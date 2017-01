Desde Chicago

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

“AMURALLADOS.Por el Pri/Pan ydemás parásitos, no por Trump”

” LA VOCACIÓN DE UN POLÍTICO DE CARRERA(que vive de eso)ES HACER DE CADA SOLUCIÓN UN PROBLEMA ”

<Woody Allen>

Virgilio Andrade de vuelta, El “primo” ya es candidato del Edo.Mex, Moreira feliz esperando ser diputado para “los jovenes”, Padrés-como Salinas en su tiempo-queriendose morir de hambre por sus hijos y su “honor”, Yunes y Herrera peleandose para ver quien és más hijo de la chingada y corrupto-¡ta’dura la competencía!-, Medina en Monterrey sacandole la lengua a “El Bronco”, Borge, ni suda ni se acongoja, “Porky Duarte” sigue de pelada en un lugar “desconocido(por nosotros los ciudadanos)”, Los crimenes al alza en Edo.Mex, Guerrero, Michocán(¿onta castillo, pa’ que los aplaque, con placas de rurales y despues al bote?) y otros estados, Las Instituciones(¡al diablo!), gastandose miles de millones de pesos en lujos que “necesitan” para hacer bien su lábor.Así, podría numerar mil asuntos, que pasan un día si y otro tambien, a lo largo y ancho del territorio mexicano.Y ni quien cabrones ponga atención a ello.¿POR QUÉ?……..¡Por qué a Trump se le ocurre que va a construir un muro para que ya no pasemos de México a USA…. con riesgos!.PUNTO….Eso, es lo principal para el gobierno mexicano, lo demás es lo de menos.No da pa’la nota de los medios.

Si el “cómico naranja” quiere construir;¡DEJENLO, MUY SU GUSTO Y SU LANA!, Que no?..Tú ciudadano del montón despierta y no te dejes dormir-¡maaaassss!- exige a EPN que se deje de chingaderas y que “piense”(ya se que está cabrón)como va a resolver el problema si “trumpetas” deporta los millónes de indocumentados que dice va a deportar…¿YA EMPEZARON A REGRESAR LOS CAPITALES?…¿NO?…Entonces, que esperan para decomisarle a todos los políticos que estan a la mano todo lo que han robado, y así sobrará.”MECAI”, dinero para invertir, en fábricas, talleres de diferentes manufacturas, que Salinas y TLC destruyeron , sin necesidad de andar de pinche farol endrogandonos más….Ahí están;EPN para empezar, HIGA, OHL, Hank, Deschamps, Manlio, Gamboa, Montiel, Moreira, Elba, Felipe, Vicente, Marta, Lozano, “Los hildebrando”, Los bibriesca, Los Salinas de Gortari, Fernandez Cevallos, Onesimo, Padierna, Barlett, Lozoya, Los de altos hornos, Medina Mora, Monterrey Medina, Fidel Herrera, Yunes Linares, Muchos “periodistas” que han alcanzado mediante pagos por hablar bien o mal informar, de X o Z gobierno, Federal, Estatal o Municipal o de un individuo/a en particular y muuuuuuuuuchisim@s más, que mi editor no me pemitiría nombrar…., por falta de espacio.Etc, etc….¡ AHI ESTA”LA LANA”, NO LA BUSQUEN EN OTRO LADO ! No se hagan “güeyes”.

De risa.Los jilgueros de los medios:”intelectuales, informadores, politológos, periodistas, columnistas, y demás fauna ligada a el poder(quien sea “el poderoso”), piden la unidad en torno al inépto EPN, Tambien, piden que se le de El beneficio” de la duda, ¡cual duda, ya sabemos que no puede ni aqui ni allá!.Que él, EPN no pondrá en riesgo su “credibilidad”, ¡no mamen cabrones, cual credibilidad!..Que defendera nuestra “dignidad”.¿Cual, hace mucho que nos la pisotearon desde Los Pinos, San Lázaro, y anexas.”HUUUULEEEEROS”

Dejen de “apanicar” a la gente con el muro, Más “apanicados” deberiamos estar de lo que “nuestros gobernantes” hacen para jodernos(sin pensar, tal ves)cada año, cada mes, cada semana y cada día tras día.Si Trump construye el muro, haya él.

=====

Por cierto y para cerrar:

¿Para que le llamó, EPN a Tump el Viernes en la mañana y le pidio que no se hablara, en público, de quien pagaría por el muro ?…¿Se comprometió EPN a pagar el muro, en abonos “chiquitos”, faciles como en Elektra ?…¿Le prometió una Casa Blanca en Malinalco ?…¿Le pidió chamba para cuando deje de cagarla y robar en México?…¿Le pidió clases de Ingles a domicilio?…¿Le pidió la dirección de su estilista ?…¿Le ofreció éste grupo de honestos albañiles, en la foto, para los trabajos de su muro ?…..¡NO PUEDO DORMIR POR LA DUDA!

Francisco G.Guzmán Chicago, IL.

