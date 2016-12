Del Potro recibe muestras de afecto en su regreso a las canchas en Buenos Aires

Juan Martín del Potro en el partido de exhibición en Buenos Aires/Foto: Clarín

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 28 de diciembre, (AlMomentoMX).- En el partido de exhibición disputado en la localidad de Tortuguitas en Buenos Aires, Juan Martín del Potro regresó a las canchas argentinas luego de que se impusiera en el marcador 7-6(2) y 6-3 al español David Ferrer.

La afición recibió a Juan Martín en un ambiente de festejo y ovaciones, quien hizo vibrar a los cerca de 9 mil fanáticos que se presentaron para ver el espectáculo. El partido fue pretexto para acercar a la gente al ídolo nacional.

El espectáculo inició con Andrés Ciro Martínez, ex cantante de la banda Los Piojo, quien interpretó el himno argentino con su armónica. Del Potro y Ciro mantienen una relación amistosa de años atrás; de hecho, el tenista argentino entró a la cancha en Glasgow con una canción del intérprete. Asimismo, Del Potro estuvo presente en un concierto de Ciro hace unos días.

Luego del encuentro, Del Potro compartió unas palabras con el público presente: “Sufrí mucho cuando no podía jugar, por eso ahora tomo el tenis de otra manera, no es un buen ranking lo que me da felicidad, cambié la forma de ver las cosas”.

Por otro lado, “Delpo” agradeció a aquellos que lo apoyaron en los momentos más difíciles y aquellos que creyeron que podría levantarse y regresar a las canchas, “espero darles mucho más”, agregó.

El tenista argentino fue elogiado por “por el regreso del año” de acuerdo a una votación realizada por compañeros de circuito de acuerdo con la ATP (Association of Tennis Professionals).

Ferrer declaró que gozó con los éxitos logrados por el argentino a su regreso: “Del Potro vivió un año épico, increíble, como si se tratara de una película con final feliz”.

Juan Martín del Potro y David Ferrer tendrán este miércoles la revancha del partido de Buenos Aires, en el polideportivo de Mar de Plata.

