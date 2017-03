Lilia Arellano

“La responsabilidad educa”: Wendell Phillips

• Delfina Gómez, excepcional

• Candidata de Morena, lucha contra dinastías

• Estado de México; gran derroche de EA y EPN

• Investiga PGR a la familia de JVM por “lavado”

• Banxico prevé la llegada de AMLO en el 2018

• Ley de seguridad interior; se acaba el tiempo

• Políticos detrás de ejecución de Brech: Corral

Ciudad de México, 27 de Marzo, 2017.- “Soy hija de un albañil y una ama de casa. Somos tres hermanos, éramos seis pero tres fallecieron ante la falta de recursos económicos para recibir las atenciones requeridas. No he tenido familia porque decidí entregarme al servicio de cientos de niños a los cuales he atendido en las aulas, como maestra conozco a la perfección todas las carencias de mi gremio, tengo muy presentes sus reformas, las cuales son solamente ocurrencias y por eso fracasan. La del nuevo modelo educativo es una farsa en tanto no se capacite a los maestros para enseñar otro idioma y de nuevo va a malograrse otro plan como sucedió con Enciclomedia, o con la entrega de tablets, la cual han vuelto a poner en marcha. Las autoridades educativas hablan y hablan de sus encuentros con especialistas, con investigadores, con pedagogos pero ¿cuándo toman en cuenta las opiniones de los maestros?”

Así fue la presentación de la candidata al gobierno del Estado de México ante los micrófonos del programa de radio Estado de los Estados. En una charla de 50 minutos, expuso los temores de los ciudadanos, de aquellos por los cuales no se deciden a participar en la política. “Como no pertenecía a ningún partido político, cuando me propusieron la candidatura para presidente municipal de mi natal Texcoco, fueron múltiples las interrogantes aparecidas en mi mente. Me decía a mí misma: no pertenezco a esa clase política, tampoco tengo ninguna relación con esas dinastías de gobernantes de permanencia en el Estado de México y … Sin embargo me cargue de valentía y participe y se demostró el poder de los ciudadanos cuando toman una decisión y la llevan a cabo y eso espero se repita ahora para la gubernatura”.

Como se ha visto en los últimos días, al candidato de la alianza encabezada por el PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, le llueven apoyos totalmente ilegales por parte del gobierno federal y del estatal para reforzar sus aspiraciones, sin ser amonestado por las autoridades electorales. Miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto están de gira un día sí y el otro también por esas tierras y lo mismo entregan tinacos que les reparten casas a los policías o proporcionan vales por artículos de uso doméstico. Los ciudadanos saben de sus ausencias durante largos años y de la forma en la cual eluden asistir en situaciones de desgracia para los ciudadanos que lo mismo son a causa de explosiones que de inundaciones.

A la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, la PGR investiga a sus familiares más cercanos, su padre y hermanos, porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito; se le siguen exigiendo cuentas de los millones recibidos para su asociación dizque de ayuda a los migrantes, cuya tarea se dijo buscaba entregarles diversos servicios, entre ellos la asesoría necesaria para legalizar su estancia en Estados Unidos. Por si fuera poco ha trascendido la negociación llevada a cabo a raíz de descubrir la forma e la cual actuaron desde los Pinos, siguiendo instrucciones de Felipe Calderón para llevarla a la derrota. Y ese fracaso, todo apunta, va a repetirlo.

Sin esos lastres y antecedentes en la maleta personal, con gran seguridad la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, exhibe como bandera política la responsabilidad en cargos públicos. “Llegar para servir a la gente” es su divisa y de ellas se ha acompañado durante ese trayecto dentro de diferentes encomiendas que le ha hecho la población texcocana.

ENTREVISTA A DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ.

Frente a los micrófonos del programa radiofónico “Estado de los ESTADOS”, conducido por Lilia Arellano, Francisco Rodríguez y Abelardo Martí, el cual se transmite por Radio 620 de la Cadena Rasa a todo el país, estuvo Delfina Gómez Álvarez, política, educadora mexicana, ex presidente municipal de Texcoco, ex diputada federal y abanderada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México.

Abelardo Martí –para orgullo de quienes somos sus colegas y amigos ha sido nombrado director de comunicación de la candidata-, habló de sus antecedentes curriculares: es licenciada en Educación Básica egresada de la Universidad Pedagógica Nacional; cursó una maestría en Pedagogía y una segunda maestría en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gómez Álvarez se desempeñó como maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, de 1982 a 1999. Además de 1998 a 2012 fue subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México.

