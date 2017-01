España lamenta retiro de página en español de la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero (AlMomentoMX).- La desaparición de la versión en español de la página web de la Casa Blanca malestar en España y en su gobierno, que busca reforzar la presencia de este idioma en los Estados Unidos.

“Lamentamos que se haya suprimido la versión española de esa página web, no nos parece una buena idea”, aseguró el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, quien afirmó que “en un país en el que hay 52 millones de personas que hablan el castellano o el español, no es una buena idea renunciar a un instrumento de comunicación”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, lamentó la noticia “ya que el conocimiento y uso de diferentes idiomas en una sociedad es algo que sirve para vertebrar a un país”.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció de internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)”, es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

El nuevo equipo en la Casa Blanca también ha cerrado las cuentas en español que el Gobierno tenía en las redes sociales y, por el momento, carece de un interlocutor directo para temas hispanos, como sí lo tuvo la administración Barack Obama.

“Esta decisión no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable de nuestro idioma en Estados Unidos y en el mundo entero”, aseguró Mendez de Vigo.

Durante la campaña, Trump arremetió contra su contrincante republicano Jeb Bush por hablar español en un mítin y prometió expulsar a los inmigrantes indocumentados del país y construir un muro en la frontera con México. Además, su gabinete es el primero de Estados Unidos sin ningún hispano en casi 30 años.

En tanto, el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, calificó este hecho de “negativo, muy significativo y una regresión importante”. No obstante, subrayó que “la presencia del español en Estados Unidos es imparable” y que “la lengua resiste con sus hablantes situaciones hostiles”.

Villanueva reconoció que la medida no le ha sorprendido, dadas las declaraciones de Trump en campaña, pero sí “la rapidez con que se ha tomado”. Destacó que la Constitución estadounidense no declara ninguna lengua como oficial.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, calificó la decisión de un “gesto simbólico”, pero “grave, porque Trump es el presidente de todos los estadunidenses y hay un 18% de la población que habla español y el 95% de ellos considera que es muy importante que ellos, sus hijos y sus nietos sigan hablando español”.

Según datos de la Oficina del Censo estadunidense de 2015, la población hispana asciende a los 56.6 millones y 40 millones de residentes en Estados Unidos hablan español en sus casas.

El Instituto Cervantes señala en su informe de 2015 que Estados Unidos ya es el segundo país después de México con más hispanohablantes, 52.9 millones (41.3 nativos y 11.6 con competencias limitadas).

