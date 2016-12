El Chapecoense comparte Copa Sudamericana con el Atlético Nacional

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre (AlMomentoMX).- El presidente del Chapecoense, Plinio David De Nes Filho, recibió el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana otorgado al conjunto brasileño que perdió a 19 miembros de su plantilla, directiva y cuerpo técnico en un accidente aéreo en Colombia.

De Nes Filho pidió que el trofeo de campeón pudiera “ser dividido” para compartirlo con el Atlético Nacional, e invitó al Daniel Jiménez, representante del club cafetero, a subir al escenario y levantar el premio juntos de nuevo.

“Esta noche me gustaría agradecer a todos, todas las naciones, pero me permito de una forma muy especial y cariñosa y agradecido en nombre de nuestro club, de nuestra ciudad, me gustaría de dividir el trofeo con Atlético Nacional, por su gesto”, dijo.

Tras el accidente, el conjunto colombiano pidió a la Conmebol que premiara al equipo brasileño como campeón de la Sudamericana, cuyo partido de ida iba a jugar en Medellín cuando sufrieron el siniestro.

Durante la premiación, De Nes Filho colocó a Jiménez una bufanda del Chapecoense y se fundieron en un largo abrazo bajo los aplausos continuados de los presentes.

De Nes Filho recibió la copa durante el sorteo de la Copa Libertadores 2017 celebrado en Luque, en el Gran Asunción, de manos del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien destacó al inicio de la gala que es “una noche de sentimientos encontrados”.

Domínguez indicó que pese a que el fútbol es habitualmente rivalidad, la tragedia aérea de Colombia -en la que murieron 71 personas- sirvió para demostrar que también es “una fuerza integradora, nos acerca nos une y nos entrega paz, y nos da lo mejor de nosotros”.

Además, el club brasileño participará por primera ocasión en la Copa Libertadores enfrentando el año próximo a Nacional de Uruguay, Lanús de Argentina y Zulia de Venezuela, de acuerdo con los resultados del sorteo.

