Diario de Anthony: Primo Levi y sus mariconadas

No sé por dónde empezar éste escrito. Pienso en ese imbécil de Primo Levi. Sí, ése marica que estuvo en un campo de concentración nazi, y el cual al salir… El mundo sabe su historia, porque él lo escribió.

Cuando yo lo leí -no quiero recordar en dónde estaba-, recuerdo que aquellas palabras me parecieron lo más hermoso. “¡Por fin alguien siente y entiende lo que yo!”, recuerdo que pensé. Y es que él decía: “Cuando me liberaron, sentí una necesidad urgente de escribirlo, de contar lo que me había sucedido…” Ah, puto Levi.

¿Que por qué lo llamo de mala manera? No lo sé, no lo sé. Supongo que se debe a que su encierro le había hecho sentir “casi” lo mismo que a mí. Pero su encarcelamiento, o encierro, había sido causado por razones muy distintas. Ah, Primo Levi.

Su poema lo había amado; SI ESTO ES UN HOMBRE. Y todo lo que este decía era exactamente todo lo que yo había pensado y sentido. El libro había estado muy bien, hasta que se tornó “chafa”. Yo no podía creer que él no se hubiese encolerizado o indignado (ahora mismo se me ha ocurrido pensar: ¡es que era mexicano!).

Luego está la pregunta, al final del libro, que un estudiante le había hecho, a lo que él responde: He perdonado a los alemanes, o a los que me hicieron esto, pero no lo he olvidado. (Chinga tu madre primo levi. Estoy bromeando).

Mucho tiempo me llevó analizar todo esto, hasta que un día logré entender la diferencia que había entre perdonar y no olvidar. Perdonar era un acto que llevaba implicito la pasividad, y no olvidar la actividad. (Mierda. Esto suena a maricas. Pasivo o Activo).

Pero el muy puto de Primo Levi, al final logró la celebridad, la fama y, creo que hasta la estabilidad económica, con la venta de sus libros y sus putas conferencias en las que él contaba todo lo que le había sucedido dentro de aquel lugar.

¡El muy puto!

¡Vaya! ¡Llevo muchísimo tiempo queriendo haber podido escribir respecto a éste marica! Y solo es hasta hoy que lo he podido hacer; sí, ¡lo he hecho! DESPUÉS DE TANTA TORTURA, ENCIERRO Y SUFRIMIENTO. ¡Vaya que sí es una puta ironía mi vida!

Pd. Minutos después empecé a llorar, cuando puse a sonar la canción de The fugees “Stand by me”, aquí en mis oídos. Ni siqiera el propio autor de ésta canción le había dado el sentimiento que éstos le han dado.

Cuando la muchacha en el coro dice: I WON´T CRY, I WON´T CRY, NO, I WON´T SHED A TEAR, JUST AS LONG AS YOU STAND BY ME…

Para un alma desdichada como la mía, que en otros muchos años atrás, era una persona que… No lo diré, ya no tiene caso.

Ya no quiero agarrarle ni un peso a mi madre. Y cuando pienso de que mañana no tengo ya para darle, es entonces aquí cuando trato de no sentirme repugnante y… Fue cuando pensé todo esto que mi llanto arreció. Luego sentía punzación en la orilla de mi ojo izquierdo, y una leve presión aquí en toda mi cara…

Lloraba porque sentía que me liberaba, porque no tenía dinero y mucho menos una vida. Estas letras eran como el mensaje que un verdadero amigo le dice a otro… “Stand by me” quiere decir en español: Quédate junto a mí. No I won´t be afraid, no I (No tendré miedo, no, no tendré…). Y si el cielo de arriba se cae, y todas las montañas se derrumban para caer en la mar. No lloraré, no lo haré… no he de derramar una sola lágrima, siempre y cuando te quedes junto a mí. (Ben E. King). Traducción propia de Anthony Smart.

ENERO/02/2017

5…p.m./ 8:00 p.m.

