Circuito Cerrado: No se puede negociar con un loco

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– No se puede negociar con un loco

A un mes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sede del poder del país más poderoso del mundo, ni Enrique Peña Nieto ni su principal operador, el aprendiz de diplomático, Luis Videgaray se han dado cuenta que es imposible negociar con un loco.

A Peña Nieto y a Videgaray les pasa lo que a muchos bateadores en el llamado Rey de los Deportes, no agarran la pichada, por más que el coach de primera les manda las señales. Es inútil tratar de negociar con un marrullero como es el dueño de la Torre Trump de Nueva York.

Más tardan en informar sobre los encuentros con funcionarios de aquel país en los que supuestamente se logran importantes acuerdos para la relación bilateral, que de aquel lado salgan las filtraciones que dicen lo contrario.

Más tardan en preparar una reunión entre funcionarios de alto nivel de los dos países, que los gringos en cancelarlas, como sucedió con las anunciadas entrevistas entre Miguel Ángel Osorio Chong y su homólogo el secretario del Interior, John Kelly, o la que sostendrían Videgaray y el Secretario de Estado Rex Tillerson.

Y mientras Videgaray anda muy gallón diciendo que no pagaremos el muro que pretende construir Trump en la frontera, Kelly va más allá de la barrera y anuncia que se aplicará tecnología de punta para frenar el flujo migratorio, o se filtra una supuesta orden ejecutiva con la que se cuadriplicaría la presencia de la guardia nacional en la frontera y al poco rato lo desmienten. Se burlan como decía en mi entrega anterior.

La experiencia diplomática del canciller, en estas semanas de aprendizaje, no le da para establecer una estrategia diferente, en la que se busque otros canales para hacerse respetar ante el marrullero, que afortunadamente no las tiene todas con él, porque ya empezaron las apuestas de que si termina o no como mandatario norteamericano.

Peña y Videgaray deberían de dejarse de tratar de agradar, tanto al presidente como a sus funcionarios, hay otros canales para hacerse oír, para defender los intereses de México y los de los mexicanos que radican en territorio norteamericano, son los canales diplomáticos.

****

Como se los adelante aquí, todo está listo para que Josefina Vázquez Mota se registre este fin de semana como aspirante a la candidatura panista para el gobierno del Estado de México, con la que sin duda se quedará, y a partir de la próxima semana andará ya en precampaña como lo hacen los abanderados del PRI, Alfredo del Mazo Maza y de Morena, Delfina Gómez, la que por cierto recibe una andanada desde el PRD que lejos de perjudicarle le beneficiará…El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal dijo a Carmen Aristegui que Javier Duarte le ofreció 50 millones de pesos para que se hiciera de la vista gorda respecto a los desvíos en la administración del ahora prófugo de la justicia y al mismo tiempo aseguró que no los aceptó, pero en Veracruz, todavía cuando Duarte estaba en el gobierno, en los medios políticos veracruzanos se comentaba, que ciertamente le había ofrecido tal cantidad al titular de la ASF, pero que sólo pudo reunir 5 millones de pesos, que serían a cuenta, los cuales rechazó.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios