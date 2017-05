La violencia se recrudece en cuando menos la mitad de las entidades federativas del país y mientras Enrique Peña Nieto responde con una exigencia a los gobernadores para que asuman su responsabilidad, en muchos lugares preguntan ¿dónde está Osorio Chong?

Al súper secretario de Gobernación lo buscan lo mismo en Chihuahua que en Guanajuato o en Puebla y hasta en su misma tierra Hidalgo, en donde los grupos delincuenciales tienen azorada a la población de esos lugares, sin que esta ahora, se vean resultados de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno.

Guerrero y Tamaulipas dos entidades en donde Osorio Chong ha estado en varias ocasiones para anunciar una estrategia en contra de la violencia, viven momentos difíciles y en casos como Reynosa, las autoridades municipales lo único que hacen es decirle a la población que no salga de su casas, qué pena.

La delincuencia organizada le tiene tomada la medida a los gobiernos, en sus tres niveles, no respetan al ejército, tampoco a la marina y mucho menos a las policías locales, que en muchos estados cambiaron de nombre, pero no en resultados. Aquí en la Ciudad de México los asaltos están a la orden del día, el robo a autos crece y las visitas de los amantes de lo ajeno a los domicilios no cesan.

¿Dónde está el resultado de las estrategias, señor secretario? La violencia está peor que cuando nos gobernaron los panistas Fox y Calderón, los índices de criminalidad llegan a niveles alarmantes como lo reconoció el presidente Enrique Peña Nieto. Ayer mismo un comando armado irrumpe en las oficinas del PRI en Nezahualcóyotl y asesina a tres policías, ¿qué pasa?

Mientras tanto en las campañas políticas de las gubernaturas que están en disputa seguimos escuchando promesas de reestructuración y depuración de las policías como si con eso fueran espantar a los delincuentes.

*****

El embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet convertido en vocero de Andrés Manuel López Obrador, nos informa, vía Facebook, que los Tigres del Norte, el popular grupo de la sultana del norte, produjo una canción dedicada a AMLO y además llama al cambio. Sin duda una buena promoción para el tabasqueño…Mientras que Miguel Ángel Mancera anda feliz porque con su cargo como presidente de la Conago, tiene plataforma de lanzamiento para su candidatura presidencial, por los rumbos de Santa Fe los maleantes hacen de las suyas con los automovilistas que se atoran en el tráfico…Balconean a Alfredo del Mazo quien obtuvo una beca del Conacyt para estudiar en Harvard, teniendo recursos para pagar los cursos que realizó, gandalla es lo menos que le dicen al candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México…Quien ya tiene periódico para promover su candidatura o la de algunos de sus cuates es Luis Videgaray…Mientras que en Guatemala, el ex –gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ocho pide un sillón reposet para estar más cómodo en su celda de la cárcel de Matamoros, en Xalapa un vientecito tira la Torre Pediátrica que dejó a medias.

