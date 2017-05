Con poca ropa, Regina Orozco manda mensaje de autoaceptación

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo (AlMomentoMX).- Como pocas veces se le ha visto, la actriz y cantante Regina Orozco compartió en sus redes sociales una fotografía en la que luce su figura en ropa interior, acompañado de un mensaje de aceptación a su cuerpo.

Con una sonrisa, la cantante expresó el agradecimiento que siente por su fiel compañero que la acompañará hasta la muerte.

“Éste es mi cuerpo, el que está conmigo, el que me lleva y me acompaña. Éste es el cuerpo que veo, el cuerpo que ríe, que siente, el cuerpo que critico o que me da placer, el que apapacho o descuido, el que siente, el que protejo, el que alimento o rechazo. Es el que envejecerá conmigo y se transformará en polvo y después, no lo sé. Es mi cuerpo ahora, es mi amado cuerpo, no hay otro”, expresó.

En otra fotografía en la que sólo aparece con sostén, escribió: “Mi piel tiene estrías, mis marcas de vida de cuando mis senos se llenaron de leche y pude amamantar a Sol. Mi vientre también tiene estrías, y la piel muy amorosamente cedió su elasticidad para que gozara de ese pastel de chocolate y de mi embarazo. Mi piel tiene estrías porque soy un ser humano que ha permitido llenarse de placeres y de vida. Podría contar muchas historias y caminos vividos a través de mis estrías”.

