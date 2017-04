En los primeros 100 días en la Casa Blanca, ¿cuántas promesas cumplió Trump?

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril (AlMomentoMx).- De las 38 promesas que hizo Donald Trump a los votantes para los primeros 100 días como presidente, que se cumplen el próximo 29 de abril, solo satisfizo 10, dejó de lado varias y otras no pudo cumplir.

El acuerdo comercial transpacífico pasó al olvido, se dio marcha atrás con muchas medidas relacionadas con el cambio climático y fueron anuladas varias regulaciones financieras de la era de Barack Obama.

También está la confirmación de un juez de la Corte Suprema, una tarea nada sencilla. Trump designó al conservador Neil Gorsuch como nuevo juez del Tribunal Supremo, el Senado aprobó el nombramiento, pero lo hizo por primera vez con un voto de mayoría simple ante el rechazo del Partido Demócrata.

Pero, ¿y el muro que quiere construir a lo largo de la frontera con México? ¿Las represalias anunciadas contra China por sus políticas comerciales? ¿En qué quedó el desmantelamiento del plan de salud de Obama, que Trump describió como algo “fácil”? ¿O el plan de infraestructura de 3 mil millones de dólares y los enormes recortes de impuestos?

Según un análisis de la Associated Press (AP), Trump llegó a la Casa Blanca con varias promesas ambiciosas, muchas de las cuales han quedado demoradas, si no han sido directamente descartadas.

De las 38 promesas específicas que hizo Trump para los primeros 100 días, satisfizo solo 10, la mayoría mediante decretos presidenciales que no requieren legislación, como el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de libre comercio negociado por Obama.

Algunas promesas las dejó de lado, otras no las pudo cumplir, a veces por la oposición desde adentro del Partido Republicano o por la intervención de jueces federales. De las 10 promesas que exigen acción legislativa, no solo no se ha cumplido ninguna sino que tampoco se han presentado proyectos de ley sobre esos temas.

“He hecho más que ningún otro presidente en los primeros 100 días”, declaró Trump en una reciente entrevista con AP; también dijo que los 100 días son una “barrera artificial”.

Destacó que su plan para los primeros 100 días es una obra en desarrollo, que se va a prolongar mucho más allá del sábado 29 de abril, su centésimo día en la Casa Blanca.

Algunas de las promesas de Trump eran obviamente exageraciones; la prueba: el líder chino recibió una cena fastuosa, con un “hermoso” pastel de chocolate en la mansión de Trump de Mar-a-Lago, no la “hamburguesa de McDonald’s y la sencilla tortilla que el magnate había anunciado.

Trump les debe a sus partidarios un muro en la frontera, por más que no sea más alto que la Gran Muralla china.

Toda una página de su manifiesto de los 100 días está dedicada a la legislación que impulsaría en sus primeros tres meses. Ninguna de esas iniciativas ha prosperado.

Otra página detalla 18 iniciativas ejecutivas que prometió emprender, muchas de ellas en el primer día. Cumplió con menos de una docena, generalmente mediante órdenes ejecutivas (decretos presidenciales), y la Casa Blanca se ufana de que fijará un récord de postguerra cuando firme más decretos esta semana.

Los esfuerzos para ofrecer cuidado de niños y licencias por maternidad pagadas, para reducir los costos de la educación y para invertir en barrios pobres han pasado al olvido a pesar de que los republicanos controlan también el Congreso.

El primer intento de Trump de desmantelar el plan de salud Obamacare tropezó con la oposición de muchos republicanos. Y el presupuesto para el muro fonterizo nunca llegó, el presidente tuvo que aplazar para septiembre su petición de recursos al Capitolio, ante las amenazas de los demócratas de no aprobar el presupuesto gubernamental y así suspender las operaciones del gobierno federal.

Por si fuera poco, antes de llegar al día 100, Trump registra la peor aprobación de un mandatario reciente (alrededor del 40%).

