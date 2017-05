El país no necesita ninguna constituyente: Gerardo Blyde

CARACAS, VENEZUELA, 2 de mayo (AlmomentoMX).- El abogado y alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, manifestó durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio que el Gobierno buscará con esta convocatoria quitarle las competencias a la Asamblea Nacional con la excusa de la “consitucionalización” de las misiones.

“El país no necesita ninguna constituyente, el país lo que necesita es que el gobierno y las instituciones retornen al orden constitucional”, dijo y agregó que se debe manejar “con muchísimo cuidado esta jugada política porque esta no es una jugada constitucional y puede fortalecer aún más el clima político tan agrio que vivimos los venezolanos”.

Por su parte, el consultor jurídico del Parlamento, Jesús María Casal, dijo que según la propuesta de Maduro “se rompería la soberanía popular que es indivisible” dado que la convocatoria es sectorializada pues participarían los miembros de las llamadas organizaciones populares.

A juicio del experto en derecho constitucional, esta es una “huida hacia adelante para tratar de escapar de procesos electorales que están pendientes”, como las elecciones de gobernadores y alcaldes.

“Es como una especia de constituyente para construir un país paralelo con una porción minoritaria del electorado”, sumó.

Maduro en la “perpetuidad”

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que el Gobierno lo que anuncio fue la derogación de la Constitución Nacional y calificó la propuesta como “fraudulenta” pues según el artículo 147 de la Carta Magna con una

Por otra parte, el periodista especializado en la fuente política, Eugenio Martínez, coincidió con la opinión de Casal al considerar que el Gobierno busca “asaltar el poder” evitando las elecciones de gobernadores y presidenciales.

“Cualquier elección que se haga en Venezuela (con voto secreto) será una derrota para el chavismo, por eso convocan una votación que pueden ganar”, dijo.

Martínez agregó que basándose en la propuesta de Maduro de elegir a 500 integrantes de la Constituyente, el dignatario busca establecerse en el poder más allá del 2018.

Le puede interesar: Rector Luis Emilio Rondón: Constituyente “Popular” no puede desatender principios básicos del voto

El politólogo Nicmer Evans, miembro del partido Marea Socialista y crítico a Maduro, afirmó con esta Constituyente “se suspende todo el Estado de Derecho (…) y se inicia un periodo dictatorial, es la muerte de la Constitución promovida por Chávez”.

Dijo que Maduro debe enviar al Poder Electoral las bases con las que serán escogidos los asambleístas, pero adelantó que tendrán fuerte presencia estructuras comunales donde el Gobierno tiene enorme influencia.

“No será una Constituyente de partidos políticos ni de élites sino una Constituyente obrera, comunal, campesina”, explicó.

Según la ley, ninguno de los poderes del Estado podrá impedir las decisiones de la “Asamblea Constituyente popular” una vez instalada.

Este martes la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela envió una alerta internacional para explicar al mundo la gravedad de la “Asamblea Nacional Constituyente Comunal” convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro lo cual se considera como “fraudulenta y un Golpe de Estado continuado”.

La comunicación emitida en inglés y español y firmada por el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, diputado Luis Florido, resalta las “ las pretensiones del régimen tiránico y forajido de Nicolás Maduro Moros, quien en la marcha-concentración del oficialismo en la Av. Bolívar del centro de Caracas, anunció la convocatoria a una “Asamblea Constituyente Comunal”, con la intención de derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y hacer un texto constitucional ajustado a su medida, a los nuevos tiempos de la revolución, y con ello definitivamente perpetuarse en el poder”.

El texto hace énfasis en que “Maduro pretende convocar una Asamblea Popular Constituyente Originaria tratando de manipular el espíritu, propósito y razón de lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro pretende llamar a una Asamblea Constituyente Popular sin convocar al pueblo venezolano todo, lo cual lo convierte en un proceso derivado que secuestra la iniciativa de manos del ciudadano a sus manos como “supremo tirano e intérprete del pueblo”, que le transferirá el poder a Sindicatos, a Indígenas y a Comunas, para imponer lo que es el Estado Socialista Comunal (que por cierto ya fue rechazado en el Referendo para la Reforma Constitucional de 2007) pero que sigue establecido en el Programa de la Patria como legado y testamento de Hugo Chávez, como demostración de la Paraconstitucionalidad que reina en nuestra nación”.

La comunicación enviada a embajadas, parlamentos, gobiernos del mundo y organismos internacionales deja claro que es “otra de las grandes farsas que están detrás de esta propuesta, que no es otra cosa que una nueva estafa al pueblo venezolano, es que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, deben primero que nada aprobarse las llamadas “Bases Comiciales” para la escogencia de los Constituyentes, cosa que debe ser por voto universal, directo y secreto por principio superior de toda Democracia. Tomando como precedente la coyuntura de 1998-1999, dichas reglas de escogencia fueron caracterizadas por la proporcionalidad respecto al Registro Electoral tanto nacional como estadal, y además que los candidatos serían escogidos por vía uninominal. Con la propuesta de Maduro hoy, se da la espalda a este precedente y pretende construir una Constituyente de “Segundo Grado por sectores” que elijan voceros –tomando en cuenta la mecánica de las “Comunas”- lo cual es por demás excluyente-, y se asemeja al modelo de los “Soviets” de la extinta URSS, para mantener el control político de la mayoría de esa Asamblea, haciéndose un traje a la medida para la continuación de la revolución, ahora con un tirano supremo consolidado: Nicolás Maduro. En ese sentido, es menester hacer referencia a que el poder originario, por su propia esencia, no es, ni puede ser, restrictivo. El depositario del poder originario es el pueblo de Venezuela y no un sector, a saber, las comunas”.

La alerta dirigida a la comunidad internacional también destaca que “es absolutamente antidemocrático y absurdo desde el punto de vista de la doctrina clásica del derecho constitucional y la teoría del Estado, el proyecto constituyente que plantea Maduro. Asamblea Nacional Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración Además, cabe mencionar que hay doctrinas de la Corte Suprema de Justicia del año 1999, que no admite que las bases comiciales sean delineadas por el Jefe del Estado. Ellas deben ser aprobadas de manera refrendaría y por todo el pueblo de Venezuela. Por esa razón, el proceso actualmente en cuestión es anómalo, inconstitucional, antidemocrático y perverso. Sumado lo previamente expuesto, a que resulta inaudito que se abrogue la iniciativa constituyente un presidente deslegitimado en su ejercicio y, por tanto, mal puede éste hablar en nombre del poder originario, cuyo titular, es decir, el pueblo de Venezuela, siendo que el último le rechaza en más de un 80%.).

Finalmente de la Comisión de Política Exterior de la AN “llama la atención de la Sociedad Internacional, ya que con esta Asamblea Constituyente Popular, lo que se busca es consolidar el Golpe de Estado Continuado que diera el Tribunal Supremo de Justicia, para que a través del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy vigente, pero que se pretende dejar sin efecto, “ni el Presidente o Presidenta de la República ni los poderes constituidos podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. De esta manera se podría producir la disolución de los Poderes Públicos, específicamente de la Asamblea Nacional, que fuera escogida por voto universal, directo y secreto en diciembre de 2015, y que es de las pocas reservas morales que aún luchan por la República, la Democracia y la Libertad de Venezuela. Solicitamos por ende con grado de urgencia que el mundo, en una sola voz, repudie esta nueva acción el gobierno tiránico y forajido de Maduro y se ejerzan todas las acciones de los Organismos internacionales en contra de un régimen violador del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. En Caracas-Venezuela”.

AM.MX/fm

The post El país no necesita ninguna constituyente: Gerardo Blyde appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios