“El que tenga coche, que lo mantenga”: Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero (AlMomentoMX).- La actriz y diputada priista, Crmen Salinas, está de acuerdo y apoya al gobierno mexicano con las alzas de los precios de la gasolina.

“Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”, dijo.

Aunque Salinas indica que era necesario esta alza al combustible, señaló que es mejor quitar el subsidio a la gasolina y darlo en comida a la gente que menos tiene.

“Son leyes que tiene que imponer el gobierno porque toda la vida ha subsidiado la gasolina y prefiero que subsidien la comida para la gente pobre, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”, expresó la legisladora.

Carmen Salinas también habló sobre los saqueos que han tenido lugar en varias entidades de México por el alza en el precio de la gasolina.

“A la gente que con trabajos pone un negocio van y se lo saquean y se llevan todo”, dijo.

AM.MX/dsc

