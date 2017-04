Lilia Arellano.

“El carácter es lo que somos en la oscuridad”: Dwight Lyman Moody

• En México, miserables incautaciones

• Acapara EU las fortunas de narcotraficantes

• Remates de bienes y joyas, con cifras de risa

• Senador Kelly, peligro real para nuestro país

• Amistad y no sometimiento al vecino: AMLO

• Luis Videgaray, precampaña en tierra ajena

• Incrementa López Obrador ventaja electoral

• Violencia, ¿fuera de control en Quintana Roo?

Ciudad de México, 6 de abril de 2017.- Han transcurrido siete años dentro de los cuales quedaron fuera de acción más de una veintena de sujetos considerados como los capos más buscados. Incluso en ese periodo entró, salió y volvió a entrar a la cárcel Joaquín Guzmán Loera El Chapo, a quien la revista especializada en dar a conocer los nombres de quienes integran la lista publicable de los hombres más ricos del mundo ubicó entre los primeros 40 lugares. Como él, se ha dicho sobre los narcotraficantes, logran amasar fortunas gigantescas y, de lo visto en las series realizadas sobre la actividad y personajes conocidos mundialmente, la forma de guardar los billetes es en caletas, aunque según han revelado otras fuentes ahora invierten en diversas empresas e incluso, como es el caso del sinaloense, se encuentran registrados dentro de los Consejos de Administración de los bancos.

En esta actividad puede observarse un ejemplo muy claro de la cadena alimenticia, cuya característica es reveladora de cómo el ejemplar más grande se come al chico. Según se ha informado, en los Estados Unidos reclaman las fortunas de los narcos, incautan propiedades ubicadas en ese territorio y confiscan cuentas bancarias, acciones de empresas, etcétera. De tal suerte que en ese país son ganones de miles de millones de billetes verdes a través de tres rutas: una, la del narcomenudeo al quedarse en el lugar el producto de las ventas; dos, ganancias bancarias y provocadoras de cargas tributarias con el lavado del dinero, del generado por las dosis entregadas a cerca de 30 millones de consumidores de estupefacientes y, tres, con la aplicación, aseguramiento e imposición de multas y fianzas multimillonarias a cada sujeto.

Rematan en el tiempo, con los decomisos de las grandes fortunas. Y se tiene una cadena interminable de ganancias obtenidas a través de los tributos de quienes tienen a su cargo la defensa de los acusados; tienen entrada permanente de familiares quienes hacen grandes consumos durante sus estancias para estar cerca de los encarcelados, la cual contempla por lo menos estadías hasta conocer las sentencias. Todo lo relacionado con los capos es para los Estados Unidos un importante renglón económico. Lo reunido durante muchos años en los cuales exponen la vida y no solamente la propia sino la de la familia completa, están a salto de mata, proceden a la formación de una peligrosa cadena de complicidades con gobernantes y todo tipo de autoridades, se transforman en asesinos y en contraposición se convierten en fanáticos religiosos, termina en un bocado apetitoso para Gringolandia.

En México, el gobierno solamente contempla quedar bien con el vecino del Norte. Visto está lo poco importante que resulta la seguridad de los ciudadanos y el marcaje de una estrategia en la cual impidan sea del otro lado de la frontera en donde el paquete se entregue completo, sin significar en lo más mínimo la reducción en el consumo de drogas de los norteamericanos y mucho menos obtener la confiscación de los bienes mayores y de muchos de los millones obtenidos. Se tiene conocimiento de que en esos 7 años todo lo captado por el Estado mexicano asciende a la fabulosa cantidad de poco más 315 millones de devaluados pesos. Para imaginarnos con base a donde va a dar lo incautado a los narcos, en el 2010, cuando Felipe Calderón andaba buscando narcos junto con Genaro García Luna, llevaron a la subasta algunos bienes de los capos y la suma recaudada fue de 351 mil pesos, el decir, el equivalente al precio de una vivienda de interés popular, de las consideradas por el Infonavit para ser adquiridas con crédito.

Con Peña Nieto el escenario cambio y las ventas alcanzaron poco más de 25 millones, rebasados dos años después al recaudar cerca de 210 millones de pesos, siempre de pesos. Ahora bien, la cifra señalada como producto del remate del 2014 logró tanto incremento en relación a lo alcanzado al inicio de la administración del mexiquense debido a sacar el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes a remate la nave industrial ubicada en el boulevard Miguel Alemán 175 en Toluca, Estado de México, propiedad del famoso chino-mexicano Zhenli Ye Gon. Junto con el inmueble entregaron maquinaria y materias primas para la elaboración de sicotrópicos, a quien pago 181 millones 760 mil pesos.

Seguramente Ignacio Nacho Coronel, hizo un gran coraje, el berrinche de su vida al saber por cuanto remataron su lujosa residencia, la ubicada en Colinas de San Javier, fraccionamiento muy exclusivo construido, paradójicamente, por la familia de quien encabezara en tiempos de Carlos Salinas de Gortari la PGR. Le pusieron como precio 6 millones 100 mil pesos, es decir, medio millón de dólares según la paridad en el 2015. Por seis embarcaciones, algunos buques pesqueros y otros yates en los cuales presumen transportaba El Chapo cocaína obtuvieron 400 mil dólares, por todos, todos. Ahora que, los precios en los cuales vendieron 5 mil 17 automóviles, son de ganga, de oferta de las no posibles de desaprovechar. Por 3 mil 375 pesos se llevaron un auto BMW.

Relojes de lujo, de marca, de esos cuyo precio mínimo rebasa los 150 mil dólares, los entregaron por 350 mil pesos y, un ejemplo, es el Audemars Piguet de caballero en oro de 18 quilates cuyo peso alcanza 129.6 gramos. ¿Para qué sirve uno de nuestros devaluados pesos? Por lo pronto para adquirir un burro de planchar y recibir cambio al venderlo en 92 centavos. Por cuatro pesos enajenaron nueve piezas de bisutería entre las cuales resaltaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo visto también a remate. Costaron 27 mil pesos 91 pares de aretes de 10 quilates de oro. Y, a sabiendas del tipo de decoración existente en las mansiones de los capos a la hora de requisar se llevaron las cabezas disecadas de un caballo y dos toros; por ellas les dieron 5 mil pesos, eso sí, por cada una.

Las posturas se reciben en sobres cerrados y se llega a las subastas a través de internet. Aunque lo real muestra la existencia de una primera venta con cero ganancias y ésta se realiza a puerta cerrada e incluye solamente a personajes de la alta jerarquía. La morrallita se va a la nube y lo fuerte a los Estados Unidos. En México, los lamentos, el luto, los cadáveres y una que otra fosa clandestina con decenas o cientos de restos humanos.

URGE PONER LAS COSAS EN SU LUGAR

Para los intereses económicos, militares y geopolíticos de Estados Unidos no es buena la llegada de un presidente mexicano de izquierda, así lo sentenció el jueves el secretario de Seguridad Interna estadounidense, John Kelly, ante el Comité de Seguridad Interna del Senado de ese país. También aseguró no sería bueno “ni para México” –lo cual es muy cuestionable-, tras elogiar la cooperación de la administración de Enrique Peña Nieto con el gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca, el Pentágono, el Congreso estadounidense, y en general todo el aparato gubernamental de EU no están dispuestos a permitir “problemas” en su vecino del sur. Convenientemente han llevado a cabo priistas y panistas relaciones en las cuales hasta aquellas relacionadas con el narco les resultas benéficas.

La aclaración vino al caso tras destacarse que si los comicios mexicanos se realizaran hoy, según la inteligencia militar de ese país, el ganador sería el abanderado de la izquierda, es decir, Andrés Manuel López Obrador, lo cual coincide con todos los sondeos serios realizados en México y publicados en los principales medios de comunicación. La afirmación del poderoso ex jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de la aún primera potencia mundial, puede tener un efecto bumerang en territorio mexicano, dado el “sentimiento antiestadounidense” –resaltado también en esa audiencia-, el cual impulsaría la intención del voto a favor del líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esta intención inicial parecería ser el detonante de una campaña contra el tabasqueño, con el mensaje de que “es un peligro para Estados Unidos y para México”, es decir una reedición de una guerra sucia conocida por todos en la elección del 2006, cuando derrotó en las urnas a Felipe Calderón, quien se convirtió durante todo el periodo en un presidente espurio. A esa estrategia habrían de sumarse no sólo los grandes empresarios de México, sino sobre todo los poderosos grupos financieros, industriales y comerciales de Estados Unidos principalmente, pero también de otras naciones como España, Alemania, Gran Bretaña y Japón, operando en nuestro país y generando extraordinarias ganancias hacia sus matrices,

Todo este panorama parece favorecer a un personaje muy conocido en la política mexicana y placeado ampliamente en los círculos de poder de EU: Luis Videgaray, el actual canciller y ex secretario de Hacienda y Crédito Público en funciones de Vicepresidente plenipotenciario ante el gobierno de Donald Trump, con plenas facultades para signar cualquier acuerdo, secreto o público, a nombre de la administración peñanietista. Trump se ve decidido a influir terminantemente en la definición del candidato priísta a la Presidencia de la República en 2018 y Videgaray ha ocupado el tiempo trascurrido al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para promocionar su candidatura, no en México, sino en Washington.

