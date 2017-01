En caso de alzas desmesuradas en las gasolinas, SHCP podrá imponer control de precio, fijar costo máximo y reducirlo hacia condiciones racionales de mercado

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero (AlmomentoMX).- Ante diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que en caso de que existan alzas desmesuradas en los precios de las gasolinas, en el marco de la flexibilización y creación de los mercados, existen los procedimientos legales respectivos.

Precisó que la Comisión Reguladora de Energía cuenta con disposiciones que obligan a las estaciones de servicio a presentar reportes diarios de precios y, en caso de detectar aumentos desmedidos que no correspondan a los costos internacionales de los combustibles, del suministro y de logística, pedirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirmar si existe abuso de mercado.

De ser el caso, se le comunicará a la Secretaría de Hacienda, la cual tiene facultades para imponer un control de precio, fijar un costo máximo y reducirlo hacia condiciones racionales de mercado, afirmó.

Por su parte, el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, informó que a partir del próximo lunes todas las gasolineras del país obligatoriamente deberán informar el precio del combustible que distribuyen, con lo cual se tendrá la posibilidad de detectar precios que no correspondan en esta etapa al máximo.

“Si alguna gasolinera está vendiendo por encima del máximo tenemos la posibilidad de trabajar junto con la Profeco y nosotros mismos también sancionar al que lo realice”, dijo.

Dio a conocer que se tiene un sistema de seguimiento de precios que ya está en operación y se empieza a recibir ya la información, “obligatoriamente lo van a hacer todas las gasolineras del país desde el lunes próximo. Y a partir de esa información tenemos la posibilidad de detectar precios que no correspondan”.

Más adelante, conforme se vaya avanzando en la liberación del precio de los combustibles, “lo que se va a permitir es que si nosotros detectamos que el cambio no es justificado, solicitar a la Secretaría de Hacienda establezca un precio máximo”.

Subrayó que la Ley de Ingresos “sí nos está dando buenas herramientas para dar esta protección al consumidor. Y más aún, estamos planeando sacar una aplicación, una APP para que por el propio teléfono se puedan hacer reportes de precios que no corresponden a lo que está informado a la propia CRE. Se podrá tomar la fotografía y mandar inmediatamente el reporte y eso va a empoderar al consumidor”.

Estimó que más allá de las autoridades y de las acciones que se puedan tomar, la competencia es un elemento de disciplina fundamental. Poder tener diversas gasolineras compitiendo una contra la otra y ofreciendo mejores servicios, permitirá a los consumidores abandonar a quien no da el servicio adecuado, al que no da litros de a litro, al que no establece la calidad ni la cantidad adecuada.

En su intervención, mencionó que el precio de la gasolina es diferente en la Ciudad de México porque la calidad de los combustibles es diferente a la de otras regiones; eso implica un ajuste que tiene que ser pagado porque hay un mayor costo, ya que se prohibió el etanol. Además, cada terminal de almacenamiento de la capital del país tiene, por la distancia que está de las gasolineras que abastece, un distinto costo logístico.

