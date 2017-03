Un costal de mañas con Del Mazo

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien en San Lázaro lo conocen como la Cochinita Pibil, se incorporó esta semana a la campaña de Alfredo del Mazo Maza, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado y a quien desde Los Pinos quieren hacer ganar a como dé lugar.

Ramírez Marín se incorporó a la campaña de Alfredito, pero no para aportar ideas o propuestas, sino para echar a andar todas las marrullerías que lo identifican como un auténtico costal de mañas, que realizará el trabajo sucio para sacar adelante al blandengue abanderado priísta.

En Los Pinos saben que en el Estado de México, este junio se juegan algo más que la gubernatura del Estado y por eso están echando toda la carne al asador para reforzar la campaña del primo del inquilino de la casa presidencial.

Este viernes Ramírez Marín a quien en el PRI disfrazan como un estratega se aventó la puntada de proponer un acuerdo para que los partidos y los candidatos a la gubernatura mexiquense acepten gastar sólo el 50 por ciento del tope autorizado por el Instituto Estatal Electoral. Menos de 150 millones de pesos.

Simplemente es una propuesta de risa que lo único que busca es engañar a los mexiquenses de que los priístas realizarán una campaña austera, cuando todo mundo sabe que en esas tierras se las gastan, y en serio, en las campañas políticas.

Tan sólo mañana cuando el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa acuda a tomar la protesta a Alfredito se va a notar el despilfarro, por el acarreo como sucedió en el acto cuando se le ungió como candidato en Ecatepec hace algunas semanas y que se calcula constó 30 millones de pesos.

¿A quién quiere engañar señor Ramírez Marín?, los mexiquenses ya no se tragan esas mentiras de que con poco más de 100 millones de pesos puede el PRI ganar una gubernatura, menos en una contienda tan cerrada como la del próximo mes de junio.

****

En el municipio de Atizapán, en la llamada zona esmeralda se ha hecho común el despojo de inmuebles y terrenos desgraciadamente con el apoyo de los tribunales locales, algo de lo que seguramente no está enterado el doctor Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se trata de una práctica que realizan verdaderos hampones con simulaciones de juicios de los llamados Usucapion, obviamente con un poder falso y con el apoyo de los tribunales locales…Hoy a las 4 de la tarde habrá una gran movilización para protestar por los asesinatos de tres periodistas en este que se le ha llamado el mes negro para los informadores y que tuvo como su más reciente víctima a la periodista chihuahuense Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada en la norteña entidad. ¡Ya Basta! Será el grito de batalla. En este fatídico mes para el periodismo mexicano también fueron asesinados, Cecilio Pineda Brito, el día 2 en Guerrero y Ricardo Monlui Cabrera el 19 en Veracruz…¿Sabrá Graco Ramírez que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, es uno de los prelados mexicanos consentidos del Papa Francisco, quien lo trasladó de Campeche a la ciudad de la eterna primavera para tenerlo a tiro para ocupar el arzobispado primado de la Ciudad de México?…”Todos los que nacimos morimos” dijo el sucesor del Filósofo de Guemez, Carlos Romero Deschamps y otro que no se quiso quedar atrás en materia de estupideces fue el Secretario de Economía, el chaparrito, Ildefonso Guajardo quien dijo que el presidente Obama no probó el chorizo de Toluca, pero “se lo podemos ofrecer a Trump”, salió alburero el regiomontano.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

