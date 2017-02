Edificios de gran altura en México carecen de adecuados sistemas para el combate de incendios

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero (AlmomentoMX).- La mayoría de los edificios de gran altura en México, de más de 23 metros o 10 pisos, carecen de adecuados sistemas de combate contra incendios y son un peligro para quienes los habitan o laboran en ellos, informó el experto en el tema, Ingeniero Iván Hernández Bravo, Director de Tyco Fire Products para México y Centroamérica.

Agregó que nuestro país adolece de una regulación adecuada y por lo tanto construcciones de este tipo no están obligadas, como en otras naciones, a contar con medidas de prevención para evitar accidentes provocados por el fuego.

Más de la mitad de estos edificios, dijo Hernández Bravo, no cuentan con ellas, porque sus propietarios no están obligados a instalarlos por las leyes mexicanas, a diferencia de otros países en donde es necesario disponer de rociadores automáticos y suministros de agua adecuados, recuperación de ascensores, uso de protección contra incendios pasiva y resistencia de fuego y sus componentes, así como sistemas de control de humo. En suma, no llevan a cabo una planificación previa al incendio.

Dicha planificación debe tomar en cuenta características como tiempos de evacuación, los cuales son mayores en tanto aumenta la altura del edificio; el cuerpo de bomberos no tiene alcance a todos los niveles de un edificio desde su exterior, las escaleras telescópicas sólo alcanzan alturas de 12 metros (cuatro o cinco pisos, máximo). Falta también un adecuado suministro de agua.

El Director de Tyco Fire Products para México y Centroamérica señala que aunque existen normativas que se pueden aplicar en México, que regulan la protección contra incendios para grandes edificaciones, estas no son de carácter obligatorio, es por ello que hay que insistir en la importancia de proteger estos inmuebles, primeramente para salvaguardar la integridad de las personas y en segundo término, a las instalaciones. Se sugiere también clasificar los edificios en dos grupos:

Primero, las construcciones viejas, que en su mayoría no cuentan con protección alguna contra incendios, aunque cabe resaltar que aunque tienen más años de antigüedad, su construcción los beneficia, ya que están hechos con paredes de ladrillo y concreto.

Segundo, edificios nuevos, los cuales están hechos con materiales diferentes y algunos están protegidos debidamente con sistemas de protección contra incendios.

Los riesgos para quienes habitan o utilizan edificios altos se incrementan notablemente cuando son de ocupación mixta, es decir, casa habitación y oficina o comercios.

Para evitar una catástrofe de grandes proporciones, en este tipo de edificaciones, Tyco Fire Products para México y Centroamérica insistió en el uso de sistemas de prevención y combate de incendios.

Además, hay que tomar en cuenta que existen cuatro características principales de un sistema de protección contra incendios bien diseñado para un edificio de gran altura.

Estas son:

Resistencia. Los materiales que se utilicen en la construcción deben ser los adecuados para evitar los incendios y su propagación.

Supresión. Los sistemas de aspersión son críticos para limitar el crecimiento y la propagación de incendios en edificios de gran altura. Los sistemas de rociadores son efectivos si están diseñados e instalados apropiadamente y cuentan con su debido mantenimiento. En este punto es importante también destacar un buen suministro de agua y la instalación de bombas contra incendios con un adecuado control de presión.

Alarma. Su propósito es alertar el inicio de un incendio tanto a inquilinos como al personal de respuesta a emergencias fuera del edificio. Los beneficios de un buen sistema de alarmas proporciona al usuario confiabilidad, supervivencia, comunicación de voz, notificación visual y masiva.

Control de humo. Debe haber un adecuado sistema de control y dispersor de humo.

