Cruz Roja Mexicana, un claro ejemplo de unidad nacional: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo (AlMomentoMX).- El presidente Enrique Peña Nieto destacó que durante estos últimos meses se ha hablado de la unidad nacional, donde la Cruz Roja Mexicana es un referente de ello.

De esta forma, con un nuevo llamado a la unidad y el primer donativo, el mandatario arrancó la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, que este año tiene una meta por recaudar de 355 millones de pesos.

“Durante el último a meses de 2016 y en este 2017, he hablado frecuentemente de la importancia de la unidad nacional para hacer frente a los retos que enfrentamos, justamente. No se trata de unidad donde todos hablen y que todos aprueben las políticas de un gobierno y que todos compartan las mismas, me refiero más bien a la unidad que nos hace avanzar en favor de nuestros valores y de las grandes causas nacionales. Uno de los ejemplos más claros de cuando pensamos en unidad nacional en generosidad y altruismo, es la gran labor de la Cruz Roja Mexicana para ayudar a quien más lo necesita”, expresó.

Peña Nieto hizo un llamado a que los mexicanos se sumen y respalden a la Cruz Roja y con ello rebase la meta de los 355 millones de pesos en este 2017.

En la residencia oficial de Los Pinos y ante integrantes del patronato de la Cruz Roja y secretarios del gabinete presidencial, el titular del Ejecutivo reconoció la labor de los más de 43 mil voluntarios de la Cruz Roja, cuya vocación es aliviar el sufrimiento de los más vulnerables, brindar apoyo en casos de emergencia y apoyar en la prevención de riesgos y accidentes.

“El inicio de la Colecta Nacional 2017, nos brinda la oportunidad de refrendar nuestro apoyo a una organización que trabaja por un solo objetivo; salvar vidas, todos recordamos con claridad nuestras vivencias ante fenómenos naturales imprevisibles, como han sido terremotos, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos”, apuntó.

El mandatario mexicano transmitió un saludo de parte de su esposa Angélica Rivera, quien no pudo asistir al evento, “porque no se escapó de pescar una buena gripa y no quiso contagiar a nadie, pero les manda un afectuoso saludo y les digo a los directivos de la Cruz Roja, que como lo ha hecho siempre, ella como presidenta honoraria del DIF estará sumada a este esfuerzo de labor de la colecta anual de la Cruz Roja”.

A empresarios, comunicadores, maestros, sindicatos y demás, Peña Nieto les dijo: “cáiganse todos con su aportación” para la Cruz Roja Mexicana, “porque hoy damos inicio a una de las causas más nobles que mueven a México, la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana”.

El mandatario hizo votos porque en esta colecta se alcance la meta de 355 millones de pesos y confió en que los mexicanos puedan dar un mayor aporte. “Saber que esta gran organización está presente, es en los hechos, un alivio en medio de la tragedia”.

Reiteró el llamado a los mexicanos a respaldar a esta organización para que cada quien en las medidas de sus posibilidades “contribuyamos a hacer de esta Colecta un gran movimiento nacional, estamos convencidos de que cuando se trata de salvaguardarla integridad de los mexicanos, no hay mayor enfoque que el de la prevención”.

En su mensaje, Peña Nieto resaltó que México es un país de gente solidaria que se une frente a los retos que se nos presentan “apoyando con decisión la Colecta Anual de la Cruz Roja, los mexicanos demostraremos nuevamente que sabemos responder a los desafíos de los nuevos tiempos”.

Durante el evento, se entregó 77 ambulancias y dos unidades especializadas en rescate urbano.

