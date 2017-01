En México, extras de cine, teatro y televisión padecen abuso laboral; necesario otorgarles certeza jurídica

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero (AlmomentoMX).- Ante el abuso laboral que padecen extras o figurantes del cine, teatro y televisión por parte de empresas contratantes, la secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, diputada Verónica Agundis Estrada (PAN), impulsa reformas a la Ley Federal de Trabajo, a fin de otorgarles certeza jurídica.

La legisladora por Guanajuato dijo que este personal no cuenta con ningún tipo de contrato, a pesar de que lo sujetan a altas jornadas de trabajo en instalaciones inadecuadas.

Es sometido a abuso laboral por parte de agencias y sindicatos, ocasionando “un gran problema para el gremio”, reiteró la también integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Ejemplo de esto, señaló, fue lo acontecido durante el rodaje en México de la reciente película de James Bond, en la cual “se pagaron 1.5 millones de pesos a mil 500 extras, quienes se vieron expuestos al frío y la lluvia durante largas jornadas de trabajo por sólo mil pesos diarios”.

Uno de los mayores reclamos, precisó, es que no cuentan con contratos que los protejan, y en caso de que exista un documento o similar, éste no especifica las condiciones laborales, horarios y salarios, aunado a que no tienen acceso al pago de horas extras.

Detalló que al no tener una figura jurídica que los respalde ante la ley, son contratados como trabajadores eventuales por medio de castings en agencias. Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor los excluye, pese a la continua explotación de su imagen.

La legisladora destacó que tan sólo en la Ciudad de México, entre 10 mil y 30 mil extras padecen de una situación laboral deplorable, “viven entre el anonimato y la fama al no ser considerados actores y ser etiquetados como prestadores de servicios profesionales independientes”.

Otra práctica recurrente, continuó, es que al iniciar un rodaje y tener que abandonar los sets o lugares de trabajo, no les proporcionan medios confiables de transporte, dejándolos a la deriva sin importar que las locaciones se encuentren en zonas lejanas, inseguras y de alto riesgo.

Por lo anterior, y partiendo del propósito de la Ley Federal de Trabajo, la cual rige las relaciones laborales comprendidas en el artículo 123 de la Constitución, respecto a conseguir un equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, la legisladora impulsa reformas a los artículos 304, 307, 308, 309 y 310 de la norma en mención.

Las modificaciones incorporarán el concepto de extras-figurantes a las disposiciones aplicables al capítulo XI, referente a actores y músicos, y obliga a los patrones a proporcionar espacios adecuados e higiénicos de trabajo.

En México, subrayó, los extras-figurantes de cine, televisión y teatro carecen de prestaciones sociales y de condiciones laborales equitativas, ya que trabajan por participación o tiempo determinado, clasificándolos como empleados eventuales; de ahí la necesidad de garantizar y proteger sus derechos, procurando igualdad de condiciones al incorporarlos en el marco normativo de la Ley Federal del Trabajo.

