Lilia Arellano.

“Consigue dinero ante todo: la virtud vendrá después”: Quinto Horacio Flaco

• Crisis generalizada

• Mentiras y falsedades abonan las dificultades

• Peñalandia: irrealidades, malas percepciones

• Cargan secretarios paquetes electorales falsos

• Banxico da al gobierno 321 mil 653.3 millones

• Equivale a 1.5 por ciento del PIB; a deuda 70%,

• Balacean en Veracruz a otro comunicador activo

• Detienen al diputado cómplice de César Duarte

Ciudad de México, 29 de marzo de 2017.- No es sencillo determinar con exactitud cuál es el mayor problema de México, en dónde radica la raíz de la mayor crisis de su historia. Antaño, el establecimiento puntual del causante de cualquier alteración llevaba inclusive a pronosticar quien sería el sucesor. Hoy, no es posible ni dar al clavo con las razones de esta etapa de pesadilla y mucho menos determinar quien de los vistos en el escaparate del poder tiene capacidad para sacar del hoyo al país, para lograr se avance en mejores condiciones. Buscándole en la oposición tampoco hay mucho para celebrar y de ahí sean millones los deseosos de otorgarle un voto de confianza a quien vieron gobernar sin el grado de avaricia de sus homólogos.

En qué momento empezó a naufragar México, quién o quiénes han sido los responsables intelectuales y en dónde se encuentran los materiales, será una interrogante por muchos años. Las crisis se perciben en nuestros días en el terreno económico, en el laboral, en la política, en la sociedad. Es imposible no se den cuenta de los motivos de la “quiebra” del IMSS. Aparece por una parte el beneficio otorgado a sus amigos y socios de siempre con la autorización para la operación de pagadoras en cuyo manejo se reducen los salarios oficiales de los empleados y obviamente es mucho menor la cuota para esa institución de salud. Eso sin dejar de lado todos los empleos perdidos y la corrupción reinante.

Alzas en combustibles, en los precios, en el mismísimo porcentaje inflacionario, forman el cuadro de la crisis económica de una a la cual el titular del Ejecutivo le encontró hogar: la mente de cada quien, porque no es real. Como tampoco le parece se tengan tiempos difíciles en la política, menos aún suponemos concibe las críticas hacia su administración, o le da credibilidad a las denuncias sobre aquellos cuya necesidad de congraciarse les hizo tomar dinero, del destinado para su patrimonio, con el fin de comprar impunidad al momento de concluir sus gubernaturas. Laboralmente, el mexiquense tiene cifras muy puntuales del par de millones de empleos generados, lo que al parecer no ha buscado conocer es el sueldo que se percibe y, mientras los despidos de trabajadores por una y mil razones que concluyen con el cierre de comercios y empresas se dieron a quienes recibían salarios hasta 6 veces mayores al mínimo y muchos de ellos son profesionistas, sus creaciones no llegan a 100 pesos diarios.

En ese país imaginario en el cual habita el Atlacomulco en turno, se juega en vivo al gato y al ratón, se montan escenarios peliculescos en donde relucen uniformes y, sin responsabilidad alguna, se pretende jugar a las guerritas. Ese es el elemento faltante: divertirse acercándose al fuego. En fin, vamos con el ingrediente indispensable del mandato, el dinero y el rumbo trazado por quien tiene borrado de su mente cualquier síntoma, señal de tener hambre, el hombre en cuyo espacio estomacal tiene cabida una media vaca.

