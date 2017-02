Conan O’Brien pide ‘asilo’ por si no lo dejan regresar a EU

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero (AlMomentoMX)).- El presentador y cómico estadunidense Conan O’Brien ya se encuentra en México, donde grabará un programa especial.

A su llegada al aeropuerto, O’Brien leyó ante las cámaras de televisión un texto en español en el que decía sentirse muy contento de estar aquí.

“Hola México, soy Conan O’Brien y me siento honrado de estar en su país, yo sé que hemos tenido unos problemas entre México y Estados Unidos, pero no se preocupen yo voy a arreglar todo”, dijo.

Adelantó que puede que no lo dejen regresar a su país, por lo que preguntó si hay algún lugar en México en donde pueda vivir por los próximos cuatro años.

“Si mi visita enoja a ciertas personas en mi gobierno, es posible que no me dejen regresar, ¿alguien tiene un lugar donde pueda dormir para los próximos 4 años?”, leyó.

O’Brien agradeció a todos los presentes y entre aplausos terminó de leer su texto: “Espero conocer a la mayor cantidad de mexicanos posibles, muchas gracias y ¡viva México!”.

Esta semana, el conductor de televisión grabará el programa especial “Conan Without Border Made in Mexico” (“Conan sin fronteras: Hecho en México”), con el que plantea “reparar relaciones” y tendrá como invitados especiales a Diego Luna y al ex presidente Vicente Fox.