El alto grado de injerencia militar estadounidense en territorio mexicano quedó de manifiesto en la audiencia sobre la seguridad fronteriza ante el Comité de Seguridad Interna del Senado de EU. El senador republicano John McCain preguntó sobre el nivel de cooperación del gobierno mexicano, y Kelly respondió: “estamos obteniendo un monto enorme de cooperación de los mexicanos”. Se ha gozado, destacó, de “una muy, muy buena relación de los mexicanos tanto sobre su frontera sur, donde el año pasado detuvieron a 160 mil inmigrantes ilegales de Centroamérica”. Quedó así “aprobado” el trabajo sucio de “cinturón de seguridad” del gobierno mexicano a la inmigración centroamericana hacia EU.

Ante cuestionamientos de otros senadores sobre los brotes de violencia en México, explicó que más allá de la relación entre las fuerzas militares, hay “números grandes” de oficiales de varias agencias del Departamento de Seguridad Interna desplegadas en México. Todas estas confirmaciones nunca han sido abordadas o explicadas ni por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la política interna del país, ni por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, o de Marina, Vidal Soberón, mucho menos por su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra engolosinado entregando obras a diestra y siniestra ante la cercanía de la elección al gobierno del Estado de México.

En cuanto a una de las principales promesas de campaña del entonces candidato Donald Trump, y compromiso gubernamental ya instalado en la Casa Blanca: el muro fronterizo, le bajo presión a las amenazas del magnate. Precisó no está contemplada una valla física a lo largo de toda la línea limítrofe. Los encargados de la seguridad en la frontera “saben exactamente dónde quieren muro y qué tan largo debe ser en su sector”. Aclaró que si no se puede tener un muro de costa a costa, se podrá poner “tecnología” para hacer lo mismo.

Ante la insistencia de la senadora demócrata Claire McCaskill, quien llegó a decir que en el Senado nadie cree que se vaya a construir el muro tal como lo ha expuesto el mandatario, admitió que una valla de cemento a lo largo de más de 3 mil kilómetros de frontera con México es irrealizable. Kelly señaló que las primeras ordenes migratorias del presidente Trump han servido de medida disuasoria para indocumentados. Según datos de la Patrulla Fronteriza, en marzo se registraron 17 mil detenciones de personas indocumentadas, un mínimo récord al haber realizado 58 mil 748 en diciembre el año próximo pasado.

URGE A VIDEGARAY RENEGOCIAR TLC

A Luis Videgaray le urge obtener la credencial de “renegociador” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para afianzar sus aspiraciones presidenciales, a pesar de que el “borrador” de Trump filtrado a medios de EU pretende cambios “modestos”. El canciller se reunió con Rex Tillerson, titular del Departamento de Estado de EU, para continuar el diálogo sobre el fenómeno migratorio. Este encuentro formó parte de una intensa agenda de promoción, perdón, de trabajo, en la cual se incluyó una participación en la Organización de Estados Americanos (OEA), al término de la cual el “marqués de Malinalco” ratificó que la administración de Peña Nieto enfrentará con ánimo constructivo y actitud abierta y propositiva la renegociación del NAFTA, “para que todos los países ganen”. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, Videgaray insistió en que “México está absolutamente abierto” a tener una revisión que modernice y actualice el TLCAN, el cual tiene más de 20 años de vigencia. Otra vez el cantinflesco dicho: a sus órdenes, jefe.

El servilismo a los intereses de EU en América Latina quedó patente tras su presentación ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en Washington, donde señaló “el gobierno mexicano observa con puntualidad la situación en Venezuela”. Hizo votos para que los propios venezolanos superen la actual coyuntura con apego a su institucionalidad.

AMISTAD Y COOPERACIÓN A EU, NO SOMETIMIENTO: AMLO

A través de Facebook, López Obrador expresó que su relación con Estados Unidos “será de amistad y cooperación, pero no de sometimiento. Somos un país libre y soberano”. Estableció: “debe quedar claro que no somos antiestadounidenses; ese pueblo merece nuestro respeto y ha tenido gobernantes ejemplares, como el presidente Roosevelt, muy diferente a quienes quieren resolver los problemas sociales con muros, persecución y el uso de la fuerza”.

Adelantó prepara un libro sobre su reciente gira por ocho ciudades estadounidenses, donde se reunió con connacionales, migrantes latinoamericanos, dirigentes sociales, comunicadores, empresarios y banqueros de aquel país. Y recordó: “Todavía tengo presente que uno de estos últimos en Nueva York, en una cena-reunión en la Sociedad de las Américas, hablando de la revisión del Tratado de Libre Comercio y de los tiempos más convenientes”. Al respecto sostuvo era preferible dichas negociaciones se hicieran después de la elección presidencial en nuestro país porque, Peña Nieto estaba muy debilitado, no tenía autoridad moral ni política y podría “vender a México a Estados Unidos”. Exista o no ese riesgo, “sea real o exagerado ese punto de vista, lo cierto es que el tema de las relaciones México-Estados Unidos también preocupa en el país vecino”, señaló López Obrador.

AUMENTA SU VENTAJA HACIA 2018

De acuerdo a la más reciente encuesta nacional en viviendas BGC-Excélsior, Andrés Manuel López Obrador se despega de sus posibles adversarios en cualquier escenario de competencia para la contienda presidencial. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya empató al PAN y al PRI en preferencias por partidos. Miguel Ángel Osorio Chong encabeza la carrera por la candidatura presidencial priísta. Margarita Zavala sigue al frente en las preferencias para candidato presidencial en el PAN. El PRI de Peña Nieto y Enrique Ochoa y el PAN de Calderón-Zavala y Ricardo Anaya descendieron en las preferencias efectivas por partidos para la elección presidencial del 2018 y fueron alcanzados por Morena. Los tres partidos se sitúan en 25%, según el modelo de votantes probables y solidez de intención de voto. El PRD de Alejandra Barrales y “los chuchos” se mantiene rezagado, en 10%, y el resto de la llamada chiquillada consiguen 15% en conjunto. A estas alturas, una cuarta parte de los electores no manifiesta una preferencia por partido para la elección presidencial, pero la mayoría de esos potenciales votantes sin preferencia definida desean haya un cambio de partido en el poder. Apenas 1 por ciento desea siga el PRI; 34% no tiene una opinión al respecto.

La fuerza de Morena crece con su líder, Andrés Manuel López Obrador, quien se despega ya en cualquier escenario respecto de sus eventuales rivales. El tabasqueño supera a todos cuando compite contra los principales aspirantes de cada partido. Atrás, lejos, la panista Margarita Zavala y el priísta Miguel Ángel Osorio Chonge se disputan el segundo lugar, al estar técnicamente empatados. Si en lugar del titular de la Segob compitieran Eruviel Ávila o José Narro por el PRI, recibirían menor respaldo y se caerían al tercer lugar. Más lejos aún se ve a Miguel Ángel Mancera, con la camiseta del PRD. En el PAN, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle no logran superar la tercera posición si cada uno de ellos contendiera por separado por el albiazul. Tanto AMLO como Osorio Chong los superarían fácilmente.

Si López Obrador logra aglutinar a la izquierda, el dirigente de Morena atrae a la mayoría de los eventuales votantes de Mancera y decididamente se separa más que en noviembre de la panista Zavala o de los priístas mejor situados, Osorio Chong o Eruviel Ávila. AMLO sigue siendo el único precandidato conocido por casi todos los electores (95%) y su imagen no es en promedio peor evaluada que la de los aspirantes punteros de otros partidos. Ningún aspirante independiente destaca sobre los demás. Jaime Rodríguez El Bronco, Pedro Ferriz de Con y Jorge Castañea reciben respaldo parecido. No resaltan.

VIOLENCIA, ¿FUERA DE CONTROL?

Los Cabos, Cancún, Mazatlán y Acapulco fueron reforzados con unos 2 mil 800 efectivos federales ante el inicio de Semana Santa. Estos destinos turísticos han sido azotados por la violencia. Fueron enviados 600 militares a Cancún y la Riviera Maya; 250 a Los Cabos; y 350 a Acapulco. A las acciones del Ejército se suman mil 300 agentes federales y 300 elementos de la Marina en esos destinos. Fuentes ministeriales señalan que Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, lo cárteles que se enfrentan son los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y escisiones de éstos.

