El Ejército ha sido difamado y ofendido: Sedena

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo (AlmomentoMX).- En relación a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de que el Ejército es responsable de la violación de Derechos Humanos, el director de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán Benítez, señaló sin dar nombres, que quien ha hecho públicas las acusaciones a través de medios de comunicación, genera una percepción equivocada de la realidad.

Dijo que se ha especulado sobre la responsabilidad de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, “sin que se cuente con elementos de convicción que así lo demuestren”.

El general José Carlos Beltrán Benítez, indicó que ha habido actores sociales, que han difamado, denostado esas acciones de manera contrastante a lo que se ha desarrolla, a lo que tienen las fuerzas armadas, lo cual preocupa que esos aspectos generen dudas ante el pueblo de México.

Recalcó que rinden cuentas y aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); subrayó que en la Sedena buscan expresar una verdad.

Ante las críticas aseguró que no están lastimados, están preocupados de que no se distorsione la realidad.

“Sí hay elementos que acusen a miembros de las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos, que los denuncien porque no los toleramos, no somos cómplices y no encubrimos, que se investigue y sancione”.

El general Beltrán Benítez dijo que el Ejército ha dado muestras de tolerancia y prudencia ante las agresiones físicas, pero también ante las “injurias y ofensas provocadoras”.

Ayer, en un mensaje ante los periodistas, el director de Derechos Humanos de la Sedena, señaló: “Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, sobre hechos investigados, no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis”.

En la actual administración, recordó el general Beltrán Benítez, se han impartido 201 cursos, 508 conferencias, 6 mil 746 pláticas y 127 videoconferencias, en los que se ha capacitado a un millón 195 mil 931 efectivos, es decir, que todos los soldados han participado en más de uno de estos eventos.

En lo que corresponde al caso de Iguala, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, explicó que hubo una participación ajena, directamente en la desaparición de los jóvenes, “que lo lamentamos, y estamos indignados por este hecho. Las fuerzas armadas, sí tuvieron en ciertos puntos algunos contactos, cuando ya habían pasado estos eventos, eso queda debidamente registrada en las investigaciones de la Procuraduría General de la República lo ha hecho”.

Precisó que han atendido a los requerimientos del Ministerio Público Federal, en donde más de 20 militares han ido más de cuatro veces, han dado más de 40 declaraciones ante el Ministerio Público sobre esos hechos; se han entregado los materiales que pudieron haber tenido, los cuales forman para de la investigación.

Reiteró que han colaborado como en todos los casos, con datos que tuvo personal militar, cuando sucedieron; aunque aclaró que no hubo una participación activa.

Subrayó que los padres de los normalistas desaparecidos, en su momento acudieron al cuartel, días después de los hechos, incluso días después regresaron pidiendo el apoyo para que se les ayudara a localizarlos.

AM.MX/fm

The post El Ejército ha sido difamado y ofendido: Sedena appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios