Diego Luna protagonizará la nueva versión de “Scarface”

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero (AlMomentoMX).- El actor Diego Luna protagonizará el remake de la película Scarface (El precio del poder) que realizará Universal Studios, pero que aún se encuentra sin director confirmado.

Medios como The Hollywood Reporter y Variety desvelaron importantes novedades acerca de este proyecto que reimaginará la célebre historia de Scarface, llevada a la pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y en 1983 bajo las órdenes del director Brian de Palma y con el actor Al Pacino.

Antoine Fuqua, responsable de filmes como Training Day (2011) o la reciente reinterpretación del wéstern The Magnificent Seven (2016), figuraba como el realizador de la nueva Scarface, pero en última instancia no se pondrá al frente de esta cinta ya que concentrará sus esfuerzos en la secuela de The Equalizer (2014).

La versión en la que Diego asumirá el rol del gángster Tony Montana contará con el guión de Terence Winter, responsable de la serie Boardwalk Empire.

Luna protagonizó junto a la actriz Felicity Jones la cinta “Rogue One” (2016), la primera película derivada de la saga de “Star Wars” y que, hasta la fecha, ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Además, entre los proyectos futuros del mexicano aparece la nueva versión de “Flatliners” (1990), la película de Joel Schumacher que protagonizaron Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y Julia Roberts.

Luna, en el jurado de la Berlinale

Por otra parte, el actor también formará parte del jurado internacional del Festival de cine de Berlín que decidirá la película merecedora del Oso de Oro, el próximo 18 de febrero.

Luna estará acompañado en esta labor por su colega estadunidense Maggie Gyllenhaal (White House down), la alemana Julia Jentsch (Sophie Scholl – Die letzten Tage), así como el artista islandés Olafur Eliasson.

Presidido por el realizador holandés Paul Verhoeven (Elle), el jurado de la 67 edición de la Berlinale, estará compuesto en total por siete personas. La productora tunecina Dora Bouchoucha Fourati (Hedi) y el director y guionista chino Wang Quan’an, que en 2007 ganó el Oso de Oro por La boda de Tuya, formarán también parte de este gremio que decidirá el reparto de Osos de Oro y de Plata entre las 18 películas a concurso.

En total se proyectarán 399 películas durante los diez días de certamen. El Oso de Oro honorífico racae en esta ocasión en la diseñadora de vestuario italiana Milena Canonero, que trabajó con directores como Wes Anderson y Stanley Kubrick.

AM.MX/dsc

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios