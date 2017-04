GUATEMALA, 19 de abril (AlmomentoMX).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho y no aceptó la extradición por el momento, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición para que la analicen sus abogados.

“En este momento no puedo allanarme sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea analizada por mis abogados. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que hasta que llegue y sea evaluada por mi defensor, y pueda determinar (…) Me reservo este derecho”, dijo en la audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala.

Un convoy fuertemente armado trasladó al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa del penal de Matamoros hacia la torre de Tribunales donde compareció. Se espera que la audiencia donde el ex mandatario será informado de los cargos en su contra.

El ex mandatario será fichado a la vista de todos, incluso habrá momentos para hacerle preguntas si es que quiere contestar. Después lo llevarán a una celda, donde suelen estar pandilleros, para después ser ingresado al piso 11 donde se encuentra el Tribunal que seguirá su caso.

Pablo Campuzano de la Mora, abogado mexicano, llegó a la audiencia como defensor de Javier Duarte.

Por más de 30 minutos, el fiscal dio lectura a propiedades, yates y recursos de procedencia ilícita de la red de corrupción que tejió Javier Duarte en Veracruz.

La audiencia entró en receso para que Javier Duarte decida si será extraditado a México de manera voluntaria o esperará a una segunda audiencia que aplace su extradición. Los abogados del exgobernador solicitaron el receso.

AM.MX/fm

The post Duarte no acepta la extradición voluntaria appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios