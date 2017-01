Diario de un Reportero: Los novísimos Juegos del Hambre

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por Ramsés Ancira*

– Vecino te regalo estos limones y ésta azúcar

– Thank you very much my dear fellow

(tiempo después)

– Amigo “mexicanow” ya tener lista tu deliciosa y nutritiva agua de limón. Te vale 15.99 el litro si traes tu embudo y 19.55 si quererla embotellada.

– ¿Oye no te parece un poco cara? Digo, considerando que yo te dí los limones, el azúcar y el agua.

– No olvidarte que todavía tienes que ponerle los hielitous para que saberte sabrosa.

– ¡Cuánta razón tienes vecino! Muchas Gracias. Para que no se deshidraten mis 80 millones de pobres con limonada mexicana ¿qué tal si les da diabetes? ¿Imagínate con lo caros que están los médicos y las medicinas?

– Very well! Tú sabes que me vendes negro petróleo y te devuelvo transparente gasolina. Me das agua clara y la convierto en Coca-Cola. Todo a precio de Oxxo. Todos ganamos

Preparada en Texas, con limones de Pilcaya, Guerrero. Endulzada con azúcar, algo de carbohidratos y pocos nutrientes. Costo por litro $15.99

Preparada en México, con limones de Pilcaya, Guerrero. Costo por litro $3.30

Endulzada con miel de abeja, contiene la mayoría de los aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales

Los nuevos juegos del Hambre: preguntas y respuestas

1.- ¿Qué ama de casa mexicana haría un negocio tan estúpido?

2.- Por qué se hace lo mismo al refinar la gasolina en Estados Unidos.

Posibles Respuestas:

1.- ¿Qué no entendiste cuando Peña Nieto dijo que no era la señora de la casa?

2. ¿Recuerdas que diversas empresas privadas le pagaron todo un suplemento al ex-director de PEMEX para celebrarle su cumpleaños y que ahora este trabaja para una de estas?

*Premio Literatura testimonial INBA, Carlos Montemayor 2016

