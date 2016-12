Circuito Cerrado: Señor Romero dé marcha atrás

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– Señor Romero dé marcha atrás

En esta ocasión voy a copiar el formato de columna de mi colega y amigo Leopoldo Mendivil para enviarle una carta al dueño de Petróleos Mexicanos don Carlos Romero Deschamps para solicitarle que reconsidere y dé marcha atrás con el aumento al precio de las gasolinas.

Quiero dirigirme a ese gran prócer, adalid de la democracia sindical, a quien propondré para la Medalla Belisario Domínguez, 2017, porque gracias a su artimañas ha logrado evitar accidentes en la “ordeña” de ductos de Pemex en todo el territorio nacional.

Señor Romero Deschamps

Dueño de Pemex

Reconsidere su actitud al fin y al cabo los directivos de la empresa productiva del Estado le seguirán respetando sus “ordeñas”, así como, los contratos de obra para sus cuates que se “mochan”, como el del monitoreo de los ductos que se lo dieron a una empresa que no cumplía con los más mínimos requisitos para realizar el trabajo, pero que era de sus amigos.

Pemex seguirá reportando las cuotas multimillonarias para la construcción de viviendas de los trabajadores petroleros, de las que también obtiene “moches” de las constructoras, como las que le dio Emilito Lozoya.

Reconsidere su actitud y tendrá una cuota superior a los 1,500 millones de pesos que le dimos para la campaña del PRI en las elecciones del 2000, los que nunca se aplicaron.

Usted que es dueño absoluto de la empresa que fue orgullo de los mexicanos, tiene la palabra, el pueblo de México que ya no sabe a quién recurrir ante tantos golpes a su economía, se lo agradecerá.

Si usted deja de chupar las finanzas de Pemex seguro que no habrá necesidad de aumentar las gasolinas, porque aunque usted no sepa, el incremento repercute en los precios de los productos de primera necesidad. Demuéstrele al señor Peña Nieto que sí se puede cumplir con las promesas de campaña y posteriores y al Pelón González Anaya que podemos tener gasolinas más baratas que en Estados Unidos.

Atentamente

Los mexicanos engañados

****

Otra vez la desinformación, los funcionarios se hacen bolas con el aumento al precio de las gasolinas, mientras que los dirigentes de los partidos que firmaron el Pacto por México salen cínicamente a decir que no es justo el incremento…Y la verdad es que desde la Secretaría de Hacienda hasta Pemex tratan de justificar los injustificable y caen en estupideces como esa del titular de la empresa productiva del Estado de que es más barata que en Suiza y la del Secretario de Hacienda que dice que no hay tos. Lo cierto es que a partir del primero de enero el gobierno de Enrique Peña Nieto se apoyará en las gasolinas, como durante mucho tiempo lo hicieron los presidentes miembros de su partido, para hacerse de recursos ante el derroche que tiene las arcas vacías. Y de bajar el gasto corriente nada, aunque sea la única salida que tiene la economía mexicana en estos momentos. ¿No cree?…Para el 9 de enero se convoca a la marcha en contra del gasolinazo que incluye la renuncia de Peña Nieto, que por segunda ocasión será una de las consignas principales. No habrá oradores, sólo consignas.

circuitocerrado@hotmail.com

