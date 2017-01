Con la campaña “tenemos la diabetes en la mira”, gobierno de CDMX refuerza acciones de prevención

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero (AlmomentoMX).- Ante el reto que plantean los padecimientos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, la Ciudad de México refuerza las acciones de prevención con la campaña “Tenemos la Diabetes en la Mira” y diversas iniciativas para generar hábitos saludables en la población.

Este miércoles, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, instancia colegiada que contribuirá a la consulta, evaluación y coordinación de estrategias y programas de prevención en esta materia.

“Hoy comenzamos con una campaña, con la asesoría de este Consejo y obviamente con su aval, hoy estaremos iniciando una campaña que se denomina ‘Tenemos la Diabetes en la Mira’ y estará con gran difusión en Metro, Metrobús, en todos nuestros espacios informativos de la Ciudad de México”, expuso.

El mandatario capitalino detalló que se distribuirán los libros “¡Educación para la Salud!” en escuelas de nivel primaria, se instalarán más gimnasios urbanos y “Kioskos de la Salud”.

También continuarán las estrategias como el Semáforo de la Alimentación, módulos de atención a la obesidad en las 16 delegaciones, unidades de detección oportuna en 12 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y dos más en la Central de Abasto de las CDMX, dos Centros Especializados en el Manejo Integral de la Diabetes y las dos Clínicas de Cirugía Bariátrica.

El Jefe de Gobierno informó que actualmente 10 millones de personas padecen diabetes a nivel nacional y 13 por ciento habitan en la capital del país, además existen personas que se encuentran en la fase denominada pre-diabetes, por ello la prevención es fundamental.

“Debemos cerrar filas en los diferentes gobiernos de los estados, porque no es un tema menor, no va a haber presupuesto de salud que alcance y que nos aguante en ningún gobierno, si nosotros no logramos que se frene en todo el país”, aseveró.

Exhortó a la población a realizarse un examen médico anual para conocer sus niveles de glucosa y disminuir las complicaciones de salud asociadas con la diabetes, que representan un reto importante, pues los pacientes pueden presentar pérdida de visión, insuficiencia renal e incluso amputaciones que afectan significativamente su calidad de vida y el costo de su atención.

“La verdad es que si lo hiciéramos en todo el país, tendríamos un beneficio sustancial desde ahí, que dejaría incluso ahorros muy importantes a todo el sistema de salud, porque no hay nada más caro que curar; es mucho más barato prevenir; y eso es lo que nosotros queremos hacer y lograr una mejor calidad de vida de todas las personas”, expresó.

Subrayó que en la Ciudad de México ya disminuyó el ritmo de crecimiento de obesidad y sobrepeso, la reducción más sensible en los indicadores corresponde a niños y niñas entre 5 y 12 años, en este sector de la población el sobrepeso disminuyó de 23 a 15 por ciento.

El mandatario capitalino indicó que es necesario coordinar las acciones en los diferentes niveles de gobierno para incidir en los hábitos de la población, que plantean un reto con el ritmo vida acelerado de las ciudades y las opciones que la gente encuentra a su alcance para alimentarse.

“Deben participar los jefes delegacionales; el control del comercio informal le corresponde en la vía pública a los jefes delegacionales; y ahí hay mucho que hacer, ahí hay mucho que regular. No es dejar sin opción a la gente porque es una realidad que vivimos aquí. En el Metro estamos haciendo un cambio en lo que vende en materia de alimentos”, destacó.

“Hoy estamos ya con varios de los locales que están vendiendo fruta, que cambiamos de las tortas a la fruta. Estamos vendiendo comida mucho más saludable, verduras y la gente lo está recibiendo bien”, agregó.

El secretario de Salud (SEDESA) capitalino, Armando Ahued Ortega, apuntó que las sinergias que se han logrado con otras instancias del Gobierno de la CDMX y federales, así como con empresas privadas y organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, han permitido ser más efectivos en cuanto a la utilización de recursos y tiempos.

“Sabemos que los resultados de nuestro esfuerzo solo se podrán valorar adecuadamente en mediano plazo, pero las estrategias que hemos adoptado y los pequeños cambios positivos en algunos indicadores, nos permiten señalar que vamos en el camino correcto”, añadió.

Estuvieron el representante de la Organización Mundial de la Salud, Enrique Gil; el titular del Programa de Prevención y Combate para la Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, Eugenio González Almada; el coordinador de Coalición ContraPeso, Luis Manuel Encarnación Cruz; la secretaria técnica del Consejo, Lesly Vejar Rentería.

También el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández Ávila; la representante de la Secretaría de Salud federal, Lucero Rodríguez; el director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, Eleazar Lara; representantes de laboratorios Medix, Sanofi, Novo Nordisk e invitados especiales.

