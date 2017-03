Complace Rod Stewart a sus fans con repertorio de éxitos en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo (AlmomentoMX).- Ante poco más de 15 mil personas que abarrotaron el Palacio de los Deportes, la leyenda del rock británico Rod Stewart regresó a México para pasar una nostálgica velada y disfrutar de su show “The Hits 2017”.

Sir Rod Stewart como todo un buen caballero inglés, no hizo esperar a sus fanáticos y en punto de las 20:00 horas, sus músicos y sus bellas coristas, vestidos elegantemente como universitarios londinenses aparecieron en el escenario donde sobresalían dos enormes pantallas de video, e inmediatamente después, apareció el famoso cantante vestido con un saco plateado, camisa y pantalón negro, sin faltar sus clásicos tenis, también en color oscuro, en medio de una enorme ovación.

El primer tema, con el que inició su concierto y con el que de inmediato puso a bailar a la concurrencia fue “Having a Party”, seguido de “This Old Heart Of Mine” y “Some guys Have All The Luck”, canciones con las que sus músicos demostraron su talento al ejecutar instrumentos como el sax, las guitarras y la batería, prendiendo de inicio a la fanaticada.

“¡Gracias México! Esta noche es su noche, estaremos durante dos horas con ustedes, así que disfrútenos!”, dijo Stewart al público y luego del saludo se quitó el saco y acompañado de dos de sus coristas que tocaron el violín, interpretaron el éxito “Love is”.

El cantante inglés estaba emocionado y entre canción y canción exclamaba en inglés: “¡Fantástico!, ¡Gracias! y en el momento que interpretó “Tonight´s the night”, guardó silencio para que el público cantara solo la canción.

Era tanta su alegría de estar ante tanta gente, recibiendo el cariño de los mexicanos, que el cantante se movía de un lado para otro del escenario, brincaba, bailaba como todo un “jovenazo” de 72 años, para dar pie a otro de sus grandes éxitos: “Forever Young” y mientras en las pantallas aparecían fotos de él con sus hijos vestidos con el uniforme del equipo de futbol inglés Celtic de Glasgow y las bellas coristas aparecieron con minifaldas tipo escocesas.

El músico británico salió de escena, para regresar con otra camisa negra y con tenis blancos, para cantar otra tanda de éxitos como “Rhythm of my heart”, “Baby Jane”, “Downton train”, “First cut” y “Ooh La la”, mientras en las pantallas aparecieron videos y fotos del momento en que fue condecorado como Caballero de la Orden del Imperio Británico, el pasado mes de octubre de 2016, por el Principe Guillermo de Cambridge.

“¡Están disfrutando, porque nosotros sí! No sé decirlo en español, pero ustedes son un público estupendo”, exclamó el cantante, quien ya para esos momentos ya lucia otro cambio de ropa, un brilloso traje completo en color dorado y camisa blanca.

Los minutos pasaban y las canciones continuaban, Rod Stewart traía como en una montaña rusa de emociones a sus fans, gente que lo sigue desde los años 70, de los 80, los 90 y actualmente, todos cantando, todos contagiados por la nostalgia de canciones como “You´re in my heart”, “I Don’t Want to Talk About It” o “Have I Told You”.

“¡Vamos griten!¡Go México, es tiempo de cantar!”, gritaba el artista a sus prendidos seguidores mismos que no perdían detalle de todo lo que pasaba en el escenario, pues para ese momento las talentosas y guapas coristas ya habían vuelto, pero ahora portando un vestido corto en color negro.

Rod, seguía disfrutando el momento, hizo bromas de su nariz, de su corte de pelo y se volvió a cambiar de ropa, para volver con un saco tipo animal print para así cantar la parte final de su espectáculo con canciones como “Cant´Stop Me Now”, “River Deep, Mountain High”, “Sailing”, “Maggie May” y “Stay Whith Me”.

Volvió a bromear de su nariz y su cabello para cantar “Can´t stop me now”, luego ya entrado en ambiente Rod, empezó a regalar balones de futbol, lanzándolos al público y demostrando sus cualidades como futbolista, pateó un balón tan fuerte que este llegó hasta las gradas del segundo piso del Palacio de los Deportes.

El final del concierto se acercaba y Sir Rod Stewart no se podía ir sin cantar “Do ya think I´m Sexi”, en el momento que decenas de globos cayeron del techo del domo del inmueble capitalino.

Este colorido número marcó el final del concierto, simularon salir del escenario, pero tanto el cantante como sus músicos volvieron para despedirse con el tema: “Enjoy Yourself” y así como cumplió con exactitud inglesa el inicio del concierto, de la misma manera lo terminó, justo a las 22:00 horas, a pesar de que sus fanáticos pedían la clásica “¡otra, otra!”.

Rod Stewart seguirá su tour The Hits 2017, este lunes en la ciudad de Puebla para luego realizar una corta temporada en Las Vegas, Nevada, y después volver al Reino Unido para seguir su gira por Europa.

AM.MX/fm

The post Complace Rod Stewart a sus fans con repertorio de éxitos en el Palacio de los Deportes appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios