Condena el FAC la agresión policíaca a campesinos

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero (AlmomentoMX).- El Frente Auténtico del Campo reclamó la agresión de la policía contra campesinos que realizaban un plantón frente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y responsabilizó a funcionarios del gobierno federal y de la ciudad de México de propiciar situaciones de violencia y golpear a la gente que lo único que quiere son respuestas.

Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, lamentó la “falta de voluntad y disposición política” de la Secretaria Rosario Robles, lo que ha hecho que la solución de los conflictos agrarios no avance. “Traemos alrededor de 200 asuntos por organización, de conflictos que no han sido atendidos y frente a la falta de diálogo se golpe a la gente. Hay más de 20 lesionados. Las organizaciones del FAC venimos de manera pacífica, no nos preparamos para la confrontación”, dijo.

A su vez, Francisco Chew, de la dirección del Movimiento Social por la Tierra señaló que hubo resistencia de la fuerza pública a hacerle caso a los mandos civiles y políticos y esto retrasó durante varias horas la nomalización del tránsito y la protesta. “El hecho de que se responda con cerrazón y represión sólo atiza el enojo social y no se abona a la calma y la tranquilidad del país” reclamó.

El dirigente del MST indicó que “las organizaciones del FAC han mantenido una política de movilización pacífica; sin embargo, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México tienen que entender que no nos vamos a dejar; vamos a actuar para defendernos ante cualquier agresión que hagan los cuerpos de seguridad”

Al hacer la narrativa de los hechos, Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas señaló:

“Anoche tuvimos una reunión con el Secretario de Gobernación y lo acompañaron tres secretarios: el secretario Calzada de Sagarpa, el secretario Pacquiano de Semarnat y la secretaria Robles de Sedatu. Acordamos una amplia agenda de trabajo que empieza este viernes y termina la otra semana y ello incluía que el día de hoy nos reuniéramos con los subsecretarios González Tiburcio y Gustavo Cárdenas de Sedatu. Acordamos instalar una mesa de atención a conflictos agrarios y a la hora que llegamos 40 dirigentes, 10 por cada una de las cuatro organizaciones nos encontramos con que sólo estaba para atendernos un director general con algunos auxiliares”.

“En ese momento les dijimos que ése era un trato poco atento, que no merecíamos, que era inadmisible que quisieran tratarnos así. Dimos un tiempo razonable para que hicieran llamadas y se rectificara en la reunión y simplemente nos dijeron que no, que andaban fuera los subsecretarios, que si queríamos nos atendían las personas éstas, cosa que no aceptamos y en ese momento lanzamos una convocatoria para que la gente que estaba plantada sobre Bucareli y Morelos se vinieran para acá, de las cuatro organizaciones”.

“Al llegar aquí, somos alrededor de ocho, diez mil gentes, se ocupó todo Reforma y en ese momento llegó un contingente de granaderos, de seguridad pública de aquí de la ciudad arremetiendo en contra de la gente para abrir Reforma al tránsito. Por supuesto que esto provocó un conato de violencia, en el que hubo golpes, hubo pedradas, huno una reacción de furia de los campesinos que hicieron correr a los policías y se armó todo un problema de confrontación y de tensión entre la seguridad del DF y el movimiento campesino.

“Solo fue aminorado porque recibimos la visita del Subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, que intercedió, y recibimos la visita del Consejero Jurídico de la Ciudad que ha intercedido para que se calmen los ánimos y el Subsecretario de Gobernación ha dialogado con Sedatu y se ha hecho el compromiso de que, a las siete de la noche, los tres subsecretarios de Sedatu estarán aquí con nosotros en reunión y además estaremos acompañados por el Subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y por el consejero jurídico de la ciudad, Manuel Granados. Un acuerdo con ellos es que nos mantengamos en las laterales de Reforma en tanto se realiza la reunión programada para las siete de la noche.

A la pregunta de ¿A quién responsabiliza de esta violencia contra los campesinos” el líder de la UNTA dijo:

“Yo acabo de decirle al jefe de gobierno que la secretaria de gobierno tiene antipatías contra nosotros, y que hay negligencia de parte del secretario de vialidad Héctor Serrano, porque hablamos con Patricia, le dije que retiraran la seguridad pública; hablamos con Serrano, pidiéndole y ofreciéndole que liberaríamos Reforma ordenadamente con nuestra gente, pero que se retirara la seguridad pública y no tuvieron capacidad o no quisieron retirar a la policía”.

“Este es un asunto que le he comentado, acabo de hablar con el jefe de gobierno y le he dicho que cada que venimos a esta Secretaría de Sedatu, de parte del gobierno capitalino hay alguien que nos manda a los granaderos, no es la primera vez”.

“Hoy llegó a mayores y entonces, me ha ofrecido el Jefe de Gobierno, el doctor Mancera, que van a rectificar en eso y que la próxima semana nos reuniremos para acordar de qué manera nos coordinamos y que no suceda este tipo de hechos lamentables”.

