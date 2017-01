El entorno internacional, pobre excusa de los tolucos

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Desde hace muchos años el pueblo mexicano ha sido vacunado contra la enfermedad del progreso. Ha sido enajenado por una retórica vacía de mentecatos y palafreneros al servicio de intereses extra fronteras. Badulaques manipuladores de conciencias políticas que mantienen engañado al pueblo, mientras ellos saquean y depredan.

‎Desde que se tiene memoria, el discurso oficial y los argumentos “sólidos” de las burocracias partidistas de todo signo se han aferrado hasta la obsesión en sostener que las desgracias mexicanas deben su origen a los acontecimientos internacionales. Toda decisión fundamental de política pública es atribuida a los cambios en el escenario exterior. Véase si no el gasolinazo, que dizque para estar en condiciones de competitividad internacional.

Ninguna obedece al razonamiento elemental de proteger los intereses populares, fomentar el desarrollo en base a nuestras propias posibilidades, crecer de acuerdo a nuestra idiosincrasia, fomentar las palancas económicas que ofrece el mercado interno. No. Todo, venturas y desgracias han de venir de fuera. La retórica aldeana en toda su magnitud rastacuera.

Arengas, lemas, convocatorias y mitos extravagantes

Cualquier decisión que toman los gobiernitos provinciales que han “partido el bacalao” en este sufrido país, es atribuida a las amenazas externas o a las decisiones que se adoptan en otras latitudes, que fuerzan a “prevenirse de males mayores”, a salvar escollos de incapaces e ignorantes, que buscan inmediatamente la solución en arremeter contra la economía popular para resarcir o compensar sus errores y su falta de previsión política.

Nuestra historia política está atiborrada de un repertorio falaz y mentiroso de arengas, lemas, símbolos, convocatorias y mitos extravagantes sin escrúpulos ni fundamento, que ha sido utilizado como auténtica arma de destrucción masiva contra la memoria colectiva.

No sólo eso, porque también ha insultado elementales razonamientos e inteligencias populares, rebajado la moral pública de la población, hasta el grado de convertirla en simple comparsa de vaciedades retóricas, consignas insulsas y agresiones impunes.

Las causas verdaderas de nuestras desgracias

El autoritarismo rampante y los despotismos de todo tipo han sido el principal obstáculo para impedir que la gente no entienda –y menos reflexione– sobre el significado y las causas verdaderas de nuestra desgracia como una Nación avasallada y arrasada por los mismos badulaques y entreguistas que se autodefinen como salvadores.

La opinión pública se dejaba llevar plácidamente, de manera comodina, sobre algunos indicadores magnificados artificiosamente, que reflejaban cierta movilidad ascendente de las clases medias y supuestas filantropías gubernamentales propias de paranoicos…

… en función de sentimentalismos patrioteros, símbolos religiosos y mitos políticos que se inventaban para construir proyectos políticos de largo aliento, perpetuadores de verdaderas dinastías de mentecatos, alejadas de la necesidad apremiante y las carencias sin límite de la población, desastrada por mendaces y aprovechados.

Gasolinazo, “certezas de la Reforma Energética”: PRI

‎En contra, al pueblo lo infestaban sobre todo lo que nos recetaban desde las cúpulas para acrecentar cotidianamente nuestra desinformación y despolitización, asientos sobre los que se erigieron los monumentos a la corrupción, represión, intolerancia y pobreza. Un poco de estabilidad nos resignaba a ser pasivos defensores del orden.

‎Esta armazón denigrante ha formado parte de toda la parafernalia económica y del engaño de los intelecuales para apoyar promesas seductoras de teorías fracasadas sobre el neoliberalismo, el monetarismo, la desregulación, la globalización y hasta el apoyo a las economías belicistas.

‎Es el retintín de siempre. El mismo que ahora apoya el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para sostener que el aumento en los precios de los combustibles y la electricidad doméstica “es producto de las certezas que brinda a los mexicanos la reforma estructural energética”. ¡Que no mamen, please!

Baja captación fiscal, porque han destruido empresas

El ridículo verbal de estos lacayos, no tiene medida, ni pies y menos cabeza. Tienen la desvergüenza de afirmar que no es una decisión arbitraria, sino se ha tomado para defender al pueblo de las variaciones a la baja de los precios de los energéticos en el mercado internacional, pues ésta atenta contra el confort de la burocracia, contra el malgasto gubernamental, que se esmera en derrochar en favor de sus capas doradas de favoritos y protegidos.

Cuando todo el mundo sabe que la dificultad para resarcir los ingresos y el déficit gubernamental, se debe a la baja captación tributaria porque han paralizado la planta productiva y secado la economía a base de desvíos, robos y decisiones fiscales regresivas, que les han cerrado –afortunadamente– las puertas financieras internacionales para seguir acumulando deudas históricas externas sin ton ni son.

El entreguismo del peñato no es culpa del pueblo

‎La excesiva dependencia estructural de las decisiones del extranjero y el entreguismo a que han recurrido nuestros “salvadores”, de ninguna manera es culpa del pueblo, contra el que arremeten furiosos para poner a salvo sus bisnes y atracos burocráticos. Es producto de su incapacidad e ignorancia para ejercer el mando.

