Detienen a Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril (AlMomentoMX).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido en Guatemala, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

A través de un comunicado, la dependencia anunció la “detención provisional con fines de extradición internacional de Javier Duarte de Ochoa”.

El ex mandatario es requerido por justicia mexicana por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Duarte de Ochoa llevaba desaparecido desde el 12 de octubre del año pasado, cuando solicitó licencia a su puesto para enfrentar cargos. El 18 de octubre, un juez federal otorgó la orden de aprehensión.

