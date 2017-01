Denuncia el FTE, importación privada de gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero (AlmomentoMX).- La secretaría de energía otorgó permisos privados para la importación de gasolinas y diesel. Según la Sener, las importaciones autorizadas representan el 11.5% del consumo nacional de gasolinas y el 30% de diesel. Esto será por ahora, muy pronto será el 100% de ambos, señalaron el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).

Indicaron que el gobierno se adelanta casi un año a su propia reforma energética regresiva. “El descuartizamiento de Pemex avanza aceleradamente, en medio de la impunidad del gobierno y el silencio pasmoso de la sociedad”.

¿Hay privatización o no?

Peña Nieto, asesores y socios repitieron en la publicidad pagada en los medios que, con la reforma energética no habría ninguna privatización. Al contrario, Pemex sería fortalecida. Los mexicanos, incluso, recibirían los beneficios en el bolsillo.

El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) demostró en su momento que todo eran mentiras. La reforma es desnacionalizadora y privatizadora en todas las fases del proceso de trabajo energético. Pemex y la CFE, ahora empresas (antes industrias) irían a la quiebra y están a punto. Los beneficios de la industria nacionalizada, tangibles mediante el financiamiento al Estado dejarían de existir. Las promesas de Peña Nieto, expresadas en supuestos beneficios individuales, eran falsas.

A menos de dos años de esa reforma los hechos confirman plenamente lo expresado por el FTE. Las industrias energéticas se están entregando aceleradamente al capital transnacional y socios menores. Pemex y la CFE están siendo, literalmente, descuartizadas.

Esta vez se confirma lo anterior con la autorización de los primeros permisos para la importación privada de gasolinas y diesel.

Privatización de la importación

“La Secretaría de Energía (Sener) otorgó 11 permisos para importar gasolinas y 21 para diesel a 22 empresas nacionales y extranjeras, luego del aviso del gobierno federal de adelantar la fecha de entrada al país de estos combustibles (Notimex, en La Jornada, 20 abril 2016, p.23).

“En febrero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir del primero de abril de este año cualquier empresa podría importar gasolinas y diésel, apertura que estaba prevista para 2017.

“De esta forma, la Sener da a conocer en un comunicado que en los primeros 15 días de abril, 32 diferentes empresas han presentado 62 solicitudes de importación de combustibles, lo que representa un volumen equivalente a 11.5 por ciento del consumo total de gasolinas y 30 por ciento del consumo de diésel en 2015”.

La Sener adornó su comunicado diciendo que los importadores deberán cumplir con las normas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la oficina del Banco Mundial encargada de autorizar la privatización energética en México a nivel constitucional.

“La Secretaría de Energía afirmó que la entrada de nuevas empresas en las importaciones de gasolinas y diésel reafirma el interés y la confianza en el nuevo modelo energético mexicano”.

Regalo a empresarios y políticos

Al 19 de abril eran 14 permisos privados para importar gasolinas y 25 para importar diesel. Estos 39 permisos son apenas los primeros. En un mes se duplicarán y en un año se multiplicarán ampliamente.

Coldwell dice que hay “confianza en el modelo energético mexicano”. Cómo no, es una gran oportunidad para la desfachatez. Para empresarios y políticos se trata de un regalo, un negocio garantizado, es la repartición a pedazos de Pemex, otrora de propiedad nacional.

Permisos de importación de gasolinas, 19 abril 2016

Razón social Producto Cantidad (litros) Fecha de otorgamiento Fecha de vencimiento Número de permiso OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV Gasolina 503,671,766.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005413 PETRORACK SA DE CV Gasolina 60,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005416 FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV Gasolina 30,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005417 WE GAS MEXICO S A P I DE CV Gasolina 874,340,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005424 COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV Gasolina 20,007,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005423 Petrovim, S.A. de C.V. Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 65,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005685 Petroasesores, S.A. Gasolinas 120,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005693 TRAFIGURA MEXICO SA DE CV Gasolinas 2,901,750,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005694 DICODEC DEL GOLFO SA DE CV Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 392,101,301.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005700 Energéticos Citricola, S.A. de C.V. Gasolinas de 87, 89 y 93 octanos 252,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005707 COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV Gasolina 90,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005690 KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV Gasolina Premium y Regular 2,670,696,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005989 Ángel Antonio González Rodríguez Gasolina sin plomo regular de 87 octanos 18,000,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005994 WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV Gasolinas 60,000,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005995

Fuente: Elaboración FTE con datos de www.sener.gob, 19 abril 2016.

¡No, a desnacionalización energética!

Permisos de importación de diesel, 19 abril 2016

Razón social Producto Cantidad (litros) Fecha de otorgamiento Fecha de Vencimiento No. de Permiso OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV Diésel automotriz 259,467,274.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005411 PETRORACK SA DE CV Diésel 30,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005414 FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV Diésel 30,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005429 WE GAS MEXICO S A P I DE CV Gasoil (gasóleo) diésel y sus mezclas 874,340,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005426 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE CV Diésel 800,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005420 COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas 20,007,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005427 COBRE DEL MAYO SA DE CV Diésel Ultra Bajo Azufre 40,000,000.00 12 de abril de 2016 12 de abril de 2017 1000C116005428 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C V. Diésel 463,502,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005691 Petroasesores, S.A. Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas 180,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005692 TRAFIGURA MEXICO SA DE CV Diésel 1,741,050,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005695 DICODEC DEL GOLFO SA DE CV Diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial y gasóleo doméstico 172,937,748.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005696 MINERA REAL DE ANGELES SA DE CV Diésel 55,713,768.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005698 MINERA TAYAHUA SA DE CV Diésel 4,680,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005699, MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO SA DE CV Diésel 2,166,648.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005701 OCAMPO MINING SA DE CV Diésel 2,090,520.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005702 MINERA MARIA SA DE CV Diésel 1,444,512.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005704 Marinoil Servicios Marítimos, S, A. de C.V. Diésel Marino 120,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005705 Multivías Logísticas, S.A. de C.V. Gasoil o aceite diésel 77,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005706 KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV Diésel 1,602,417,600.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005708 COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas 100,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005689 Petrovim, S.A. de C.V. Diésel 40,000,000.00 15 de abril de 2016 15 de abril de 2017 1000C116005686 Energéticos Citrícola, S.A. de C.V. Diésel, Diésel UBA y Diésel Marino 237,600,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005991 WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV Diésel 480,000,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005996 KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV Diésel Ultra Bajo Azufre 120,000,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005998 Energéticos Internacionales, S.A. de C.V. Diésel 120,000,000.00 19 de abril de 2016 19 de abril de 2017 1000C116005986

Fuente: Elaboración FTE con datos de www.sener.gob, 19 abril 2016.

Política petrolera antinacional

En materia de importación de gasolina y diesel, el negocio ofrecido por el gobierno al sector privado será boyante, habida cuenta que en estos momentos el 52% de la demanda nacional se importa.

Este esquema no cambiará en el corto plazo, al contrario, cada vez serán mayores las importaciones. Pemex ha sido incapacitada y al gobierno lo único que interesa es destruirla en su totalidad. A la importación de combustibles se suma su transporte, distribución y almacenamiento, funciones todas privatizadas. Hasta el expendio se está entregando a Oxxo (Coca Cola) y Gulf (Chevron). La producción, en alguna otra nueva refinería, será privada.

La entrega al capital transnacional y socios menores es evidente. Basta leer los nombrecitos de las nuevas compañías para darse cuenta que son extranjeras y, otras, recién inventadas. Es previsible que, en manos privadas, los nuevos dueños aumentarán los precios a discreción.

Crímenes en silencio

No es que Peña Nieto y socios sean tan hábiles que cometen crímenes sin dejar huellas. No, es la pasividad, apatía e incapacidad de los trabajadores y pueblo de México para impedir semejantes atracos. No son los únicos actores en la escena de la lucha de clases, pero, actualmente solo actúan los traidores a la nación: diputados, senadores, partidos políticos, ministros, medios mercenarios y malos periodistas.

La mayoría de mexicanos (as), sobre todo los que están en posibilidades de hablar o escribir, prefieren la dolce vita, calladitos, dóciles ante el gobierno en turno.

Esta situación es indignante y debe cambiar. La condición está en la lucha organizada y conciente. No basta quejarse. El gobierno seguirá atropellando los derechos y conquistas que aún quedan. Hay que ir al fondo de los asuntos. ¿Cómo combatir los despidos en Pemex (o en CFE) si cada vez hay menos Pemex (y CFE)?

AM.MX/fm

