Diario de Anthony

¿Y? Nada. Mi nariz había estado obstruída y… No supe nada, o, más bien otra vez volví a darme cuenta de mi LOCURA. Y creo que jamás podré explicarte lo mucho que siempre dolió el ver que “ya merito” lo superaba, para nuevamente volver a caer, en cuestión de segundos. Y es que, no, ya no tiene caso el tratar de exlicartelo, y menos a un… Y he estado viendo pornografía, ya sabes; necesitaba poner a prueba lo mismo de siempre: mi reacción psiquica y emocional ante la soledad.

Por si no lo sabes, la pornografía es la cosa más idiota y sosa que puede exxxistir. Dos maricas, ya sea hombre con hombre o mujer con hombre, cogiendo y diciendo o exxxclamando: mierda, ah mierda… fuck me you, ¡idiota!

¿Y qué sucedió después? No lo sé. Yo había encontrado el video de un viejo marica y guapo que se coge a una tipa que bien podía ser su nieta. ¿Y luego? No lo sé. Siempre, maldita sea; siempre todo esto, siempre fue una maldita terapia para mí, ya sabes. Me sentía tan mal y tan solo, que lo único que sentía era una maldita envidia por solamente ver a esos maricas allí “disfrutando” de un algo que por más que yo trataba de encontrarle “placer”, simple y sencillamente no lo lograba.

Era la cosa más asquerosa… y al final toda maldita “película” termina y terminaba como la vida de todo chingado ser humano, de la misma maldita manera, sin excepción ninguna. Ahora que lo menciono, mira cuánto tiempo ha tenido que pasar para que yo me haya dado cuenta de esto, sí, pero lo más malditamente cruel es el hecho de darme cuenta de el precio que he tenido que pagar para llegar hasta esta maldita conclusión; Dios, la maldita muerte es como el orgásmo o la eyaculación de todo imbécil ser humano. ¡Es la pura asquerosa conclusión, nada más!

Y qué asco me da todo esto… Y qué asco siento por mí mismo, sí, cuando esta tarde he comprendido el por qué siempre hice todo este tipo de asquerosidades: escribir y ver pornografía, sentir miedo para luego luego darme cuenta de que mi nariz estaba malditamente obstruída… Ah, no tienes una idea, y jamás la tendrás, de todo lo malditamente asqueroso y denigrado que me he sentido por todo este maldito dolor en todo mi asqueroso cuerpo. Las partes traseras del cráneo se me siguen desinflamando, sí, pero, a pesar de todo esto, yo; maldita sea, ¡cuántas veces no te dije que ya lo había superado, que ya era yo libre…!

Dios… si tan solo no… ¡Pero no hay vuelta de hoja! No hay manera para que yo pueda olvidarlo, y menos cada segundo de todos estos veintinueve años…¿Que si hay presión aquí? Sí, es normal… Justo detrás de mis orejas. ¿Y por qué no estoy feliz? No lo sé. Supongo que se debe a que ya es demasiado tarde… Me sucedió lo peor… ¡Me ha sucedido lo peor!

Otra vez siento como unas malditas llagas sobe toda esta área del cuero cabelludo…¿Y? La presión-tumefacción se deshace.

Miro y pienso… Las tardes en Thousand Oaks eran malditamente hermosas… ¡Míra cuánto tiempo tuvo que pasar para que yo haya podido decirtelo! Todo aquí era hermoso, sí; las montañas, el aire, el ir y venir de los vehículos… ¡Maldita sea!

Pero yo todo el maldito tiempo estaba y estuve ATERRADO… Ah, ¡cómo iré a olvidarlo!

Estar sentado en aquella banca, comiendo papas o solamente tomando refresco, mientras esperaba al tiempo pasar… ¡Mi vida habría sido demasiada hermosa y perfecta para ser verdad! Siendo solamente yo y sin necesitar y sin espear NADA de la maldita vida. Sin sueños y sin ilusiones, sin deseos y sin necesidades, ¡maldita sea! ¡Por qué carajos no lo supe antes!

¡Por qué malditos no lo entendi entonces! Un maldito quiste, el tabique nasal derecho desvíado; una septoplastia, un año y diez meses y ocho días para expulsar toda la puta y “asquerosa” mucosidad.. La mucosidad no se tiene toda la culpa… Y toda esta maldita presión y toda esta maldita tumefacción… Dios, ¡por qué! ¡Por qué mi hiciste eso! ¡La peor de las locuras!

¡La peor de todas las malditas soledades! ¡Cuánto te odio, Tony! ¡Por qué lo permitiste, por qué! Y mírame ahora… No hay vuelta de hoja, ¡no la hay…! Bill, tú mi padre por elección propia, ya puedo morir en paz, apagar mi cuerpo y mi cabeza toda entumida, poruqe hoy , esta tarde, finalmente puedo decir que ¡HE VENCIDO! Bill; mirar tu rostro, tus ojos, darte un abrazo y solamente largarme, como una eyaculación o como un chingado orgásmo, Adán y Eva, la pura mierda. LA VIDA, LA VIDA DE TONY HA TERMINADO. Smart-esT.

Febrero/12/2014 Miércoles 4 y algo p.m.