DEUDA Y DÉFICIT, VAN ANTES DE

LAS POLITICAS SOCIALES

El Banco de México entregó al gobierno de Enrique Peña Nieto el remanente más alto de la historia, correspondiente al ejercicio fiscal 2016: 321 mil 653.3 millones de pesos, equivalente aproximadamente 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Al menos 70 por ciento de esa cantidad se utilizará a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestal, o bien, una combinación de ambos conceptos; el otra 30 por ciento se utilizará para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

Del monto total recibido ya por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 70 por ciento, es decir, 225 mil 157 millones, se utilizarán para la amortización de la deuda pública o cubrir parte del déficit presupuestario. Esta cantidad representa el 3.67 por ciento de toda la deuda del gobierno federal emitida en pesos, que es de 6.13 billones de pesos al 17 de marzo. El 30 por ciento restante, es decir, 96 mil 496 millones, se destinará para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o el incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno.

Lo anterior es de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), precisó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien destacó que la recepción y uso del remanente de operación se verá reflejada en una mejora adicional en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) para el ejercicio fiscal 2017, con lo cual se acelera el proceso de consolidación fiscal.

Señaló que “teniendo en cuenta las condiciones en los mercados financieros internacionales y nacionales pueden cambiar ante la incertidumbre que prevalece en la economía global, el gobierno federal considerará todas las herramientas a su disposición para elegir aquellas que le permitan utilizar el remanente en operación para continuar incrementado la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil de vencimientos y mejorar la posición financiera del gobierno federal”.

Hacienda explicó que más adelante informará a detalle las operaciones que realice con los recursos, y que adicionalmente en los reportes de Finanzas Públicas dará cuenta de la aplicación específica del dinero.

PEÑALANDIA

Como en su momento la población mexicana ubicó al primer presidente surgido de las filas del PAN, Vicente Fox, en un país imaginario denominado Foxilandia, por sus recurrentes declaraciones alejadas totalmente de la realidad, ahora el titular del Ejecutivo federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país, Enrique Peña Nieto, padece un síndrome similar y sus discursos, declaraciones y datos económicos presentados, se refieren a una nación inexistente, a una la cual, obviamente no es México, pues se encuentra en otra dimensión. “Quienes les digan que vivimos en un país que está crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando”, dijo enfático el mexiquense, pero la terca realidad lo desmiente, una y otra vez.

Peña Nieto centró su discurso ante soldados y marinos el miércoles pasado, en el ámbito económico, donde destacó la cifra de creación de empleo, de 2.6 millones de plazas en cuatro años, con lo cual, subrayó, ha permitido tener la “tasa de desempleo más baja que se haya observado en los pasados 10 años, al menos: 3.4 por ciento”. Lo que no mencionó el mexiquense es que los trabajadores mexicanos enfrentan desde hace años condiciones precarias de empleo en medio de un débil crecimiento económico. Durante su sexenio el crecimiento del PIB no rebasa el 2% promedio anual, aún en cifras oficiales, y se ubica en las mismas condiciones de al menos los últimos 30 años. Y para este año el consenso de los analistas espera un crecimiento de apenas 1.2% del PIB.

La radiografía laboral del país es conocida a lo largo de todo este siglo y al menos las últimas dos décadas del pasado: informalidad dominante, creación insuficiente de empleos, bajos salarios y condiciones precarias. México es de los países en los que más se trabaja, se pagan los salarios más bajos en el registro de países emergentes e inclusive a nivel continental. Se le agrega es también en donde menos se descansa, lo cual no se traduce necesariamente en más productividad.

Tal vez nadie le ha explicado al inquilino de Los Pinos que la tasa de condiciones críticas de ocupación subió 13.1 por ciento al cierre del año pasado, y en tan solo tres meses se ubica en 14.4%, según los propios datos oficiales. Esa tasa incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales pero con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. O sea, se galopa en la creación de la miseria con trabajo, de la gran pobreza con empleo, de las largas jornadas laborales cuya paga no garantiza ni siquiera la sobrevivencia alimentaria de una familia.

En síntesis: los empleos creados en México son precarios: mal remunerados o de muy baja productividad, como consecuencia de la débil actividad económica. En el 2016, los mexicanos que ganaban un salario mínimo, esto es 2,227 pesos mensuales, sumaron 7.45 millones. Los trabajadores con remuneración de hasta dos salarios mínimos (unos 4,453 pesos al mes) llegaron a 13.58 millones, desde los 12.67 millones de un año antes, un aumento de 7.2%. El otro lado de la moneda es que los empleos con mejores salarios han ido a la baja. Las personas que ganaban de tres a cinco salarios mínimos sumaron 6.88 millones al cierre del año pasado, una baja desde los 7.44 millones de 2015. Mientras que tan sólo 3.16 millones de trabajadores ganaban más de cinco salarios mínimos el año pasado frente a los 3.25 millones de un año antes. Sobre este tema no parece estar interesado el exponente que muestra y demuestra el pavor por la llegada de un ajeno a sus componendas.

Consciente o inconscientemente, Peña Nieto elude la realidad y glorifica sus reformas estructurales. Por ello “olvida” que el aumento de los precios de la gasolina y la depreciación del peso obstaculizaron la recuperación real de los salarios y el consumo interno, el cual ha impulsado la economía mexicana en los últimos dos años. La comprimida clase media del país es la más afectada. El actual será un año muy difícil para los hogares pues se espera el precio de las gasolinas seguirá aumentando a lo largo de 2017.

A finales del 2016 el salario mínimo aumentó de 73 a 80 pesos, aún así quedó lejos de la línea de bienestar mínimo. Pero este aumento se hace humo ante la tendencia a la alza observada en los precios de productos básicos y ahora agravados por los efectos de la liberación de los precios de la gasolina. Transcurre el tiempo y, para mala fortuna no hay nada por lo cual presumir, o siquiera conformarse aunque, todo lo visto y escuchado quepa en el morral de la percepción.

POBREZA Y DESIGUALDAD

Frente a los militares y marinos, Peña Nieto también destacó que ha instrumentado acciones para combatir la desigualdad social “generando riqueza y haciendo un reparto más equitativo de la misma”, cuando la realidad es que se la riqueza se ha concentrado cada vez en menos manos, en las de unos cuantos potentados. Por otro lado, al mexiquense parece ignorar son más de 30.9 millones de personas quienes laboran en el sector informal, o dicho de otra forma, seis de cada 10 mexicanos trabajan sin ningún tipo de seguridad social.

Otro matiz no explicado a Peña Nieto es que no todos los empleos registrados significan necesariamente plazas nuevas. Muchos ya existían pero una mayor fiscalización de las autoridades implicó que se formalizarán. Además, el número de plazas ante el IMSS ya no crece de forma vigorosa, como en años pasados y sus aportaciones son cada vez menores a causa de las autorizaciones giradas para hacer millonarios dentro de la legalidad a sus allegados a través de pagadoras, outsourcing y hasta bursatilizaciones como la llevada a cabo en el INFONAVIT, por ejemplo.

Pero sin duda en donde más fallan los asesores de Peña Nieto es en explicarle el crecimiento de la pobreza en el país, y en habérselo ocultado durante más de dos años, por lo menos se ve así en los últimos. La pobreza en México aumentó entre los años 2008 y 2014 al pasar de 44.3 por ciento a 46.2 por ciento, con lo cual sumaron 55.3 millones de personas, según reveló Coneval. La mayoría de la población tuvo problemas en los ingresos y se incrementó la proporción de personas con dificultades para adquirir la canasta alimentaria y comprar bienes y servicios. De contar con vivienda, diversión, educación de calidad, servicios eficientes de salud, etcétera, mejor ni nos acordamos algún día estuvieron presentes.

Como las propias evaluaciones institucionales no le convenían a la administración peñanietista, determinaron ocultarlas. En 2016 debió publicarse una actualización de la medición de la pobreza, pero el Inegi cambió la metodología de las encuestas, usadas por el Coneval, e impidió la comparación con años anteriores. Así, de manera mágica, el Inegi proyectó una reducción de 11 millones de pobres en tan sólo un año, lo cual provocó la sorpresa y molestia de los analistas e instituciones de educación superior en todo el país, pues de esta forma se ejecutó una trampa estadística para acabar “por decreto” con la pobreza en territorio nacional.

Uno de los principales problemas que tiene México actualmente es precisamente la medición de la pobreza, la cual no permite tener una política social adecuada para erradicar la condición en la que viven más de 55 millones de personas, aunque el dato real debe estar más cercano a los 65 millones de personas. Entercada como está la realidad en desmentir al mexiquense, los últimos informes oficiales revelan la existencia de dos millones más de miserables durante el último año.

DE LOS PASILLOS

La aprehensión de Antonio Enrique Tarín García, suplente del diputado priísta Carlos Hermosillo, fue suspendida provisionalmente por una juez federal. Desde ayer Tarín estaba refugiado en las oficinas del PRI en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, esperando que el juzgado congelara su captura. El lunes, al tiempo de utilizar la oficina del titular de la curul, Carlos Hermosillo ya fallecido como recámara principal del centro de hospedaje utilizado también algunas horas como recinto legislativo, el chihuahuense promovió su demanda de garantías 263/2017 ante Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito de Amparo Penal de la Ciudad de México, quien notificó la suspensión provisional de la orden de aprehensión. La juzgadora le impuso el pago de una garantía de 14 mil pesos. La suspensión sólo puede evitar la captura de Tarín, si la aprehensión fue librada por un delito no grave. Al salir del recinto de San Lázaro el ex funcionario del gobierno de César Duarte fue interceptado por los agentes ministeriales.

Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, fue agredido con disparos de arma de fuego esta madrugada, cuando llegaba a su domicilio. Su estado de salud se reporta como grave pues recibió al menos cuatro impactos de bala, por lo cual debió ser trasladado al hospital del Seguro Social, donde se le prestan servicios médicos. En lo que va del gobierno del Miguel Ángel Yunes en Veracruz, se han registrado cinco agresiones, cuatro amenazas de muerte, un asalto a domicilio y un asesinato, de acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). El 19 de marzo pasado, fue asesinado a balazos el periodista Ricardo Monlui Cabrera, y el 24 de marzo, Israel Sosa, reportero del diario Imagen, recibió un impacto de bala… Y eso que todo sería diferente…

Es en verdad insultante el bombardeo mediático a los mexicanos, particularmente a los habitantes del Estado de México, a quienes a través de múltiples anuncios se les señala que “viajar de Toluca a la Ciudad de México ya no será una cuestión de horas, el tren de pasajeros hará el trayecto en 39 minutos”. La realidad es que, si nos va bien, los trabajos de este medio de transporte se estiman concluirán –si no hay fraude de por medio- en el último trimestre de 2018. Falta al menos un año y medio, pero hoy se anuncia a todas horas precisamente en el periodo electoral mexiquense…Y la misma visión de promoción se asienta en la exhibición de maquetas del Nuevo Aeropuerto Internacional, de la central aérea lista en su total capacidad dentro de 15 años…

La maestra Cecilia Solís, quien fue baleada en enero por un alumno, tiene muerte cerebral, informó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Solís fue una de las cuatro víctimas heridas la mañana del 18 de enero en el Colegio Americano del Noroeste, por un alumno quien acudió con un arma al plantel. Los otros tres alumnos ya fueron dados de alta y regresaron a sus domicilios… El asunto impactó en todo el país y ya una vez conocido el resultado de tan brutal ataque coronado con el suicidio del joven, exigen a El Bronco ponerse a trabajar y cumplir con las promesas de campaña, con las expresiones con las cuales logró la confianza ciudadana y llegar al sitio en donde no sirven, se sirven… Está pendiente todo lo relacionado a la corrupción del mandato anterior y, por si fuera poco todos y cada uno de los eventos sucedidos en Topo Chico, en el famoso penal con disturbios permanentes.