En 2012 fue electa presidente municipal de Texcoco, respaldada por los partidos Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, y desempeñó el cargo hasta el mes de febrero de 2015. Solicitó licencia y buscó la diputación federal por el Distrito 38 Estado de México, respaldada por Morena. Resultó electa para la LXIII Legislatura para el periodo 2015 a 2018. Andrés Manuel López Obrador anunció en julio de 2016 que Delfina Gómez sería su candidata a la gubernatura del Estado de México. El 15 de enero de 2017, Gómez Álvarez solicitó licencia al cargo de diputada para aceptar la postulación de Morena como candidata a gobernadora del estado de México.

Durante la entrevista, Delfina Gómez se explayó sobre sus antecedentes familiares, donde destacó ser hija de un albañil, a quien llamaban “el güero” por el color de sus ojos. Fue una de sus seis hijos, quienes vivieron en el barrio de San Pedro en Texcoco. Recuerda con gusto lo que le decía su padre: “hija tu debes tomar tus decisiones; tu puedes tener muchos deseos; pero de tus decisiones eres totalmente responsable. A partir de esas expresiones supe que si no estas dentro del sistema nada pueden hacer, para lograr cambien las cosas, se transformen…”

Ante los cuestionamientos de Lilia Arellano y Francisco Rodríguez, Gómez Álvarez mencionó ser una maestra, docente, sin militancia político-partidista, ni dedicada a la durante la mayor parte de su existencia a la actividad política. Asume una candidatura sin dinero y sin linaje, como sus adversarios en la contienda, Alfredo del Mazo de la coalición encabezada por el PRI, y Josefina Vázquez Mota del PAN. Sin embargo la sencillez de sus expresiones, la revelación de conocer a profundidad las demandas de los mexiquenses, en general del pueblo de México, le da muchos puntos de ventaja sobre una pareja de estirados y perfumados, de miembros de una clase enriquecida lo mismo con la explotación de trabajadores que de burócratas.

Destacó la responsabilidad en cargos públicos como su bandera política. Así lo hizo cuando fue presidenta municipal de Texcoco, un municipio al que encontró endeudado y los sacó adelante. “Se puede hacer. Como presidente municipal de Texcoco, baje mi sueldo y el de los regidores. Encontré al municipio sólo con cinco patrullas que servían, para atender una población de 240 mil habitantes y varias decenas de estos equipos rentados, lo cual significaba una importante erogación sin aportar ningún resultado, ningún beneficio a los ciudadanos y solo ganaban los de la arrendadora. Convencí, concienticé a los funcionarios y regidores y con el ahorro en la nómina, en corto tiempo, logramos comprar 50 patrullas, equipos, uniformes y así mejorar la seguridad de la jurisdicción.

Al referírsele el estado actual de la campaña, donde se multiplicaron la serie de apoyos de parte de secretarios de la administración federal y de funcionarios del gobierno estatal de Eruviel Ávila, quienes se volcaron en el último semestre al Estado de México para poner el aparato de gobierno y los recursos públicos a al servicio del PRI y su candidato a gobernador, Gómez Álvarez señaló que “los ciudadanos mexiquenses ya no venden su dignidad y le apuestan a la maestrita, calificativo con el cual pretendieron minimizarme”. Lamentó la nula acción de las autoridades electorales a los actos anticipados de campaña. “En el Edomex ya inició una operación política típica de una elección de Estado”, como lo señaló oportunamente el senador independiente Alejandro Encinas.

La candidata de Morena resaltó existe un hartazgo entre los mexiquenses, pues sus autoridades no los escuchan. “No somos invisibles, aquí estamos”, expresa con énfasis. “Voy a entrarle para que haya un cambio, en seguridad, en educación, en infraestructura, para abatir la corrupción en los tramites que realiza la ciudadanía, los empresarios quienes se ven obligados a dar dinero para poder hacer avanzar sus asuntos y registros ante los oficinas de gobierno”, sostiene la docente y hoy abanderada de Morena.

La inseguridad en territorio mexiquense es lacerante, con robos, secuestros, ejecuciones, feminicidios “y pareciera que no pasa nada”. En Chimalhuacán, ejemplificó, frente a la tragedia de un feminicidio, quien toma la investigación en sus manos, es la mamá de la víctima, al igual que en muchos otros casos. Los servidores públicos no asumen su responsabilidad, “que hagan mínimo lo que les toca”, a un funcionario le pagan por hacer su trabajo, precisó. “Hay una falta de sensibilidad en los gobernantes”, reclama. Por eso, es el momento de que los ciudadanos tomen una participación mayor, pues “están hasta el copete”. “Tenemos que actuar, exigir, estar en el gobierno, es un gran responsabilidad que hay que asumir”, porque “estamos para servir”.

De entrada, reivindicó la labor de los maestros, quienes deben planear sus actividades, llevarse trabajo a su casa, calificar, enfrentar carencias de infraestructura escolar, atender a niños con deficiencias incluso alimentarias y familiares, y así deben atender las necesidades básicas de los alumnos. “La educación no es gratuita en el país, esa es una gran mentira”, aseguró y preguntó: “¿Cuál nuevo modelo educativo?”.

Ante el cuestionamiento sobre si no le molesta que tanto Del Mazo como Vázquez Mota traten de reducir su campaña a los señalamientos de López Obrador, de quien aseguran está presente en esta etapa de búsqueda del sufragio mexiquense, señaló: “no, no me molesta como tal. ¿Creen que las mujeres no somos capaces?”. Aquí hizo una precisión importante: “Delfina Gómez Álvarez quiere llegar para servir a la gente”; y “Andrés Manuel López Obrador es un líder nacional; tiene su propio objetivo lo va a lograr; es un hombre honesto y de ninguna manera me avergüenza me relacionen con él, lo cual es muy difícil de aceptar en quienes tienen cerca de los otros dos candidatos”.

“Por la voracidad, la vista en los funcionarios públicos y de la cual nos preguntamos frecuentemente ¿para que quieren tanto dinero?” se da la corrupción en la entidad, dijo Delfina Gómez, pero es un tema que se quedó en el tintero, sin embargo hay tiempo más que suficiente para ir desmenuzando el proyecto de gobierno que debe tener, porque así como hacía su plan de enseñanza basada en sacarle a las normas el lado positivo y generar día con día elementos de formación en los educandos, tiene aterrizadas formas de cómo lograr los cambios demandados por los mexiquenses.

INVESTIGA PGR A FAMILIA DE JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

Familiares directos de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó el 14 de diciembre de 2015 una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de José María Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.

De acuerdo con la denuncia, difundida por un diario capitalino, esas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero según la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron a sus arcas. Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde Josefina es accionista; María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silva Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Mota. Todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedente de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.

La UIF advirtió en la denuncia a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas, éstas fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.

LA FEPADE DICE QUE INVESTIGA

Dice Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya detectaron e investigan el presunto condicionamiento del voto a través de la entrega de programas sociales en el Estado de México. El funcionario informó que en total la Fepade ha abierto 117 carpetas de investigación respecto a presuntos ilícitos electorales en el Edomex. Y sobre la entrega de dádivas en la entidad por parte de los gobiernos federal y estatal, dijo tener tres carpetas de investigación surgidas de publicaciones periodísticas y denuncias presentadas por el PAN, Morena y el PRD.

Tomando en consideración el número de magistrados, de consejeros electorales del IEEM, de los del INE –estos últimos son muchos para el poco trabajo que les significa observar solamente tres procesos electorales y definir en donde se está incurriendo en faltas a las leyes- , resulta inválido no cuenten con dictámenes inmediatos y no les será de forma alguna dispensado si sus resoluciones llegan cuando, a través de un buen número de artimañas, por cierto todas ellas ya conocidas, hacen llegar a la gubernatura por tercera ocasión a un miembro de la familia del Mazo y a otro integrante del célebre y grupo Atracomucho, perdón, Atlacomulco.

BANXICO PREVÉ LLEGADA DE AMLO EN 2018

Hasta el Banco de México prevé ya la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en el 2018. En el marco de la convención bancaria de Acapulco, el gobernador Agustín Carstens advirtió: “el Banxico será un dique a un posible retorno del populismo”. En una entrevista con El Financiero, Carstens señaló que sin duda alguna el Banxico será un factor de balance en México en la eventualidad de tener un gobierno populista. “Como institución autónoma, el Banxico fue la respuesta a un populismo que ya hubo en México, y que se manifestó al no respetar las restricciones presupuestales y usar al Banxico como un vehículo de financiamiento”, dijo el funcionario.

Carstens habló también de los factores que influirán en la decisión que comunicará el Banxico el 30 de marzo respecto a las tasas de interés: “El aumento reciente de las tasas de la Fed estaba previsto por los mercados por lo que causó volatilidad. El tema más importante será la discusión sobre cuál será la mejor manera de anclar las expectativas de inflación en México, sobre todo las de mediano plazo”. Aun sin dar a conocer el fondo de la recuperación del peso, el cual está basado en la pérdida –no es tal, si acaso una disminución de sus gigantescas utilidades- monetaria de los bancos al abastecerse de dólares y hacer las operaciones en pesos, como si ante tales situaciones de devaluación no tuviesen contratados los seguros y reaseguros necesarios, el hombre capaz de comerse media vaca intenta desacreditar las expresiones del ex presidente de los banqueros sobre no temer la llegada al poder del abanderado de Morena o inclusive de algún independiente.

