sobre todo para los aguinaldos, donde todo mundo se deja pedir, ya sea 10, 8, o 5 millones de pesos, dependiendo del tamaño, desafortunadamente no tenemos todo”. Sobre Puerto Morelos mala señal será se inicie endeudado, por más necesidades que enfrente y las cuales, finalmente, si han aguantado tantos años, un tiempo más con sus recursos propios bien administrados pueden hacer, lograr la diferencia.

Por lo pronto a Remberto Estrada ya le autorizaron dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación la nada despreciable cantidad de 534 millones de pesos para ser destinados al Programa de Desarrollo Regional, por lo que deberá priorizar la realización de diversas obras, la mayoría de ellas dedicadas al deporte por lo que se espera sean muchas las voces en contra ante la necesidad de pavimentación, regulación de servicios públicos y otras a las cuales les dan los pobladores mayor importancia. Aunque habrá de analizarse si la construcción de domos y canchas es en realidad una parte sustancial en contra del pandillerismo y son fomento de juventudes más sanas.

Aunque pudieran verse desde lejos buenas relaciones e inclusive aportaciones mutuas, para el futuro lo cierto es que doña Laura mantendrá un pie adelante y don Remberto un partido atrás. Ya se verá, las gestiones apenas comenzarán la etapa del gran reto y éste no es, en ambos casos, lograr la reelección.

CUESTIÓN DE ENFOQUES

Una de las supuestas exigencias del gobernador Carlos Joaquín González a su secretario de Finanzas, Juan Vergara, se centra en transparentar los recursos gastados en su fiesta de cumpleaños, lo cual se ha concretado a la revelación de ser “recursos propios”, emanados de una cuantiosa fortuna lograda en estas tierras. A decir de quienes saben de costos, el precio por platillo en el hotel en donde se llevó a cabo la celebración es de no menos de mil 200 pesos por persona, lo cual no incluye el pago del salón ni las bebidas, de las cuales el descorche con descuento, es decir considerado como realizado en vinos y no en brandis, coñacs, rones, ginebra, vodka, etcétera, es de 500 pesos por botella en el caso de las cajas llevadas por los contratantes para realizar ahí el consumo. Las solicitadas en el lugar tienen un precio no menor a mil 500 pesos por botella del embriagante más económico.

Quienes apoyan estos gastos se han dado a la tarea de intentar desmentir el derroche visto por los cientos de invitados quienes, al parecer, no están conformes con estas demostraciones a la entrada de un gobierno pregonero de la austeridad y con las tasas impositivas dispuestas para su inmediata aplicación aún en contra de diversos sectores sociales. De nueva cuenta se intenta crucificar al emisario y no al provocador. Al conductor del noticiero matutino en el cual se mostraron imágenes del funcionario fiestero en plena entrevista con el gobernador, ya le fueron endilgados un buen número de calificativos, pero no se logró detener una ampliación de la información.

Como se recordará, el lunes anterior el entrevistador cuestionó la fiesta del funcionario; el gobernador sin hacer caso a la interrogante le dio entrada a su Plan de Austeridad, dio datos para luego señalar el festejo se realizó con dinero propio: “fue una fiesta absolutamente privada con recursos de él, propios de él, y bueno ahí están, he pedido que los haga, y que se hagan transparentes y así es como se ha hecho? Loret de Mola siguió: “¿Se la merece el Secretario por todo esto que dice?”, en franca y abierta referencia a la defensa hecha por el gobernador Carlos Joaquín González. De nueva cuenta y entrampado, se encaminó a manifestar “prefiero ver y trabajar con los responsables desde el gobierno hacia los resultados que el trabajo lleva y bueno, esta es una decisión personal del secretario con el uso de sus propios recursos, mientras sean transparentes y el trabajo sea…” El señalamiento hecho público ayer da la razón a quienes ven con gran desconfianza las acciones emprendidas por el actual gobierno. La interrogante advierte una corrupción superior a las denunciadas todavía bajo simples supuestos.

DE LOS PASILLOS

Mientras peritos realizan trabajos de investigación en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, éste fue resguardado por el Ejército y la Policía Estatal. Se tiene un registro de 31 personas fallecidas, 26 en el lugar de los hechos y 5 en hospitales. De ellos, 13 han sido reconocidos por su familiares y 18 están pendientes de identificación. Se tiene conocimiento de 12 personas no localizadas, de las cuales 5 son hombres y 7 mujeres. Hay contabilizadas 60 personas lesionadas, 47 permanecen en hospitalización, 9 han sido dadas de alta y 4 fueron atendidas en el lugar. Por tercera ocasión en 11 años, el mercado de cohetes explotó el martes, justo cuando abundaban clientes por la temporada navideña.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook.com/LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios