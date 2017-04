Lilia Arellano.

“Escoger un camino significa abandonar otros”: Paulo Coelho.

• EPN agarrado del cogote

• Yarrington impulsa mortal chuza electoral

• Conveniente extradición directa a los E.U.

• Crecen nervios en el gabinete presidencial

• TY, Veytia y Reyes, peligrosa información

• PRI perdería Edomex, Nayarit y Coahuila

• Campaña contra Delfina desde Los Pinos

• En Q. Roo disputan imperio de El Chapo

Ciudad de México, 11 de abril de 2017.-Todo parece indicar Tomás Yarrington será extraditado a Estados Unidos, no a México. Aunque el proceso podría tardar de uno a dos meses en función de la duración de los trámites burocráticos, esto ocasionará una chuza electoral en nuestro país en contra del PRI y sus aliados en las elecciones para gobernador en el estado de México, Coahuila y Nayarit, así como en las municipales de Veracruz. Ridícula resultó la intentona de adjudicarse la PGR reconocimientos en esta detención al aparecer en pantallas y fotografías el perfil de uno de los agentes estadounidenses enviados por el Departamento de Seguridad Interior de EU.

El caso del ex gobernador tamaulipeco se complica aún más al establecerse la posibilidad de nexos con Ndrangheta, organización criminal de la que se sabe en Italia tenía alianzas con el Cártel del Golfo, grupo para el cual trabajó el compadre de George Bush. La residencia de Yarrington en Paula, Calabria, ha permitido crezcan estas hipótesis, las cuales están siendo investigadas con el auxilio de los Estados Unidos. La postura adoptada por Raúl Cervantes y el gobierno de Enrique Peña Nieto, demuestra les interesa sobremanera quedarse con el detenido para impedir se exhiban las conexiones de éste con altos funcionarios de esta y anteriores administraciones federales, los nexos entre candidatos, financiamientos de campaña, “triunfos electorales” y predominio criminal en los nuevos gobiernos, sin importar sus siglas partidistas.

Será la Corte de Apelaciones de Florencia, quien decidirá sobre la extradición y ante ella se presentará el detenido este día. El Ministerio de Justica italiano mantiene la comunicación diplomática con los países solicitantes. Las autoridades italianas investigan a posibles cómplices de Yarrington. Las indagaciones comenzaron en febrero pasado, reveló Luigi Rinella, responsable en Roma de la sección especializada en narcóticos del Servicio Central Operativo (SCO) de la Policía. Buscan establecer desde cuando había llegado al país europeo, si personas locales favorecieron su estancia legal y si habría cometido delitos en territorio italiano. Sobre los tiempos de la extradición, Rinella explicó podría ampliarse hasta por más de uno o dos meses en función de la duración de los trámites burocráticos y recordó Italia tiene tratados en la materia tanto con Estados Unidos como con México.

El gobierno de EU participó directamente en la detención de Yarrington y le imputa cargos más graves a los formulados por México. Cuando dos estados reclaman al mismo detenido, se da preferencia al que “reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del estado requerido”, de acuerdo a la Convención Interamericana de Extradición y también la europea, como precisa Samuel González, experto en extradiciones. La acusación mexicana implica una pena mayor de 37 años. Los cargos en EU implican dos de ellos cadena perpetua y cinco más que sumarían 90 años de prisión. Y la regla de Máxima Eficacia en convenio de Naciones Unidas, destaca: “será el Estado mejor preparado para realizar justicia el que recibirá” al reclamado, Yarrington. Por eso es más probable que los italianos decidan la extradición del ex mandatario tamaulipeco a EU.

Existe otro punto a reflexionar por el escándalo despertado y con el cual puede venirse encima de los Republicanos un alud de cuestionamientos muy graves. El compadrazgo de Tomás Yarrington con George Bush hijo, tuvo lugar cuando el primero se desempeñaba como presidente municipal de Matamoros y el segundo gobernador de Texas. La fama de los Bush ha girado en torno a negocios con el petróleo, las armas y el narco. Hasta ahora no han logrado borrar en cualquier mención sobre sus actividades la sociedad sostenida durante varios años con Osama Bin Laden. Durante los años en los cuales el tamaulipeco estuvo perseguido se dijo con mucha insistencias que, además de contar con el respaldo del gobierno de México, mantenía el de los Estados Unidos y ni qué decir del estatal través del servicio de seguridad personal aprobado por Eugenio Hernández, El Geño.

El gobierno de Enrique Peña Nieto todavía no toca fondo, se hundirá aún más en el resto del sexenio y confirma la certeza de su relevo por un gobierno de izquierda, ante los chascos y horrores vividos en dos administraciones federales del PAN, la de Vicente Fox y la Felipe Calderón, quien sueña y pretende repetir en el poder a través de su esposa, Margarita Zavala. La captura de Tomás Yarrington complica el ya difícil panorama electoral del PRI, pues se suma al caso del oscuro ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, alías El diablo, actualmente procesado en la corte del distrito este de Nueva York, ubicada en el condado de Brooklyn, donde está acusado de conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de 2017.

Veytia se declaró inocente la semana pasada y su caso estará prácticamente congelado hasta junio. Una juez federal de Brooklyn fijó el 5 de ese mes como fecha para la próxima audiencia en su proceso. Es posible que durante este periodo el amigo de los Moreira pueda negociar con la Fiscalía para declararse culpable. A diferencia de las determinaciones en México, el vecino del norte busca decomisarle bienes por 250 millones de dólares, monto calculado sobre casos presentados causantes de graves daños provocados por el narco. También en franca divergencia, el dinero va directo a las arcas del Tesoro y no a las cuentas bancarias de los funcionarios.

Edgar Veytia Camberro era un hombre poderoso. Desde diciembre de 2013 lo señalan por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien consolidó sus operaciones en los estados del Bajío; domina parte del territorio colindante con el Océano Pacífico y del Golfo de México y extendió su poderío a la península de Yucatán. Esta organización criminal disputa diversas plazas al Cártel de Sinaloa y opera en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Antes de la captura de Edgar Veytia, el favorito para ganar la elección de gobernador en Nayarit ya era el panista Antonio Echevarría Jr. Tras el escándalo se espera aumente su ventaja sobre el priísta Manuel Humberto Cota Jiménez. El gobernador Roberto Sandoval Castañeda está obligado a explicar los nexos de su ex fiscal general con el crimen organizado y su propia relación con él. El desprestigio de su gobierno es irreversible.

A esta exhibición de lo que han sido y son funcionarios de primer nivel, incluso de quienes han tenido bajo su responsabilidad la procuración de justicia y el curso de las investigaciones, se agrega la entrega de Iván Reyes Arzate quien transitaba en una pista de tres carriles. En uno, como miembro del equipo de Genaro García Luna, como director general de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Federal. En otro, ingresaba a sus cuentas millones de dólares proporcionados por el cártel de los Beltrán Leyva a quienes protegía y en una tercera ocupación aparece la DEA.

Como se ha visto, a quienes les ha ido muy mal a partir de la gran red de protección extendida a El Chapo tanto por los priístas como con los panistas, ha sido a los Beltrán Leyva y a los Arellano. Sus antecesores, sus maestros han cumplido su condena y están en libertad… inclusive de volver al mismo negocio. De ahí y por toda la información recabada por Reyes Arzate, se presume la entrega en la Fiscalía de Chicago, obedece a buscar protección y no precisamente por arrepentimiento o considerando llevará una plácida existencia en alguna prisión estadounidense. EU le está brindando amparo porque de mucho va a servirle en esta cruzada de presión en contra del gobierno mexicano.

COAHUILA DIVIDIDO

En Coahuila, antes de la captura de Tomás Yarrrington, el electorado se encontraba dividido entre Miguel Ángel Riquelme, candidato a gobernador por la alianza encabezada por el PRI, y Guillermo Anaya, aspirante de la coalición liderada por el PAN. La administración del priísta Rubén Moreira está reprobada por la ciudadanía y el electorado, y la mayoría considera que las cosas se están saliendo de control. Nada ayuda a Rubén las andanzas de su hermano Humberto, quien busca una curul plurinominal en la siguiente legislatura local. El camino ya le fue allanado por el Pleno del Consejo del Instituto Electoral de Coahuila.

El año pasado, a mediados de enero, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, fue detenido en España, acusado por delitos de blanqueo y malversación, así como cohecho y organización criminal. De acuerdo a las acusaciones, como gobernador Moreira firmó acuerdos con documentos apócrifos con los cuales adquirió una deuda estatal de más de 35 mil 100 millones de pesos, dinero presuntamente utilizado para ganar 5 gubernaturas y financiar la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto. Esto último le salvó el pellejo. En noviembre de 2012, la PGR lo absolvió del endeudamiento “por no contar con las evidencias suficientes” para acusarlo formalmente. Durante esa época fue asesinado su hijo José Eduardo Moreira Rodríguez, presuntamente por una venganza del líder el cártel de Los Zetas.

Moreira se fue a España, “a estudiar”, se llevó a toda su familia, la cual vivía en una mansión dentro de una zona exclusiva de Barcelona, cuya renta se pagaba con fondos públicos. En junio de 2014, una corte del estado de Texas involucró a Moreira en operaciones de lavado de dinero a través del prestanombres Rolando González Treviño. Éste se declaró culpable e implico al ex gobernador. Según sus declaraciones, Moreira y otros altos funcionarios del estado de Coahuila, tomaron recursos públicos del erario y los transfirieron a González Treviño para invertirlos en la adquisición de estaciones de radio, por una cifra que asciende a 1 millón 846 mil 782 dólares.

Y en España también lo acusaron de varios delitos. La Audiencia Nacional Española corroboró que las empresas de Moreira: Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad, transfirieron en el 2013 cerca de 200 mil euros (alrededor de 3.5 millones de pesos), movimientos realizados desde Estados Unidos. Pero estas compañías no existen, son fantasmas, pero le dieron varios millones a ganar a todo un grupo de “asociados”. Moreira contó con la protección diplomática del gobierno de Enrique Peña Nieto y logró salir de prisión, luego de que el juez de la causa, Santiago Pedraz, acreditara la procedencia de 200 mil euros enviados al político. La investigación aún no concluye.

DESPRESTIGIO DE EPN PEGA A DEL MAZO

El único activo político de Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno del Estado de México, es el gobierno de Enrique Peña Nieto y los recursos federales desviados a su campaña. La administración de Eruviel Ávila se ha convertido en un lastre para el abanderado tricolor, sobre todo por el deterioro de la seguridad pública en territorio mexiquense, aunque también ha sido puesta al servicio del abanderado priísta por propia sobreviviencia política. De ahí que el desprestigio de EPN afecte directamente sus posibilidades de alcanzar un triunfo ya cuestionado desde el arranque de las campañas. Los efectos de las investigaciones y las declaraciones de Tomás Yarrington en las cortes estadounidenses afectarán aún más el ya deteriorado prestigio del actual inquilino de Los Pinos y, por supuesto, restarán votos, por muy comprados que éstos sean, al abanderado priísta.

El pasado debate televisivo en el autodenominado “canal de las estrellas” entre los aspirantes al gobierno mexiquense evidenció las carencias de Del Mazo, por lo cual habrá de prepararse mucho mejor, si quiere seguir en la pelea, para el primer debate oficial organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, el cual será el próximo 25 de abril a las 20:00 horas, y será moderado por Javier Solórzano. En este ejercicio participarán Delfina Gómez (Morena), Juan Zepeda (PRD), Alfredo del Mazo (coalición PRI-Panal-PVEM-PES); Josefina Vázquez Mota (PAN), y Óscar González (PT), así como los independientes María Teresa Castelll e Isidro Pastor. Será transmitido por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público en el Estado de México.

Sus asesores en manejo de medios de comunicación deberán trabajar horas extras la próxima quincena para imaginar respuestas creíbles ante los cuestionamientos de sus adversarios no sólo al gobierno de Eruviel Ávila, sino en torno a las conexiones de la campaña de Peña Nieto con Yarrington y… con Moreira; con la protección oficial a este último, y con las revelaciones que sin duda hará el ex mandatario tamaulipeco para alcanzar acuerdos económicos y un trato preferencial en EU; también sobre las conexiones del crimen organizado en el Estado de México y en el resto del país, las cuales en las últimas semanas no sólo se han confirmado, sino exhibido internacionalmente.