La gente no tiene por qué pagar sus platos rotos. Mucho menos, cuando no se establece una mínima plataforma de servicios públicos, de oferta de empleo, de capacitación para el trabajo, de defensa de salarios, de promoción de estímulos para la producción, de impulso a la cohesión del tejido social.

Cuando el discurso gubernamental no puede ir más allá de la represión a los derechos fundamentales, la falta de respeto a las soluciones dialogadas en convivencia pacífica, los mínimos recursos para enfrentar las adversidades que los mercachifles en el poder han provocado. Han creado un tinglado que forzosa y maquinadamente debe ser indefenso contra la penetración y el colonialismo extranjero.

Descalifican la oposición popular a su devastación

‎Pero eso sí: mandan a toda la jauría de sus paniaguados textoservidores y voceros a descalificar cualquier intento de movilización popular, cualquier valladar que opte por oponerse firmemente a su desenfrenada devastación de la economía, de la política y de la sociedad.

‎Si las mentes objetivas y lúcidas están observando que la rapiña de los partidos y sus arreglos tangenciales con otras franquicias no ofrecen solución posible a la desintegración nacional y proponen armar frentes opositores de amplio espectro bajo un programa común inteligente, de inmediato motejan la idea como “un sueño guajiro”.

Si alguien ofrece la salida a través de una nueva constitucionalidad que cobije programas sociales de largo alcance, respeto a las diferencias, a la diversidad e impulso a la universalidad y obligatoriedad de conquistas populares, lo descalifican de antemano, porque se sale de un guión macabro y depredador, debe ser calificado de insensato.

Si alguien propugna el incremento de los bajos salarios, insuficientes para cubrir las necesidades elementales de alimentación, educación y esparcimiento, lo tildan de fantasioso, sin reconocer que el político debe proponer lo imposible, para lograr lo necesario.

Con el discurso de los chacales estamos estancados

‎Igualdad de oportunidades, equidad de género, protección a las franjas vulnerables, fortalecimiento del mercado interno y del tejido social, justicia distributiva, transparencia administrativa, son vocablos que no alcanzan a entender. Su mentalidad reaccionaria no acepta obstáculos.

Todo debe obedecer al discurso de los chacales. Así no se va a llegar a ningún lado. En un país donde se piensa poco, nadie piensa‎ nada.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: ¿Maestro de todo y oficial de nada? ¿The Apprentice? ¿Qué es, a final de cuentas, Luis Videgaray? ¿Financiero, consejero áulico de Peñita? Ya confesó, al menos, que diplomático no es. Que va a aprender a ser titular de la SRE, justo en el momento en el que se necesita experiencia en el cargo. Con esa revelación, entonces, lo más probable es que Donald Trump le grite, como lo hacía en su show televisivo: “¡You’re fired!” + + + No obstante, como se lo adelanté aquí hace un par de semanas, desde la Cancillería, Videgaray será jefe de un mini, pero poderosísimo gabinete: SRE, SHCP, Economía… PRI. + + + Y en el capítulo mexicano de The Dead Men Walking, Virgilio Andrade se incorpora a la SRE, al Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¡Puro cartucho quemado!, ¿a poco no? + + + Ahora se sabe que Videgaray viajó con Trump de NYC a la CDMX cuando obligó a Peñita a recibirlo en Los Pinos. También que fue su personalísima escolta a bordo del helicóptero presidencial TPH01, del AICM a Los Pinos, lo mismo que, en esa nave, de regreso al hangar presidencial. + + + Hubo fiesta en la SRE por la salida de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ya que era insoportable su prepotencia y aislamiento. La sobrina de El Chupacabras, incluso El Innombrable mismo, no supieron “leer” que era un pato cojo desde que se enfrentó con Videgaray por el asunto Trump. Todavía el día anterior no creía su salida. Se la confirmaron la mañana del miércoles. Hizo, como es su costumbre, berrinche y chantaje dada su “especial” y “personalísima” relación con EPN. Qué le ofrecieron todo, inclusive Cultura, y que no aceptó pensando que entonces no se iría. + + + Sólo pocos asistentes al anuncio de la resucitación de Videgaray se percataron de que las hijas de la “renunciadita” Ruiz Massieu estuvieron presentes, como una forma grotesca de chantaje a EPN. Peñita fue a saludarlas y no se levantaron de sus sillas, hasta que su madre les hizo señas desde el estrado. Que mal gusto de todos y que desaseo tan inconveniente. Una de ellas inclusive vestía una sudadera vieja con gorro, como la que usan los vándalos para cubrirse la cabeza cuando cometen sus tropelías. Lo del miércoles fue una tropelía múltiple. + + + Y como la ex de Turismo y ex de la SRE no aceptó Cultura, llamaron a Maraki en el último momento, por lo que se presentó a Los Pinos vestida prácticamente con pijama o eso parecía al menos. No tenía idea de lo que estaba pasando. + + + El gasolinazo y sus consecuencias precipitaron las cosas. El anuncio estaba programado para el lunes 9. Para esa fecha, también, el regreso de EPN de sus vacaciones. + + + De último momento se informa que a la sobrina de Carlos y Raúl Salinas se le ofreció la embajada de México en España, así que ya no pondrá el puesto de guacamole y pasaportes falsos en la plaza de Santo Domingo, como muchos habíamos previsto.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Comentarios

Comentarios