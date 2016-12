Diario de un Reportero: ¿Qué hubiera hecho hoy Lázaro Cárdenas del Río?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por Ramsés Ancira

Premio INBA Carlos Montemayor 2016

Yo no lo sé de cierto, porque no lo ví de fuente directa, pero me han dicho que el secretario de Hacienda ha dicho que nadie escoge el momento en que ha de gobernar y que por lo tanto no había alternativa al aumento del precio de las gasolinas porque eso ocurre a nivel internacional. Yo le digo que si hubiera estudiado un poco de historia, no tendría siquiera que preguntarse qué hubiera hecho un presidente que pensara en mexicano, porque Lázaro Cárdenas simplemente lo hizo.

Fue después de la expropiación cuando las compañías extranjeras intentaron burlarse una vez más de él, la primera les dió la oportunidad de prescindir de la expropiación. Sólo tenían que dar un aumento salarial decente a los trabajadores petroleros.

Entonces uno de esos sujetos dijo que ¿quién les garantizaba que con ese aumento el gobierno no pondría nuevas exigencias, a lo que Cárdenas respondió que el Presidente de la República. Una sonrisa bastó para terminar con su paciencia. Se levantó y terminó las negociaciones.

Días después le amenazaron que poco les duraría el gusto porque para refinar se necesitaba tetraetilo de plomo, que en 15 días se acabaría el combustible y tendrían que comprarlo en el extranjero.

Cárdenas quien no creía que los mexicanos fueran lerdos en materias tecnológicas montó un laboratorio para que los científicos disponibles fabricaran el tetraetilo, pero en el ensayo y el error se produjo una explosión que dejó incapacitados a los químicos convocados.

Entonces llamaron a la segunda fuerza, faltaban horas para que el país quedara paralizado por la falta de petróleo refinado al grado de convertirse en gasolina, cuando llegaron ante el Presidente (ese de las mayúsculas más que justificadas) le mostraron un líquido transparente y lo describieron como Tetraetilo de plomo.

…Y el país no se paralizó. No me lo crean a mí, escuchen parte de la historia de la voz del propio General, ese que también sin ambages puede escribirse con inicial mayúscula https://youtu.be/S3nemLsAa_o

¿Desde 1938 hasta la fecha los mexicanos nos volvimos imbéciles y ya somos capaces de refinar nuestro combustible? Tenemos que seguir contratándolo en Texas porque Trump es republicano como los Bush, y estos son compadres de los Salinas?

No, nosotros no somos los imbéciles: O quizá sí, si concedemos un mínimo de crédito a las razones para el aumento que dan las autoridades en diciembre de 2016. O quizá sí, si una mayoría de 600 diputados y senadores federales, priistas y pevemistas sobre todo, pueden más con su cobardía que los 120 millones de mexicanos restantes.