La corrupción de los gobiernos de Ávila y de Peña Nieto será sin duda un punto fundamental en ese debate. A la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, los empresarios mexiquenses reiteradamente le han solicitado acabar con la cultura del “moche”. Tanto Héctor Aguilera, líder de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, AC, como Arturo Beteta, presidente de la Coparmex Metropolitana, exigieron acabar con la corrupción. “Ese es un problema que conocemos cotidianamente y lamentablemente es una realidad”, destacó Beteta. Delfina Gómez aseguró a los empresarios mexiquenses, reunidos en el municipio de Tlalnepantla, una de sus principales propuestas de campaña es acabar con los moches exigidos a los empresarios. Además, adelantó la creación de un órgano especializado para impedir las extorsiones y el abuso de las autoridades. Añadió en su gestión se constituirá un observatorio ciudadano para impulsar la lucha anticorrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Delfina Gómez ha resentido ataques orquestados de las dirigencias del PRI y del PAN, las cuales sólo han logrado consolidar su ventaja en la intención del voto. Ya presentó una denuncia ante el INE en la cual denunció al priísta Enrique Ochoa y al panista Ricardo Anaya, y al ex presidente Felipe Calderón por considerar han ejercido violencia política de género en su contra. Exigió a las autoridades electorales cese la campaña de “discriminación y desprestigio” en su contra. Dicha campaña se ve coordinada: Calderón utilizó un mensaje de Twitter para reducir su persona a la figura de delfín; el líder nacional del PAN se refirió ella como ”títere” y encabeza toda una estrategia de desprestigio contra la ex alcaldesa de Texcoco; y el presidente del PRI aseguró que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el “titiritero” de la candidata. Se ven desesperados.

De entre los correos, llamadas y mensajes recibidos a raíz de las entrevistas a la candidata a gobernadora del Estado de México abanderada por Morena, sobresale uno en el cual se advierte: “todos los gobernantes que han nacido en la pobreza nos salen muy caros y ni siquiera responden, procuran el bien de quienes nacieron bajo el mismo manto”. Al respecto el finado Campechano, Oscar Pérez García, en sus intentos por defender a Abelardo Carrillo Zavala, surgido de entre la clase en debate por la sobrevivencia, argumentaba: “niña, no es que Abelardo sea más corrupto que los otros, lo que pasa es que como no tenía nada, lo que se roba se le nota mucho, a los anteriores gobernadores como ya traían fortunita agarraban sin levantar tanta admiración”.

Carrillo Zavala, cetemista, contaba con estudios de primaria y otro de contabilidad en una de tantas academias patito. Su desempeño diario estaba en la música, formando parte de un grupo guapachoso pocas veces contratado para fiestas familiares pero con gran éxito en los galerones de baile en Campeche y en puntos muy conocidos en la zona de tolerancia. De tal suerte que para la de malas de los campechanos no sólo tuvieron que soportar errores múltiples y contar con dos mandatarios estatales –propietarios del diario Tribuna dictaban casi la totalidad de instrucciones y daban todas las aprobaciones de obra. En el presente son la sombra de Alito- sino con la pena de tener un mandatario apodado “Adán”, debido a que, como muestra de su enriquecimiento fue comprando todas las casas ubicadas en una manzana. En fin, vistas ambas opiniones sobre quienes asumen al poder con un pasado de pobreza, lo exigible estriba en la moral, en la formación y muy probablemente en la educación.

En el Estado de México es cuestión de revisar cada currículo para tener información suficiente con el ánimo de llevar a cabo una adecuada selección, solo así puede pedirse respaldo para decisiones en momentos tan críticos como los presentes. El abanderado perredista Juan Zepeda, obtuvo en la UNAM su licenciatura en Derecho; tiene especialidad en Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Amparo; continúa estudiando doctorado en Derecho Parlamentario. En la Universidad Pedagógica Nacional, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, obtuvo la licenciatura en Educación Básica. Tiene maestrías en Pedagogía, Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas y, durante su permanencia en la Cámara de Diputados, cursó estudios en el Sistema de Información Legislativa.

Josefina Vázquez Mota estudió en la Universidad Iberoamericana la carrera de economista y no cuenta con ninguna maestría ni especialidad. Alfredo del Mazo IV candidato por una alianza en donde se reúnen 4 partidos encabezados por el PRI, estudió en el ITAM, Administración de Empresas. Hizo un posgrado en Harvard sobre Administración y Finanzas. El petista Oscar González Yañez se presenta como licenciado en Economía egresado de la UNAM. El independiente Isidro Pastor, estudió en la Universidad del Estado de México, Derecho. Teresa Castell salió del Conalep con el título de Contadora Fiscal.

Aunque nuestra Carta Magna y en general las Constituciones estatales no mencionen como requisito contar con un título profesional para acceder al cargo de Presidente de la República o gobernador o presidente municipal, lo ideal es que quienes van a tener esas responsabilidades cuenten con la preparación académica necesaria, suficiente. De otra forma se ha visto la desconfianza al funcionario después de escuchar un “ler” o la serie de incongruencias a partir de no haber leído ni siquiera tres libros.

ESTAMOS MAL… ESTAREMOS PEOR

Según se ha rumorado permanentemente en Cancún, en Playa del Carmen, Quintana Roo, los dueños “de la plaza” pertenecen al grupo lidereado por gente de El Chapo y entraron en conflicto con otras organizaciones pretensas de quedarse en el lugar. ¿Quién está a nivel autoridades detrás de estas bandas? Más temprano que tarde se sabrá aunque lo muy claro aparece a raíz de la recaptura de Joaquín Guzmán, al estar en entredicho quien es el o los herederos “oficiales” del imperio creado a través de décadas. La extradición vino a ponerle la cereza al pastel y ha configurado un panorama en donde hasta el otrora respetado Mayo Zambada es puesto a un lado.

Inclusive se habla de la exigencia de los del cártel Jalisco Nueva Generación, de quedarse con rutas y zonas de narcomenudeo importantes al sacar a la luz son los fundadores, los primeros en crear grupos para la realización de esta actividad, quienes se distinguieron por construir el primer puente entre las drogas producidas en Colombia y el gran cliente: los Estados Unidos. Ya con Caro Quintero y Don Neto libres, aparecen dispuestos a rearmar una organización superior a las ya vistas y sin pretensiones de incorporar en ella a los hijos de El Chapo o a su hermano. El centro de la discordia lo ubican en la persona de Dámaso López Nuñez, por cierto compadre de Guzmán Loera y compañero de prisión justamente en Puente Grande, el penal del cual Vicente Fox le permitió escapar.

Aseguran y ojalá sea sin razón, todavía tendremos tiempos peores.

DE LOS PASILLOS

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el ex presidente Felipe Calderón no sea investigado por, presuntamente, haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos durante su sexenio. En la actualidad, hay ex presidentes y funcionarios de varias partes del mundo a los que se les investiga por escándalos de corrupción relacionados con la referida trasnacional, destacó en un video compartido desde Veracruz. Acusó que Odebrecht no sólo recibió contratos, sino también créditos otorgados por el mismo gobierno mexicano. “Saben qué es lo peor, no sólo los sobornos, lo peor es la impunidad”, destacó el dos veces candidato presidencial…

Indagar las líneas de investigación existentes sobre la presunta relación del ex mandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura en el 2010, pidió el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca a la Procuraduría General de la República (PGR)… En redes sociales trascendió se habían girado 114 órdenes de aprehensión contra mandos y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado por su presunta implicación en la muerte del hermano del ex gobernador priísta, Egidio Torre Cantú… El vocero del gobierno estatal desmintió esta versión…

Interminable se presenta la cadena de mentiras. Resulta se generaron 2.7 millones de empleos en 4 años, lo ignorado es en donde, con cuales empresas, en qué áreas de un gobierno permanentemente en recorte. El mes pasado dicen registraron 140 mil 347 plazas, lo que pondría en entredicho a los trabajadores mexicanos… Los ciudadanos seguimos sin entender eso de los “puntos ciegos” y de la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Interior cuyo objetivo ya está plasmado en nuestra Carta Magna. Dicen es indispensable para poder actuar contra el crimen organizado, cuando esto depende de voluntad política y de reiniciar un camino por el cual no transite la corrupción. Todo lo demás, en términos legales, está debidamente impreso… Por vergüenzas no paramos y hasta la explotadora laboral más conocida en el mundo, Walmart, salió a desmarcarse de Eruviel Ávila ante la pretendida utilización electoral al anunciar la instalación de ese mercado por la tranquilidad y seguridad a los inversionistas brindada por su gobierno en el Estado de México.

