Diario de un misántropo

DIARIO DE ANTHONY

5:52 p.m. Jo, Anthony… Al medio día se me ha gastado la tinta de mi lapicero. Y ahora vengo justo de comprarme uno nuevo. Pedazo de inmundo, me digo. Trato en lo abosluto de estar bien. De repente había sentido otra vez mucha ira y rabia. Todo se debió a que vi lo perdedor que soy y…

Maldita sea. No sé cómo explicartelo… A little more of pain has been eased here in the back of my head, but i feel like the worst thing on earth, and so I´m.

Los sentimientos hacia mi madre… ¡hasta cuando la escucho cepillar mi puta ropa me encabrono un montón! Entonces es cuando pienso que existe algo llamado LAVADORA, y también algo llamado SECADORA, y también algo llamado GAS, y también algo llamado CASA, pero de verdad, no una porquería tercermundista, en donde no hay espacio ni para respirar…, pero que entonces ya ves, apenas y es hoy que por fin te lo he podido decir, más bien escribir.

Soñar un poco, cerrar mis ojos y… y sólo verme en un lugar decente, en un lugar construído con mi propio trabajo, pero ya me ves, ¡yo nunca pude trabajar como se debía! Y esto apenas y comienzo a tratar de superarlo.

Cuando pienso en los maricas millonarios que viven a la orilla de Malibu… Aquí es donde me gustaría vivir. Cerca del mar, en donde yo pueda soñar y ver el infinito del océano… Y ese marica de vivi nevo dice que no puede tener novia, que porque el muy imbécil teme de que sólo lo quieran por su dinero… ¡Cuántos putos millonarios no pensarán así…!

Malibu. Cuando yo sea millonario, cuando uno de mis cuentos se haga película. ¡Por fin empiezo a soñar y a desear ALGO! Compraré una cas de 50 millones de dólares, y cuando yo vaya a cagar, en vez de usar papel, como los demás, he de usar billetes para limpiarme el culo. Y entonces pensaré, recordaré y me diré: “Anthony… ¿Te acuerdas de aquella tarde en la puta plaza de Muna…? Era mayo, siete de mayo… Oh, vaya que sí lo recuerdo… ¿Te das cuenta? Tu sueño se hizo realidad. Aquí estás, en California. Y no eres un puto ilegal… oh, no, de ninguna manera”. Porque ahora eres “famoso” y… y todos te quieren besar el culo, hasta el puto presidente de U.S.A.do, como si fueses un puto colombiano que una vez alcanzó el estrellato con su puta novela chafa.

Y mi novela se llamaba “Cien años para cagar”, “Cien años de porquerías y demás”, “Cien años de miseria y de dolor”, “Cien años de mariconear”, “Ciento y un años de esperar…”, “Cien años de corrupción”, “Cien años en comála”, etcétera, etcétera.

Pd. Y en esa casa habrá : Lavadora, secadora y gas. Ah, y también un puto montón de comida… comida como para cagar en cien años, en cien años de soledad.

ANTHONY SMART

Mayo/07/2017