En Cancún hay un nuevo cártel, de acuerdo a la información del titular de Segob, Osorio Chong, quien dijo tienen ubicados a los grupos delincuenciales culpables de cometer delitos de alto impacto en la ciudad. El funcionario prometió que en breve habrá detenciones. La pregunta sin responder durante la visita del responsable de la política interna a tierras quintanarroenses fue si la violencia está fuera de control del gobierno de Carlos Joaquín González. Aunque no se requirió de respuesta al quedar suficientemente clara la visión sobre los puntos referidos y quienes comandan los gobiernos: Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, BCS, se encuentran bajo banderas opositoras, por lo tanto y para congraciarse con el líder nacional priísta, reafirma sus expresiones: “en donde el mandato estatal está en manos opositoras la delincuencia ha crecido”. En Puerto Vallarta, Jalisco, lugar a donde se asegura han ido a parar quienes cancelas sus vacaciones en la Riviera Maya cuenta con gobernador y alcalde priísta y sobre Acapulco, con todo y carretera nueva, el temor y la inseguridad siguen reproduciéndose.

A Osorio Chong se le ha visto a la cabeza de reuniones de seguridad regionales en las cuales hace sus exposiciones frente a los gobernadores del área y, el resultado sigue siendo nulo. En Cancún, negó se militarice la plaza, sin embargo la llegada de uniformados demuestra lo contrario, independientemente de haber dado la razón a quienes hemos opinado y alertado con tiempo suficiente sobre el riesgo de caer en manos de los grupos criminales. Ante este supuesto respaldo, los ciudadanos cancunenses demuestran su desconfianza, la hacen patente al referir tendrán cuidado ahora no sólo de los delincuentes ya existentes sino de los uniformados al tiempo de señalar haber incrementado sus temores de seis o siete meses a la fecha.

En corto existía la disposición de cuadros dentro de las dirigencias locales de exponer al titular de gobernación la petición de investigar en el centro a quienes conforman el gabinete de Carlos Manuel Joaquín González. La percepción es no sólo de incapacidad para desempeñar el cargo asignado sino sobre sus antecedentes y relaciones con grupos delictivos. Pero, como no hubo ninguna certeza de recuperar la seguridad de manera permanente sino solamente se recibe una “aspirina” para el periodo vacacional, tal solicitud la harán en el mismísimo Palacio de Cobián y en breve.

Mientras tanto prevalece la incógnita sobre la aplicación y el uso que le dan tanto el alcalde de Benito Juárez, Cancún, Remberto Estrada como el gobernador quintanarroense a las palabras: paz y seguridad. Todo indica las confunden, Cancún y en general en el estado, la situación es de paz, no hay levantamientos, ni enfrentamientos entre civiles, ni siquiera se han llevado a cabo manifestaciones de protesta ante justificados abusos, determinaciones, ausencias; es clara la inexistencia de conflictos internos ya sea de palabra o con armas. Lo faltante es la seguridad y esta va ampliándose, ya no solamente es la relacionada con las personas y sus bienes, sino con el futuro, con la aplicación correcta de la ley, con la referencia a un gobierno estable y capaz. En fin, Osorio y Renato Sales no han obtenido resultados tranquilizantes y ¿se establecerá en Quintana Roo alguna diferencia?

DE LOS PASILLOS

Al responder a cuestionamientos de reporteros sobre la fortaleza de las finanzas públicas ante un cambio de gobierno, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, indicó: quien gane la Presidencia en 2018 no debe caer en la tentación de implementar programas que excedan gastos, como reponer subsidios. “Mantener finanzas sanas va a ser un trabajo ineludible para cualquier gobierno hacia delante. México no es un país que tenga mucho espacio para expansiones fiscales, porque tenemos una base tributaria baja y eso no da mucho lugar para aumentos desproporcionados en el gasto”. O sea ¿le quitarán a Maseca, a Grumma y a otros los que actualmente tienen asignados en perjuicio de millones de campesinos?…

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) opera con deficiencias; de 48 expedientes de asesinatos y agresiones a periodistas, sólo ha logrado tres sentencias condenatorias. Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, admitió en una reunión con diputados federales: en los años recientes “se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para periodistas”. El diputado del PAN, Exaltación González Ceceña, presentó una radiografía de las agresiones a periodistas en el país: desde la creación de la fiscalía, en 2010, se integraron 873 averiguaciones previas en el sistema penal tradicional, de las cuales quedan pendientes 107, mientras que desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio se han iniciado 121 carpetas, y ha tenido conocimiento inicial de 114 homicidios de comunicadores ocurridos desde 2000 hasta febrero pasado. Desde ese año, se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad y 48 por daño en propiedad ajena.

