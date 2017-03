Declarará Flavino Ríos en la audiencia del sábado

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo (AlmomentoMX).- El abogado Jorge Reyes Peralta, aseveró que el ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, declarará durante la audiencia que se realizará el sábado a partir de las 08:00 horas, “porque por la premura en el contexto que fue detenido, lo tomó de sorpresa, en ese momento conoció la acusación y va a declarar hasta el sábado como es su derecho”.

Indicó que en la carpeta de investigación que se le sigue al ex gobernador interino observó “garrafales violaciones al debido proceso” y a sus derechos humanos, ya que “él jamás fue citado a declarar, le dictaron orden de aprehensión por delitos que no son graves”.

En entrevista para Radio Fórmula, aseveró que el mismo sábado, se definirá la medida cautelar de prisión preventiva por un año, ya que ese día se resolverá la situación jurídica, por lo que la Jueza de Control decidirá si le dicta auto de vinculación o no vinculación a proceso.

Dijo que en la carpeta de investigación que se le sigue a Flavino Ríos Alvarado observó “garrafales violaciones al debido proceso” y a sus derechos humanos, ya que “él jamás fue citado a declarar, le dictaron orden de aprehensión por delitos que no son graves, y era su derecho que lo hubieran citado para que compareciera sin llevar la orden de aprehensión.

“Nunca ha sido citado a declarar Flavino Ríos Alvarado por la simple y sencilla razón que aduce la Fiscalía General del estado, que se pude sustraer de la acción de la justicia y que puede existir un peligro de obstaculización del desarrollo a la investigación porque es notario público en el estado y porque con los cargos que ocupó él podría variar el sentido de la investigación.

“Eso es una flagrante violación a sus derechos humanos y no debería de ser tratado como lo está haciendo y menos haberle impuesto una prisión preventiva porque lo que finca este nuevo procedimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal es que los delitos que no sean graves, se enfrenten en libertad”.

Jorge Reyes Peralta, reveló que tiene otras vías para combatir la medida cautelar de prisión preventiva y lograr que Flavino Ríos Alvarado enfrente su procedimiento en libertad, además de que las pruebas son prefabricadas.

Agregó que al ex gobernador interino de Veracruz se le imputan los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencia y encubrimiento, “pero en el orden que lo quiere hacer valer la Fiscalía, ninguno es delito grave ósea no se pueden sumar todos para hacerlo grave o no grave”.

Asimismo, reiteró que en la carpeta de investigación no está demostrado que Flavino Ríos Alvarado ayudó a escapar a un prófugo de la justicia, ya que no existe un documento de la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa.

“Esa es una teoría que tiene la Fiscalía General del estado sin ningún sustento y una cosa es que tenga una cortesía política y otra cosa es que sea su cómplice, la Fiscalía está actuando contrario a derecho”.

AM.MX/fm

The post Declarará Flavino Ríos en la audiencia del sábado appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios