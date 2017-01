Condenan ex Alcaldes Humanistas persecución política

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de enero (AlmomentoMX).-La Asociación Nacional de Ex Alcaldes Humanistas, que agrupa a ex presidentes municipales panistas, se pronunció en contra de la persecución política a cualquier ex edil a través de sus cuentas públicas.

En una declaración firmada por su presidente, Antonio Zapata Guerrero, mostró su desacuerdo con el Congreso del estado de Puebla de juzgar la administración del ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, tres años después de concluida su gestión, por supuestas irregularidades en su cuenta pública 2013.

Zapata Guerrero mostró su solidaridad con Eduardo Rivera, cuyo gobierno calificó como uno de los mejores del PAN.

Dicha declaración señala:

“En relación al inicio de procedimiento de responsabilidades administrativas que presentó el H. Congreso del Estado de Puebla, en contra de Eduardo Rivera Pérez, la Asociación de Ex alcaldes Humanistas expresa:

1.- Nos manifestamos en contra de la persecución a cualquier alcalde a través de sus cuentas públicas. En Acción Nacional apostamos por los procesos libres y democráticos. Las cuentas públicas deben ser instrumentos de rendición de cuentas ciudadanas y no de control o chantaje político.

2.- Como Asociación, nos preocupa y nos atañe todo lo concerniente a la forma en que se han venido dando los procesos de las cuenta públicas de nuestros ex alcaldes. Por eso nos sumamos a lo ya manifestado por todas las asociaciones de alcaldes en el país y expresamos respetuosamente nuestro desacuerdo con el H. Congreso del Estado de Puebla, de juzgar en sentido negativo una administración que a todas luces, ha sido de los mejores gobiernos panistas.

3.- Conocemos la trayectoria probada de Eduardo Rivera, el trabajo realizado durante su administración y la rectitud profesional con que condujo su alcaldía. Nos extraña la resolución votada por el H. Congreso del Estado de Puebla.

4.- La Asociación de Ex alcaldes Humanistas, reitera todo su apoyo a Eduardo Rivera y nuestro desacuerdo con la forma en la que este tema se ha venido manejando en Puebla. Estaremos pendientes, junto con el resto de las asociaciones, del proceso que se está llevando a cabo y exigimos una resolución verdaderamente apegada a la justicia”.

