Connacionales que radican en Estados Unidos requieren de resultados rápidos y concretos: Pablo Escudero

El senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, manifestó que los connacionales que radican en Estados Unidos requieren de resultados rápidos y concretos: por ello, hizo un llamado para trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Migración y con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Los senadores sostuvieron una reunión con funcionarios federales, para analizar los programas que se implementan para atender a los mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América, recordó que, hace unas semanas, un grupo importante de senadores de todos los grupos parlamentarios pudieron asignar mil millones de pesos a los consulados de México en la Unión Americana para la defensa jurídica de los connacionales.

“Nos preocupan esas primeras cinco o seis horas, a partir de que son detenidos nuestros paisanos allá” por eso se debe actuar jurídicamente, consideró el senador Escudero Morales.

De eso se tratan estas reuniones, de tener resultados concretos, rápidos y de cómo nos acompañamos en este tema que no tiene banderas, que no tiene colores para ayudar a nuestros paisanos que la están pasando muy mal, apuntó.

Tras reconocer que los mexicanos que viven en ese país “lamentablemente no quieren regresar” a México, insistió en que se tiene que trabajar para que aquellos que sean obligados a hacerlo, sea bajo los más altos estándares en protección a sus derechos humanos.

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, expresó que la amenaza que México tiene enfrente no es sólo en lo económico, sino también es política y migratoria, la cual se debe evitar a toda costa “antes de que se convierta en una crisis humanitaria”.

Refirió que datos del Gobierno Federal indican que, de 2010 a 2015, el número de repatriados superó dos millones 800 mil personas y se estima que durante la administración del actual Presidente de Estados Unidos, la cifra supere tres millones de connacionales, por lo que es indispensable conocer la labor de coordinación entre niveles de gobierno.

Comentó que datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación dan a conocer que en lo que va del año ocurrieron 13 mil 653 eventos de repatriación de mexicanos, de los cuales 4 mil 421 se dieron en Baja California; 564 en Chihuahua; mil 598 en Coahuila; 2 mil 478 ocurrieron en Sonora; 3 mil 382 en Tamaulipas y mil 210 en la Ciudad de México.

Para la senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la primera batalla que se tiene que dar es la no deportación; sin embargo, no se “escucha” ni se conoce la estrategia del gobierno para que los mexicanos no sean deportados de Estados Unidos.

Aseguró que ellos no quieren venir a México, no quieren ser repatriados, pues “no hemos resuelto nada de las razones por las que se fueron, menos lo vamos a poder hacer ahora que estamos en una crisis económica”. Consideró que cada repatriado que llega es un fracaso para el gobierno y una bofetada “porque no luchamos por ellos”.

El senador Zoé Robledo Aburto dijo que México tiene que dar la batalla ante organismos internacionales para defender a los connacionales que viven en Estados Unidos, y que están en riesgo de ser deportados por las leyes migratorias de ese país, pero que violan Tratados Internacionales.

Detalló que las medidas que se plantean en aquel país son discriminatorias, desconocen la presunción de inocencia y violan acuerdosinternacionales, por lo que México debe establecer un marco de acción en el ámbito jurídico y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, senador Héctor Flores Ávalos, afirmó que México requiere una posición contundente a nivel internacional, ya que es la primera vez, en la relación con Estados Unidos, que se enfrenta ante una “amenaza de esta dimensión, es la primera vez que enfrentamos un discurso de esta naturaleza”.

Se debe poner énfasis en la atención que se dará en la defensa legal, acuerdos migratorios, defensa patrimonial, la pretensión de gravar las remesas, empleo, educación y seguridad en la frontera, que traerán como consecuencia la repatriación de mexicanos, manifestó.

Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, expuso que Estados Unidos no ha contado con nuevos instrumentos, a partir de las órdenes ejecutivas en materia de migración, además de que el proceso lógico de un cambio de administración no les ha permitido intensificar el esquema de deportación.

Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), señaló que el número de retornados ha venido a la baja, pues en el año pasado fueron 219 mil mexicanos, mientras que en 2009 se registraron más de 600 mil.

Detalló el funcionamiento del programa “Somos Mexicanos”, el cual tiene una coordinación con diversas dependencias del Gobierno Federal y que ha permitido identificar cuáles son los estados que más mexicanos reciben. De ahí, que el funcionario propuso crear un grupo de seguimiento que ayude a coordinar y destrabar las demandas que se susciten en cada una de esas entidades federativas.

El director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, David Manuel Velazco, dijo que a través de los consulados se difunde los programas que tiene México para atender a los connacionales de retorno, en salud, educación, empleo y becas.

La procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre Díaz, señaló que se cuentan con mil 20 centros de asistencia social a nivel nacional, 859 espacios de las Organizaciones No Gubernamentales, y 161 centros DIF estatales para cubrir la recepción de menores no acompañados.

En su turno, Benito Mirón López, director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, recordó que con las modificaciones al acuerdo secretarial 286 se busca la flexibilización de los requisitos para el ingreso de los connacionales al sistema educativo nacional.

Hilda Dávila Chávez, representante de la Secretaría de Salud, informó que para el retorno voluntario, se cuenta con mil 441 módulos de afiliación y orientación del Seguro Popular a lo largo del país, con ello, “buscamos darles la certeza de que puedan tener acceso a servicios de salud cuando se encuentran aquí en México”.

Edith Ávila Romo, directora del Programa 3 x 1 para migrantes, de la Secretaría de Desarrollo social, dijo que hay un esfuerzo extraordinario para atender los proyectos productivos principalmente para los que provienen de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, estados de mayor numero de expulsores de migrantes.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Martínez Padilla, explicó que el gobierno federal cuenta con 200 mil vacantes vigentes diariamente en el portal de empleo, y mantiene movilidad laboral mediante la atención de Programas Trabajadores Agrícolas México-Canadá, con vigencia de 42 años.

En la reunión también participaron las senadoras María Lorena Marín Moreno, del PRI, y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN, así como Dalia Gabriela García del INM y Omar Garfias Reyes, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano.