También comentó el por qué de su decisión de postergar su salida del Banxico. Por un lado, dijo, el cambio de administración de EU, y por otro, luego de conversaciones con el Presidente de la República y con el secretario de Hacienda. Sin embargo, subrayó: “sigue vigente lo que he dicho: la fortaleza de Banxico no la da una persona, sino la institución misma”. Aunque en eso de mañas y del movimiento… ya el gordito sabe mucho.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR… SE ACABA EL TIEMPO

A la ley de seguridad, interior, la cual busca darle a las fuerzas armadas el marco legal para actuar en tareas de seguridad pública, se le acaba el tiempo. Debe aprobarse en este periodo de sesiones, porque después los tiempos electorales ya no lo permitirán, advirtió Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, y autor de una de las iniciativas en esa materia. Pero los senadores del PRD y PT consideran poco probable se logren los consensos porque al actual periodo le restan tres semanas y la discusión esta atorada en la Cámara de Diputados, debido a que el PRI no quiere aprobar la minuta que crea el mando mixto policial, condición que el PAN fijó para avalar el nuevo marco jurídico que el Ejército demanda.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, señaló no debe aprobarse la ley de seguridad interior que se discute en la Cámara de Diputados, pues es el inicio de la militarización del país. Para el panista Gil Zuarth, el PRI debería ser sensible y aprobar las iniciativas del mando mixto y de seguridad interior. Francisco Martínez, coordinador del PRD en San Lázaro, ya se pronunció por dar prioridad a la reforma que crea el mando mixto policial. De hecho, ya entregó por escrito, ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, su respaldo a esa minuta, la cual el senado le remitió hace nueve meses.

POLÍTICOS DETRÁS DEL ASESINATO DE MIROSLAVA BREACH

En la investigación del homicidio de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez, las autoridades locales de Chihuahua han considerado la posibilidad de que la ejecución sea un intento de desestabilizar al gobierno de Javier Corral. Les parece extraño que en la cartulina que fue dejada a un lado de la camioneta en la que Breach fue asesinada, el mensaje atribuía el homicidio a El 80, y suponen podría tratarse de una estratagema para desviar la atención del caso hacia una agresión del narcotráfico, cuando en realidad pudo ser una ejecución planeada por políticos locales vinculados a las administraciones de César Duarte y del propio Javier Corral, quienes vieron afectados sus intereses con la información que la periodista publicaba.

Hasta el momento, el gobernador Javier Corral admitió su administración no tiene la fuerza suficiente para combatir a los grupos criminales de la entidad. Acusa que las policías municipales de Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías, Rubio y Cuauhtémoc, entre otro lugares, se han convertido en halcones de los traficantes de drogas. Por ello “estoy pidiendo refuerzos federales para realizar operativos conjuntos,, porque solos… pues nosotros no tenemos esa fuerza”… Aunque Corral prometió durante su campaña electoral resolver el problema de la inseguridad en Chihuahua, desde hace seis meses que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo local, de octubre de 2016 a febrero de este año, se han cometido 768 homicidios, 315 personas han sido violadas y mil 394 han sufrido lesiones durante la comisión de algún ilícito.

DE LOS PASILLOS

Como ha sucedido en otras entidades del país, periodistas de Nayarit manifestaron su rechazo a la violencia ejercida en contra de los comunicadores. En días recientes, tres reporteros han sido asesinados por cumplir con su labor de informar. Comunicadores de distintos medios, asociaciones y periodistas independientes condenaron estos crímenes, denunciaron el aumento de los mismos y la falta de una verdadera ley que se aplique y proteja esta labor…

El tianguis turístico que este año se realiza en Acapulco, Guerrero, espera una derrama económica de 120 millones de pesos. Cifra infinitamente menor a la captada en otras épocas, cuando estaba en auge ese puerto e inclusive sostenida durante varias décadas en las cuales fiestas y reuniones de poderosos del mundo buscaban un punto de encuentro en sus playas. Ayer Enrique Peña Nieto inauguró el evento en el Fórum Mundo Imperial, acompañado de su esposa Angélica Rivera. El turismo sin duda se ha convertido en la nueva “gallina de los huevos de oro” para el país, por lo cual debe de cuidarse. El año pasado, 35 millones de turistas internacionales visitaron México, es decir un 50 por ciento más que en 2012. El turismo interno creció 20 por ciento, al pasar de 189 millones de turistas nacionales en 2012 a 226 millones en 2016. Actualmente, México ocupa el noveno lugar mundial en el ranking de turistas internacionales. Sin embargo el inquilino provisional de Los Pinos quien se supone conoce la crítica situación del lugar e inclusive de la entidad, no tuvo ni siquiera la intención de escuchar de viva voz vivencias y sugerencias de empresarios de todas las ramas e incluso comprobar en La Quebrada, la ausencia de visitantes. En fin…

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios